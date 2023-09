La Justicia identificó en las últimas horas a la persona que murió tras ser atropellado el domingo por el polista Cruz Novillo Astrada con su camioneta 4x4 en el barrio porteño de Retiro. Se trata de Germán Omar Bello, un hombre de 36 años que vivía en la ciudad bonaerense de Marcos Paz, según se conoció este martes 19 de septiembre.

Las autoridades también confirmaron la víctima del incidente vial que tenía antecedentes penales relacionados con diversos hechos ocurridos en el período comprendido entre 2008 y 2021.

Entre el amplio listado de antecedentes en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se encontraban: el homicidio en tentativa a disparo de arma de fuego, pasando por daños y robo. En su registro judicial también acarreaba diversas actuaciones, “la mayoría como imputado y algunas como denunciante”, detallaron.

Después del incidente, Cruz Novillo Astrada se entregó a las autoridades y quedó detenido. Sin embargo, tras prestar declaración y ser imputado por homicidio culposo, fue puesto en libertad.

Cruz Novillo Astrada declaró por Zoom ante Bruniard y luego su abogado, Rafael Cúneo Libarona, requirió la excarcelación de su defendido. “Contestó alrededor de 80 preguntas del tribunal, la fiscalía y la defensa” y “negó su responsabilidad en el hecho”, señaló a Télam una fuente que participó del trámite.

También remarcó que “dieron negativos” los exámenes de alcoholemia y de estupefacientes realizados sobre muestras de sangre y orina de Novillo Astrada.

Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia en la zona muestran a Bello cruzando la avenida mientras los vehículos circulaban. Aunque no se puede determinar claramente el estado del semáforo en ese momento, se aprecia claramente que fue golpeado por la camioneta conducida por el polista en medio de su paso.

Después del impacto, fue arrastrado a lo largo de varios metros y, lamentablemente, quedó tendido en medio de la calle, donde finalmente perdió la vida. El conductor, en lugar de detenerse para prestar ayuda, optó por escapar de la escena.

En declaraciones a los medios, el abogado Cúneo Libarona afirmó que “está demostrada la impericia e imprudencia en el obrar del peatón” y remarcó que “Cruz no tiene antecedentes penales”. Sobre el polista, afirmó que “está muy triste, muy dolido y destrozado emocionalmente”.

“Esto pudo haber sido una tragedia mucho más grande de lo que pasó porque de haber esquivado al peatón podría haber chocado contra la familia que venía al lado”, reflexionó.

Por último, aclaró que su cliente se fugó inicialmente del lugar del siniestro porque la situación “le generó miedo, temor, pánico” y “pensó que había más personas”.

“Si me bajo me fajan, me linchan”, manifestó el letrado respecto a lo que pensó el polista en el momento. No obstante, aseguró que Novillo Astrada llamó “inmediatamente al 911″ cuando se fue del lugar.

