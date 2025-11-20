Falleció Gary “Mani” Mounfield, el histórico bajista de The Stone Roses y Primal Scream

El mundo de la música ingresa en un nuevo duelo, esta vez, tras la muerte a los 63 años de Gary “Mani” Mounfield, histórico bajista de la mítica banda de Manchester, The Stone Roses. Su línea de bajo fue un componente central del sonido “baggy” que caracterizó al grupo, pero también una pieza clave en la construcción de la estética Madchester: un estilo que fusionó psicodelia británica, cultura rave, mod revival, ropa oversize y ritmos de pista.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano Greg, quien lo anunció “con el corazón destrozado” en una publicación de Facebook.

El hermano de Mani Mounfield anunció el fallecimiento del bajista de The Stone Roses

La presencia en escena de Mounfield —siempre con un bajo Fender al hombro, actitud ladina y un groove hipnótico— fue decisiva para definir el aura de la banda. The Stone Roses no sólo marcó el indie de fines de los 80: sentaron las bases sonoras y visuales que luego influirían en buena parte del britpop, incluido Oasis, Blur y The Charlatans.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Oasis a Argentina: cómo la banda cambió la forma de vestir

Con Mani en el bajo, Ian Brown en voz, John Squire en guitarra y Alan “Reni” Wren en batería, The Stone Roses fue un pilar de la escena indie “Madchester” de finales de los años 80 y principios de los 90.

Su estética —portadas con dripping pictórico de Squire inspirado en Jackson Pollock, ritmos bailables, remeras oversize, bucket hats y una actitud de misticismo callejero— influyó profundamente en toda la cultura pop británica.

The Stone Roses se formaron en Manchester en 1983, pero su primer álbum fue editado recién en 1989

Pese a haberse formado en 1983, publicaron su aclamado homónimo álbum debut recién en 1989, con influencias que iban del punk al glam, pasando por el dance, el funk y el acid house. Su segundo trabajo, "Second Coming", salió en 1994 y fue la bomba que los internacionalizó. Ambos ingresaron en el top cinco del Reino Unido.

La reunión de Oasis: cuál fue el factor que logró que dos hermanos peleados a muerte se reunieran

Ese primer disco incluyó clásicos como "I Wanna Be Adored", "She Bangs the Drums" y "I Am the Resurrection", todos sostenidos por las líneas de bajo de Mani, que aportaban un carácter rítmico y emocional que terminó de definir la identidad del álbum.

La llegada de Mani Mounfield a Primal Scream

Tras la separación de The Stone Roses en 1996 Mounfield se sumó a otra formación emblemática: Primal Scream. Allí tocó durante 15 años, debutando en el álbum "Vanishing Point" (1997). Su llegada coincidió con una etapa en la que la banda escocesa consolidó un sonido que atravesaba el rock psicodélico, el krautrock, la música electrónica y el dance alternativo.

En esa banda Mani aportó un bajo más orgánico y poderoso, que terminó siendo característico del giro estético de la banda. Su bajo fue clave en Kowalski, el single principal influenciado por el krautrock. Con ellos grabó cuatro álbumes más antes de dejarlos en 2011 para la reunión de The Stone Roses.

Ian Brown, cantante The Stone Roses, le dedicó un mensaje en X: “REST IN PEACE MANi X”. También lo homenajeó Liam Gallagher, quien escribió: “Estoy en shock total y absolutamente devastado al escuchar la noticia sobre Mani. Mi héroe, RIP R Kid”.

El cantante de The Stone Roses, Ian Brown, despidió a su compañero Mani Mounfield en la red social X

Una guitarra que Noel Gallagher tocó en Oasis se vendió en 286 mil dólares

Liam Gallagher, de Oasis, afirmó estar "conmocionado" por la muerte de Mani Mounfield

Para los hermanos Gallagher, que acaban de visitar Argentina, y muchos músicos de la escena, Mounfield representaba un puente directo de la tradición de rock psicodélico-electrónico de Manchester que inspiró al Britpop.

Liam Gallagher, de Oasis, junto a Mani Mounfield

La esposa de Mounfield, Imelda, había fallecido en noviembre de 2023, tres años después de ser diagnosticada con cáncer de colon. La pareja tenía dos hijos mellizos, nacidos en 2013.

Shaun Ryder, líder de Happy Mondays —otra banda fundamental del movimiento Madchester— también expresó sus condolencias: “RIP Mani – mis más sinceras condolencias para sus mellizos y toda su familia”. Su compañera de banda Rowetta publicó una foto junto a Mani e Imelda y escribió: “Te voy a extrañar muchísimo. Todo mi cariño para los chicos, la familia y todos los que lo conocieron y lo quisieron”.

