Esteban Bullrich contra la “superjubilación” de Cristina Kirchner:

Esteban Bullrich, exsenador nacional y exministro de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri, decidió renunciar a su banca debido a su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. A pesar de su situación de salud, Bullrich sigue activo con sus declaraciones. Esta vez opinó sobre la jubilación de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Perdón, pero necesito sacarme del pecho algo que no puedo comprender y apenas aceptar: ¿es ético que la vicepresidenta en funciones cobre no sólo su jubilación como ex presidenta, sino también una pensión por ser viuda de un ex presidente? Son 9.181.592 pesos de super jubilación", comenzó en un hilo en su cuenta personal de X.

"Antes de saber qué piensan, me gustaría dejarles algunas comparaciones. Para empezar, la más obvia: la super jubilación representa el haber mensual mínimo de 129 jubilados, o lo que casi diez percibirían en un año entero, aguinaldo incluido", reflexionó el ex ministro.

Y siguió comparando: "En términos salariales, esta super jubilación mensual corresponde a 78 sueldos de 118.000 pesos cada uno, que es el valor del salario mínimo, vital y móvil para este mes. Si fuese una Pyme, la super jubilación sería considerada una empresa mediana".

"Si un buen día la vicepresidenta despertara con la idea de usar su super jubilación para comprar canastas básicas alimentarias, este sólo acto de solidaridad desinteresada sacaría de la indigencia a 254 familias de cuatro integrantes cada mes", remarcó Esteban Bullrich.

"¿Hay alguna manera de descubrir a cuánto trabajo equivale esta super jubilación? Sí la hay. Cada mes, la vicepresidenta percibe una super jubilación que representa lo que anualmente facturarían 7 monotributistas de la clase más baja y trabajando a tope, algo que nunca sucede", añadió.

"Para aliviar la situación de las familias respecto a los útiles escolares, cuyo precio está por las nubes, un mes de super jubilación alcanzaría para cubrir todas las necesidades básicas de útiles, incluido el guardapolvo y la mochila, de 518 alumnos argentinos de primaria. Otra comparación curiosa: para que una mujer perciba el mismo monto de super jubilación, pero en AUH, debería tener 537 hijos", remarcó Bullrich.

En cuanto a la alimentación, Esteban Bullrich agregó: "Destinada a la compra de leche para los niños argentinos que más lo necesitan, un mes de super jubilación alcanzaría para cubrir la ingesta anual total de leche para 179 niños de un año. Y esto cada mes".

Y concluyó: "Perdón por la catarsis pero estas son sólo algunas comparaciones que reflejan que algo definitivamente no está bien en la Argentina. Y que algo, también de manera definitiva, tiene que cambiar".

La primera persona en tomar nota de las reflexiones de Bullrich fue Graciela Ocaña, candidata a legisladora y presidenta del partido Confianza Pública.

"No es ético, ni legal. Claramente el artículo 5 de la Ley 25668 dispone que solo se podrá cobrar uno de estos beneficios. CFK cobra dos. Por eso he ido en queja a la Corte y he denunciado a las autoridades del Anses que se retiraron la apelación. Hoy existen más de 70 mil jubilados con sentencia firme que no logran cobrar lo que les corresponde", aseguró Ocaña en las redes.

Las jubilaciones de Cristina Kirchner

Cuando Cristina Kirchner asumió como vicepresidenta del actual gobierno, recibía una única pensión de privilegio. Sin embargo, a lo largo de esta administración, logró agregar la pensión vitalicia de Néstor Kirchner a sus ingresos. Según expertos y cálculos actualizados en marzo, sus percepciones mensuales superan los 9,1 millones de pesos.

En total son 124 jubilaciones mínimas.

Tomando como referencia el valor que Cristina Kirchner informó en su demanda judicial y actualizándolo de acuerdo a lo establecido por la ley, el resultado es una cifra sorprendente: 9.181.592 pesos mensuales en concepto de las dos pensiones vitalicias, la suya como ex presidenta y la correspondiente a Néstor Kirchner.

