En el gobierno de Lula se preguntan si Milei va a declarar la guerra a Brasil

“¿Temblar? No sé por qué. ¿Milei va a declarar la guerra al Brasil?”. Con estas palabras, uno de los hombres de mayor confianza de Luiz Inácio Lula da Silva contestó el picante tweet del libertario Javier Milei sobre una información de la prensa paulista acerca de la presunta intervención del presidente brasileño para que un banco de fomento le otorgara un préstamo de mil millones de dólares a la Argentina con el objetivo de favorecer la candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa.

“Tiembla la casta roja. Muchos comunistas enojados y con acciones directas contra mi persona y mi espacio”, tuiteó ayer Milei al comentar la información de O Estado de Sao Paulo, que luego fue profusamente desmentida por el gobierno brasileño.

En San José de Costa Rica, mientras tomaba un café en un alto de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas, el titular de Desarrollo Agrario de Brasil, Paulo Teixeira, rechazó con ironía la frase de Milei, y, en sintonía con Lula, lo comparó con el ex presidente Jair Bolsonaro y manifestó el respaldo del gobierno brasileño a Massa.

“La democracia brasileña fue amenazada por alguien que profesaba los mismos valores que Milei profesa, y ciertamente, mirando el cuadro político, nosotros vemos que, para el Mercosur, que es un programa de integración regional, en nuestra opinión, Sergio Massa es el mejor candidato”, señaló Teixeira.

Frente a las críticas de Milei a los gobiernos de China y Brasil, entre otros, a los que tildó de “comunistas” y con quienes manifestó que no tenía intenciones de entablar negociaciones, Teixeira elevó el tono: “Él debe tener fiebre para decir eso. Por dos razones. Primero porque Brasil no es un país comunista; es un país con una economía de mercado, que está en el Mercosur, que tiene sus reglas. Y sobre la China, no sé si la Argentina tiene cómo abandonar el comercio que hace con la China”.

Teixeira volvió sobre la figura del ex presidente Bolsonaro, a quien Lula derrotó en los últimos comicios luego de una durísima contienda: “Bolsonaro hizo mucho eso. Atacó mucho a China, pero China es un destino importante de las exportaciones brasileñas y creo que de la Argentina también. Bolsonaro se calló cuando el sector agrícola le exigió que se callase”.

“Al decir todo eso —agregó—, no sé si Milei quiere perjudicar a la economía argentina porque la Argentina negocia mucho con el Brasil. Vea, por ejemplo, hay ahora un gran volumen de exportación de leche al Brasil. ¿Él no va a querer beneficiar a los productores argentinos de leche?”.

De todos modos, Teixeira no dio por perdido el pleito electoral: “Pero, como el pueblo argentino no eligió todavía, vamos a aguardar si él va a poder hacer alguna cosa porque ni siquiera fue elegido todavía”.

Milei debe ser el tema político de la región más comentado en esa cumbre, que es organizada cada dos años por el Instituto Interamericano de las Américas (IICA), que tiene sede en la capital de Costa Rica y es dirigida por Manuel Otero, un argentino de Avellaneda, hijo del ex senador Edison Otero, uno de los laderos del ex presidente Raúl Alfonsín. Otero hijo es uno de los pocos argentinos que comanda un organismo multilateral y va por su segundo y último mandato, que inició con el gobierno de Mauricio Macri y continuó con el de Alberto Fernández, siempre a propuesta de nuestro país.

Todos por acá quieren saber si Milei ganará las elecciones, como si uno pudiera saber algo en un país donde las encuestas no funcionan o son manipuladas por quienes las encargan.

“Acá, en Costa Rica, el gobierno hace fuerza por Milei”, me confió un diplomático argentino. Los brasileños —ya se dijo— hinchan por Massa. Los funcionarios paraguayos se muestran más cautos, tal vez porque con el gobierno de Fernández, y con Massa en especial, se llevan bastante mal a causa del peaje que le quieren cobrar por el uso de la hidrovía por la cual sale buena parte de sus exportaciones y entra la mayoría de sus importaciones.

El Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, Paulo Teixeira.

Sin embargo, en las sesiones de la cumbre no se habla de política electoral, concentrados como están todos en los problemas que enfrenta el continente, agravados por la desigualdad que caracteriza a los treinta y cuatro países que lo integran.

Uno de los problemas que sí afecta a todos, desde Canadá a la Argentina, es el cambio climático, que, por ejemplo, perjudica a Brasil con dos fenómenos contrapuestos: sequía en la Amazonia e inundaciones en el sur.

¿Cómo hacer para que todos los productores agropecuarios de la región puedan acceder a pronósticos climáticos de buena calidad? ¿Cómo facilitar los préstamos bancarios y de fomento a los productores cuando ocurren los desastres provocados por el clima? ¿Cómo mejorar las prácticas agropecuarias para que no contribuyan al desastre climático? ¿Cómo asegurar que los más pobres puedan comer todos los días? Al mismo tiempo, ¿cómo aumentar las exportaciones agropecuarias del continente, que representan ya el 31 por ciento a nivel global? ¿Cómo incrementar el comercio dentro del bloque, que representa solo el 14 por ciento frente al 65 por ciento de los países de la Unión Europea? Y yendo al Mercosur, ¿cómo vender más en América Central y el Caribe, que siguen siendo territorios casi exclusivos de los exportadores norteamericanos?

Son todas preguntas que integran un variado y complejo menú resumido en el lema del encuentro: “Una alianza continental para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible”, que empezó el martes y finalizará hoy con una solemne declaración.

*Desde San José de Costa Rica.