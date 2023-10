Bullrich, Schiaretti y Bregman despolarizaron con Massa y todo puede suceder

Mientras me preparo para escribir sobre el último debate presidencial, sobre parecidos o contrastes con el anterior, sobre la influencia de éstos respecto al direccionamiento del voto, escucho que el dólar blue ya ingresó en los cuatro dígitos, y desde ese momento el interrogante sobre qué candidatos tienen más chances de ganar en primera vuelta o de llegar al ballotage en las próximas elecciones, se vuelve más incierto.

Mientras me preparo para escribir, también observo cómo durante un día completo lideró la tendencia en la red social X (ex Twitter), una noticia sobre audios que comprometerían al ministro de economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian. Lo que se escucha que dice Melconian en los videos es asqueroso y deshonesto; el periodista que hizo circular estos videos es una persona que demostró en el pasado ser un mercenario y operador político con cero ética, pero si lo que circuló es cierto, el ministro de Bullrich no es un ministro probo, sino un deshonesto más.

Insaurralde, Milei, Melconian y la campaña sucia

Y no sabemos si es cierto porque el blindaje en medios de comunicación sobre un tema que saturó las redes durante un día completo, fue absoluto. Excepto por un par de periodistas que opinaron brevemente que Melconian y Bullrich debían salir a aclarar sobre este asunto, porque casi ningún medio de comunicación habló sobre este tema.

Patricia Bullrich denunció "campaña sucia" por los audios de Carlos Melconian: “Es deplorable para la democracia argentina”

Con esto quiero decir que, escribir con estos paréntesis poco claros, no es fácil, pero acá vamos.

Debates y sinergia del voto: el segundo debate mostró posicionamientos y reacciones diferentes al primero; el del 1 de octubre, denotó con contundencia la polarización entre Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza, y esto también pudo observarse en el anterior debate vicepresidencial donde el oficialista Agustín Rossi y la libertaria Victoria Villarruel confrontaban por momentos despiadadamente.

Un debate presidencial mucho más intenso, con Massa a la defensiva, Milei contenido y Bullrich, jugada a todo o nada

Y cuando se despliega esta marcada polarización, un tercer competidor o competidora suele resultar indiferente, y al resultar indiferente pierde visibilidad y si pierde visibilidad no se destaca, y si no se destaca en campaña, sus chances de ganar una elección disminuyen significativamente.

En el primer debate vicepresidencial, al candidato a vice de Patricia Bullrich, Luis Petri, lo escucharon poco, y no pudo evitar que Rossi y Villarruel capten la mayor atención. En el primer debate npresidencial la candidata Bullrich habló poco, y no pudo evitar que Massa y Milei capten la mayor atención. Según diferentes sondeos de opinión (que se equivocan muchísimo) la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) en campaña en medios de comunicación, en redes sociales y en el primer debate presidencial continuaba perdiendo peso específico en esta elección de tercios.

El 8 de octubre llegó el segundo debate presidencial, y Bullrich cambió su posicionamiento y sus reacciones, se la vio más proactiva y más contestataria, y se la vio dispuesta a polarizar más aguerridamente con Massa, como la candidata de la orgánica oposición contra el kirchnerismo.

Al mismo tiempo, Milei no se lució como en el primer debate, repitió algunos argumentos para deslucir a Bullrich, por momentos habló “en difícil” para explicarnos sobre el necesario enfrentamiento contra el crimen y la delincuencia, y sí volvió a polarizar inteligentemente con Massa, pero en esta vuelta los demás candidatos – Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman – también polarizaron con Massa, y lo cuestionaron tanto, que en un apartado que abordó la crisis económica, los cuatro opositores pidieron replicar para poder interpelar al candidato oficialista, ministro de Economía hace más de un año.

