Abel Pintos hizo vibrar al estadio Vélez Sarsfield con "Amores y Rarezas"

Abel Pintos presentó su nuevo recital, "Amores y Rarezas", el pasado viernes y sábado en el estadio de Vélez Sarsfield. Este show, que marca el cuarto estadio en su exitosa carrera, fusiona antiguos éxitos con nuevas canciones, consolidando aún más su estrecho vínculo con el público, como demuestra la constante presencia del letrero de "sold out".

Mención de Honor para Abel Pintos de la Cámara de Diputados

La propuesta de Abel Pintos en su nuevo espectáculo es dual y fascinante: por un lado, revisita los grandes éxitos que han definido su relación con la audiencia y, por otro lado, introduce una serie de "lados B" que revelan otras facetas del artista. La denominación "Amores y Rarezas" surge de esta experiencia única.

Con más de 28 años de carrera, Abel Pintos demostró ser un verdadero referente musical, con récords de convocatoria y actuaciones vibrantes, incluyendo una notable serie de 21 shows consecutivos en el Teatro Ópera y 12 recitales en el Movistar Arena. El viernes, al completar su cuarto estadio, alcanzó otro hito significativo. Por otro lado, el sábado logró reafirmar su vínculo con sus fanáticos.

Abel Pintos récord: treinta shows en el teatro Ópera

Ambas noches, la primera con un clima un poco inestable y la segunda con las estrellas como testigo, con un total de 35 canciones, fue un ascenso constante, con el público coreando todas las letras de principio a fin.



Destacando momentos emotivos, como la interpretación de "Cactus" de Gustavo Cerati, y sorpresas, como la colaboración con Luciano Pereyra en "Tiene tu amor", Abel Pintos ofreció una experiencia inolvidable. Con pasos de baile y cambios de vestuario arriba del escenario, y fans admirados por el despliegue de brillo y entusiasmo.

El espectáculo también incluyó fragmentos audiovisuales en los que Abel compartía el proceso de creación de "Amores y Rarezas", proporcionando una visión íntima del detrás de escena. La velada concluyó con un extenso repertorio que abarcó desde baladas pop hasta momentos más grooveros, evidenciando la versatilidad del artista.

El sábado, sobre el escenario del estadio Vélez, Abel Pintos tuvo una emocionante sorpresa para sus seguidores al recibir a Chano. Ambos artistas compartieron el micrófono para interpretar juntos la canción "Espejo", creando un momento único que cautivó a todos los fanáticos presentes. La colaboración no se detuvo ahí, ya que luego fue el turno de Ema Noir de K Personaje, quien se unió a Abel para entonar la emotiva letra de "No me Olvides", sumando aún más magia a una noche llena de momentos inolvidables.

En resumen, Abel Pintos brindó dos presentaciones completas con un repertorio diverso, emotividad, y una ejecución vocal impecable. Conmovido, cerró el recital con un triple bis, dejando al público con las canciones "Motivos", "De solo vivir" y, por supuesto, "Piedra libre". La primera presentación en Vélez fue un sueño hecho realidad, y con entradas agotadas para la segunda, Abel Pintos reafirma su estatus como uno de los principales exponentes del cancionero argentino.