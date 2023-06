En una inusual situación, los emblemáticos personajes de Córdoba, La Mona y "El Chapulín Colorado", se vieron envueltos en un incidente sorprendente en el centro de la ciudad. Aunque aún no se conocen los detalles exactos, un video los capturó en medio de una pelea callejera.

En una situación inesperada durante la tarde, un hombre intentó cometer un robo contra el imitador del icónico personaje creado por el Roberto Gómez Bolaños. La respuesta no se hizo esperar: el Chapulín soltó su característico "chipote chillón" y se lanzó sobre el agresor vestido de negro.

Las imágenes que se difundieron rápidamente en las redes sociales capturan el momento en que ambas figuras, caracterizadas con sus reconocibles trajes, enfrentan y golpean al asaltante.

El incidente tuvo lugar en la concurrida esquina de 9 de julio y San Martín. Un testigo capturó el enfrentamiento en un video y lo compartió en las redes sociales con el título "El Chapulín y La Mona contra un ladrón en la peatonal". En las imágenes se observa cómo los transeúntes tratan de separar a los involucrados en el altercado.

La red social Twitter se llenó de comentarios acerca de lo sucedido. "Jaaaa solo en Córdoba pasa esto", "No contaban con su astucia!! Jajaja", "No pedí nacer en Córdoba solo tuve el privilegio", "Decí que no andaban cerca Batman y Michael Jackson", fueron solo alguno de ellos.

Detrás de los personajes

Ariel Centurión y Javier López Melano son reconocidos en Córdoba por dedicarse a trabajar disfrazados de La Mona Jiménez y El Chapulín Colorado como una forma de ganarse la vida. Su lugar preferido para ejercer su labor de limpiavidrios es la esquina de Juan B. Justo y Magariños Cervantes, ubicada en el barrio General Bustos, aunque también suelen recorrer otras áreas de la capital cordobesa.

“Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto. Además me potencio con mi amigo”, contó Centurión en diálogo con Canal 12 de Córdoba.

Melano, por su parte, señaló: "Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar. Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata".

