Lionel Messi y el escupitajo de Antonio Sanabria: "No sé quién es el chico este..."

Lionel Messi se vio involucrado en un tenso enfrentamiento verbal con un jugador de Paraguay durante el partido que terminó con una victoria por 1-0 de la Selección Argentina sobre Paraguay. Y en la conferencia de prensa respondió con contundencia.

El jugador del Inter de Miami rara vez se involucra en este tipo de choques, pero en esta ocasión mantuvo un intercambio de palabras con Antonio Sanabria, quien de manera sorpresiva pareció escupirlo posteriormente. La escena se vio por TV con los dos jugadores de espaldas.

Cuando le preguntaron sobre el tema en la rueda de prensa, el número 10 de la Selección Argentina pareció ningunear al futbolista paraguayo. "Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido, pero no se ni quién es el chico este", señaló el astro.

"Tampoco le quiero dar importancia porque sino va a salir a hablar en todos lados, es peor, se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí", sentenció.

Qué dijo el jugador paraguayo

Después del encuentro y en zona mixta, el delantero del Torino se refirió a la gran polémica del encuentro y desmintió haberlo escupido. “¿Hubo un cruce ahí con Leo?”, le preguntó el periodista Ariel Schvartzbard. “Cosas del partido nada más, me llegó la imagen y parece como que yo lo escupo, pero no, para nada”, respondió el paraguayo.

“Él estaba lejos, parece en la imagen, como se ve de la parte de atrás, que lo escupo pero nada que ver”, agregó en su relato. “Desmentís el escupitajo”, le consultó el movilero. “Sí, totalmente”, cerró Sanabria.

Sobre su estado físico

Lionel Messi comenzó el partido en el banco de suplentes ya que se recupera de algunas molestias físicas que lo habían dejado afuera del campo de juego de los últimos partidos de su equipo estadounidense.

Sobre eso, señaló: "Me sentí bien, pude sumar minutos, hace tiempo que estaba parado. Más allá de eso me sentí muy bien y espero seguir entrenándome al máximo para seguir encontrando buenas sensaciones como las de hoy".

Sobre el partido, dijo: "Hoy el equipo hizo un gran primer tiempo. Es una eliminatoria muy difícil, Paraguay siempre es duro, encontrar los espacios, jugar rápido, el equipo lo hizo muy bien", aseguró.

Y agregó: "Tuvimos muchas situaciones de gol, tranquilamente pudimos irnos con un resultado más amplio en el primer tiempo. Seguimos de una misma manera de hace tiempo y conseguimos los tres puntos que al final es lo más importante".

En cuanto al gol de Otamendi, quien no convertía desde el 2016, lo destacó como "un golazo". Contó: "Era un jugada preparada que la habían entrenado. Es el trabajo también del cuerpo técnico que no sólo analiza el rival, no se le escapa un detalle. Siempre hay buenas jugadas, a veces salen, otras no. En estos partidos a veces es importante abrir el partido de esta manera porque son trabados y a veces se hace difícil entrar".

Por último, hizo referencia al récord conseguido por el "Dibu" Martínez, que se convirtió en el arquero de la Selección con mayor tiempo sin que le conviertan goles.

"Lo tiene merecido, es una bestia, me pone contento por él. Gran mérito de todo el equipo, no es fácil que no te conviertan, eso demuestra el hambre y el compromiso de todos a la hora de defender. Lo tiene más que merecido por lo que es, es un fenómeno y un personaje", dijo Leo.

LT