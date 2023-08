Un nuevo blooper de Patricia Bullrich

Fernando Meaños contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el nuevo blooper protagonizado por la precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Hace pocos días atrás había causado mucho impacto una frase de la precandidata Patricia Bullrich diciendo que era necesario un blindaje para las reservas del Banco Central.

Con un rápido reflejo, su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, le respondió que hablar del blindaje retrotraía a la época de Fernando de la Rúa, de la cual Patricia fue ministra. Después de todo ese episodio, en una nota periodística, surgió una situación similar cuando Patricia Bullrich hablaba sobre las reservas del Banco Central.

Bullrich sobre la frase “los pituquitos de Recoleta”: “Es una reacción típica de una noche de campaña”

Cuando el periodista le consultó cómo hacer para que no salga todo el mundo a comprar dólares una vez levantado el cepo, la candidata respondió:

“Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después de que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué nos deja Massa”, y agregó: “Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central, para mostrarle a la gente qué Banco Central nos dejan, para que vean que no están las reservas, que hay reservas negativas”.

Los colegas le dijeron a Patricia que eso no está bien, porque las reservas no se guardan en una bóveda, están invertidas y no están físicamente ahí.

Patricia Bullrich volvió sobre su frase polémica: "No dije la palabra blindaje; blindar, sí"

Para decir algo a favor de Patricia Bullrich, señalemos que en el sótano de Reconquista 266, sí, en un cuarto muy pequeño y por supuesto muy custodiado, hay lingotes de oro que integran las reservas. Eso podría decirse que sí está físicamente y materialmente en el edificio del Banco Central.

Hasta eso podría entrar a ver Patricia acompañada de una cámara de televisión. Pero desde luego, los 24.032 32 millones de dólares de reservas que declaró ayer el Banco Central no están visibles, no están físicamente.

Digamos que podría ponerse algo más de transparencia sobre cómo se miden las reservas, cómo se invierten, etcétera, pero desde luego no hay cámara de televisión que pueda mostrar en una imagen esos 24,000 millones.

Horacio Rodríguez Larreta anunció nueve propuestas para una Argentina sin inflación

Lo cierto es que este nuevo traspié de Patricia Bullrich ayer en una entrevista con un canal colega tiende a crecer y tiende a generar una tendencia acerca de que cuando habla de temas económicos, la precandidata dice algunas frases que resultan poco felices.

La anterior, la que hizo recrudecer la palabra maldita, la palabra "blindaje", fue muy aprovechada por todos sus adversarios.

Veremos qué pasa con esto, veremos qué pasa cuando todos empiecen a recordarle a Patricia Bullrich que las reservas no están ahí, no porque el gobierno se las gastó, sino porque sencillamente las reservas del BCRA no se guardan físicamente en el edificio de Reconquista 266.

FM JL