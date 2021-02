Conocimiento versus imaginación

Es más importante la imaginación que el conocimiento. Sobre todo en situaciones críticas como la actual. Basarnos solamente en lo que hemos aprendido nos encierra en una caja, nos margina el camino a la sabiduría y al éxito. Por supuesto que la información es importante, es conocimiento, y esto comprende el estudio, la experiencia y la memoria. Pero la flexibilidad mental es importante en cada instante para poder sortear hábilmente los aconteceres diarios. De eso trata el desarrollo de la inteligencia emocional y creativa. Ante desafíos de vida recurrimos a nuestro archivo mental y si no encontramos soluciones debemos rápidamente usar la creatividad, y esta debe desarrollarse desde la edad más temprana posible. A través de ella han surgido gurúes, basados en la información previa que tenían sobre algún tema en particular, o una vaga idea que surge ante cualquier desafío y no dejan que esa idea se desvanezca. Investigan, estudian y desarrollan un proyecto.

Maestros creativos que logran que sus estudiantes con antecedentes negativos se transformen en excelentes ejemplos en las escuelas de barrios carenciados y marginales alrededor del mundo. Se ha constatado que a veces los mejores alumnos no son justamente los más inteligentes en coeficiente intelectual. Los más comprometidos con la enseñanza dependen la mayoría de las veces de los maestros y educadores que los incentivan de forma creativa para aprender a desarrollar sus aprendizajes. Aprendizaje sin desarrollo es vano.

Los alimentos diarios influyen en esta capacidad, y esa debería ser una materia obligatoria para todos nosotros. Deberíamos adquirir conocimiento sobre alimentos y sus propiedades como base de una sociedad más comprometida con el medio ambiente.

La gestualidad, aunque parezca teatral, la vestimenta, la decoración de nuestro ambiente son importantes, cómo nos paramos o nos movemos, son comunicaciones no verbales que actúan directamente con nuestra mente, ayudándola en la creatividad, impulsándola a un desarrollo integral creativo. Separar las actitudes mentales del comportamiento físico es desmembrar al ser humano.

Richard Turere, un niño africano, ideó una forma original de mantener a los leones lejos de las granjas y salvar a sus habitantes y al ganado de los ataques nocturnos, con un sistema de electricidad móvil. Sin previos conocimientos ni infraestructuras, pudo sortear un tema grave para esa comunidad. Y como él, encontramos miles de ejemplos en el mundo. El fuego, la imprenta, el arado, la máquina de vapor, las cámaras de vigilancia y millones de cosas más han surgido de la creatividad o casualidad o de la necesidad circunstancial o urgente y muchas veces no han tenido que ver con el conocimiento profundo de algo, pero sí con el deseo de mejorar y con sujetar una idea para materializarla.

Las actitudes también deben de ser creativas; en los empleos o en la búsqueda de ellos, ante los problemas sociales, familiares, interpersonales que surgen o puedan aparecer a diario, tanto el desarrollo de la inteligencia creativa como el de la emocional tienen un papel fundamental. No busquemos la sabiduría en el más estudioso, sino en el que sabe cómo usar su conocimiento, cómo desarrollarlo creativamente e interactuar con los demás.

Si nos destacamos frente a otras especies es por la creatividad. Muchos inventos y descubrimientos han llegado para solucionar inconvenientes, aunque luego se hayan usado lamentablemente para causar daños.

Hay quienes esperan que alguien aparezca y solucione los problemas personales o sociales. Esperan un líder, un Harry Potter o al hombre gris (Parravicini). Pero la mente mágica no debería ser usada en la espera sino en la acción.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, Albert Einstein.

*Escritora uruguaya. Coach de Inteligencia Emocional y Creativa.