Sergio Massa dijo que si hay balotaje, pedirá una "evaluación psicológica y psiquiátrica" de los candidatos

Recordemos que luego de las PASO, pudo constatarse que a nivel candidatos, Milei encabezó con casi 30% de apoyo porque no compitió en una interna, Massa lo secundó con cerca del 21% de los votos al ganar la interna a Juan Grabois, y Patricia Bullrich quedó en tercer lugar con casi 17% al ganar la interna a Rodríguez Larreta.

Estos datos denotan que: Milei encabeza, entre Bullrich y Massa se disputa el segundo lugar, y las probabilidades de ir a un ballotage son grandes.

Bullrich, Schiaretti y Bregman

En el primer debate, como se mencionó, la polarización y centralidad se pudo concretar entre Massa y Milei –esto aumentaba las chances de Massa de llegar al segundo lugar -. En el segundo debate, la polarización y centralidad se pudo concretar entre Massa y Milei, pero también entre Bullrich y Massa – esto da chances de llegar al segundo lugar tanto a Massa como a Bullrich-. Pero en el segundo debate ocurrió algo más, todos los candidatos en carrera confrontaron con Massa en el afán de achacarle que bajo su conducción, la devaluación y la consecuente inflación están depreciando terriblemente la vida de los argentinos – esto disminuye las chances de Massa de llegar al segundo lugar -.

Por otra parte, Massa en las últimas semanas definió que el “plan platita” prolifere por doquier, y el gasto público siga creciendo junto al déficit fiscal, la emisión monetaria y la inflación. En el mismo desorden de cosas, la devaluación siguió rebajando a nuestra moneda, y esto cuentan los kirchneristas y también dirigentes de Juntos por el Cambio que es responsabilidad de Milei que dijo que el peso argentino es “excremento”, y que sugirió que nadie coloque su plata en un plazo fijo en dólares.

Desde ya, estas afirmaciones tendenciosas generan corridas contra el peso, pero Juntos por el Cambio admitió aquello que Unión por la Patria no: que el origen de esta devaluación y la consecuente inflación responde centralmente al gasto público y la emisión monetaria que Massa parece no querer o poder frenar.

Concluyendo, cuestionado por toda la oposición, ya sin respuestas convincentes y ministro de una economía con un peso no para de devaluarse, Massa podría ser “expulsado” del presunto segundo lugar en la competencia electoral del 22 de octubre.

Todo puede suceder

Algunas encuestas comunican que Milei podría ganar en primera vuelta y en ese caso el presunto segundo lugar de Bullrich no cuenta. Pero si se presentara un escenario de ballotage, y Bullrich compite con Milei, las chances de la candidata de JxC de triunfar en segunda vuelta pueden presumirse altas, si uno observa con cierta lógica ideológica las posibles segundas preferencias del electorado de Schiaretti, Bregman e incluso de Massa – aunque en la lógica ideológica 2023 también se infieren rarezas tales como que los votantes de Massa podrían elegir en un ballotage a Milei -.

Por otro lado, las presuntas “trampitas” de Melconian de tráfico de información desde el Banco Nación y las presuntas “trampitas” de acoso a señoritas a cambio de ofrecerles cargos públicos en planta permanente, pueden llevar a que el apoyo hacia Bullrich se vuelva más incierto.

Sobre esto último es muy difícil inferir efectos posibles sobre el voto, porque el blindaje de los medios sobre estas escuchas fue cuasi total y el feed back entre medios y electores también quedó blindado.

Por último, cabe destacar que, en el segundo debate, el candidato Schiaretti volvió a demostrar que su oratoria es correctísima, y que en su disertación volvió a explicitar con mucha claridad todo lo que hizo en Córdoba y quiere hacer si él llegara a la presidencia - los números no le dan para ganar, pero puede sorprendernos una escalada de votos de un candidato sólido en sus argumentos y moderado en su posicionamiento ideológico-.

Por su parte, Bregman, tal vez logre sumar apoyo de los defensores del terrorismo internacional o perder votos de los que repudian al terrorismo internacional.