El cantante de Happy Mondays, Shaun Ryder, despidió a Mani Mounfield en su cuenta de Instagram

Viaje al fin de la noche electrónica

El regreso de The Stone Roses

Mounfield había vuelto a reunirse con sus compañeros para la gira de regreso en 2012, un revival que reconectó a toda una generación y sumó al público más joven a ese imaginario cultural alucinante fabricado en mayor o menor medida por músicos de la clase trabajadora inglesa.

Noel Gallagher, de Oasis, junto a Mani Mounfield: dos íconos del Britpop

El regreso del grupo trajo dos singles en 2016, pero nunca se concretó un nuevo álbum. La banda se disolvió nuevamente en 2017 tras reavivarse viejas tensiones. Entre 2016 y 2017 ofrecieron varios shows en Reino Unido, incluido un recital en Hampden Park, Glasgow, que terminó siendo la última presentación de la formación clásica. “No estén tristes porque terminó, estén felices porque sucedió”, dijo Brown cuando terminó el recital.

Tim Burgess, vocalista de The Charlatans —otra figura central de la escena británica— lo despidió con una foto tomada días atrás, cuando celebraron el cumpleaños 63 de Mani. “Uno de los mejores en todos los sentidos. Un amigo hermoso”, escribió.

Tim Burgess, cantante de The Charlatans, despidió a Mani Mounfield con una foto tomada en su cumpleaños número 63

“No hay rentabilidad en la música que se corre del canon”

Ian McCulloch, cantante de otra banda icónica de la New Wave inglesa, Echo & The Bunnymen, también expresó su pesar: “Estoy absolutamente destrozado por la noticia. Siempre lo quise y lo voy a querer, profundamente y para siempre. Como a un hermano”.

El cantante de Echo And The Bunnymen, Ian McCulloch, publicó estar "en shock" por la muerte de Mani Mounfield

Mani tuvo una participación especial en “24 Hour Party People” (2002), la película de culto que narra la historia del sello independiente Factory Records —motor, si los hay, de todo lo que fue el movimiento denominado Madchester y la escena rave británica—, un universo del cual él mismo fue protagonista.

También integró el supergrupo Freebass, junto a Andy Rourke (The Smiths) y Peter Hook (Joy Division / New Order), creando un proyecto que reunía a tres bajistas icónicos de Manchester.

El regreso triunfal de Jim Thompson

Hook lo homenajeó en X: “Dios… Mani… no tengo palabras esta vez, realmente no. No lo puedo creer. Todo mi amor para su familia. Es muy triste. RIP amigo. Con cariño, Hooky”. Freebass se disolvió antes de lanzar su álbum debut, It’s A Beautiful Life, en 2010.

El bajista de New Orden y Joy Division, Peter Hook, también se despidió de Mani Moundfield en redes sociales

Mani Mounfield: identidad y ADN de Manchester

Fuera del escenario, el músico —nacido en Lancashire— era un ferviente hincha del Manchester United y solía hablar del equipo en radio y televisión. Esa identidad mancuniana, inseparable del ADN de The Stone Roses y la escena Madchester, formaba parte de su personaje público.

Su muerte llega poco después de que anunciara una gira de charlas por distintas ciudades del Reino Unido, prevista para septiembre del año próximo, donde planeaba repasar sus experiencias y memorias junto a The Stone Roses y Primal Scream.

Para muchos, esa gira iba a ser la última gran oportunidad de escuchar de su propia voz cómo ayudó a moldear una de las escenas musicales más influyentes de las últimas cuatro décadas.

Paul McCartney lanzará una canción “silenciosa” para protestar contra la nueva ley de derechos de autor en Reino Unido

Su muerte, sin embargo, refuerza una evidencia que trasciende cualquier cronología: el legado de Mani ya estaba asegurado mucho antes. Sus líneas de bajo —que acompañaron a quienes crecieron en los 80 y 90 y que hoy siguen encontrando nuevos oyentes en plataformas digitales— continúan vibrando como un hilo invisible entre generaciones.

Esas canciones que ayudaron a definir el pulso del Madchester y el espíritu expansivo del Britpop vuelven una y otra vez, en auriculares, en bares, en recuerdos compartidos. No se trata de nostalgia triste, sino de una continuidad natural: la de un músico cuya obra permanece viva, cada vez que alguien presiona “PLAY” y su sonido, inconfundible, vuelve a encender el pulso de una época.

NG / EM