Carta abierta a mis colegas industriales

Estimados colegas industriales:

Estamos ante una encrucijada histórica. O sostenemos y profundizamos un modelo que nos lleva al desarrollo o asistimos pasivos al regreso de políticas que buscan que la industria argentina desaparezca.

Sergio Massa presentó el 8 de noviembre 10 acuerdos para el futuro de Argentina. De los 10, al menos 3 nos tienen como protagonistas. El primero, que pone en el centro de todas nuestras políticas públicas al trabajo y a la producción. El segundo, que tiene por objetivo los superávits gemelos, fiscal y comercial, para hacer fuerte a nuestra moneda. El tercero es el desarrollo de las industrias del presente y del futuro: energías convencionales y renovables, Industria 4.0, minería, economía del conocimiento.

Massa dijo: “Argentina ya vivió los procesos de desindustrialización con políticas económicas como la que hoy nos quieren imponer”.

Ninguno de los 10 puntos es sólo una promesa de campaña: es la forma en la que ya estamos encarando nuestro futuro desde la gestión. Cada decisión que fue tomando Massa desde que es ministro de Economía apunta a esa dirección, aun teniendo que enfrentar dos lastres: la auditoría permanente de un FMI que sólo pide ajuste y la mayor sequía de la que se tenga memoria, que le quitó al país un cuarto de sus exportaciones este año.

En ese contexto, ¿cuál ha sido hasta hoy su prioridad? Nos encomendó que desde la Secretaría de Industria NO dejemos caer el nivel de actividad y no perdamos el rumbo de la industrialización. Así implementó el mayor programa de crédito productivo de la historia argentina, Crédito Argentino (CreAr), que invierte más de mil millones de millones de pesos para que empresas de todo el país tengan alivio en la tasa de interés y sigan creciendo. Además, aún con dificultades, administró el comercio para que cada dólar disponible vaya a sostener la producción. Los datos son evidentes: del total de importaciones autorizadas entre enero y octubre de 2023, el 51% corresponde a insumos y materiales para la producción. Además, a las empresas pymes se les autorizó el 90% del solicitado. Aún con la sequía, que nos sacó un cuarto de nuestras exportaciones, las importaciones en los primeros 10 meses del año fueron las segundas más altas en los últimos cinco años.

La lista sigue. Pero por sobre todas las cosas, Massa conoce a la industria, conoce a los industriales. Más importante aún: cree en la industria nacional para vender trabajo argentino de calidad al mundo. Por eso se puede sentar con todas las entidades, como hizo recientemente con la Unión Industrial, para poner en blanco sobre negro dónde estamos parados, adónde queremos ir y cómo vamos a transitar el camino.

Del otro lado ni siquiera pueden hablar con los industriales porque el único proyecto es, como dijo Javier Milei en una entrevista esta semana con Jaime Bayly, que “vayan a la quiebra”. Obviando, mientras sonreía con mirada perversa, que cuando quiebra una empresa se parten familias, se rompen proyectos y se destruyen empleos que cuesta mucho recuperar. En la plataforma que su partido presentó a la Justicia electoral habla sin vueltas de una “apertura unilateral al comercio internacional”, algo que no hace ningún país desarrollado del mundo. Por lo bajo, alguno de sus asesores dice que la industria tendrá “menos de dos años” para “adaptarse”, sin garantizar que antes estén dadas algunas de las condiciones que dicen que van a garantizar en términos macroeconómicos.

Los industriales argentinos, muy por el contrario de lo que quieren instalar, somos expertos en competir y tenemos una historia de logros a nivel mundial que llevan el sello de “Hecho en Argentina”. Nuestras empresas han superado tantas desventuras macroeconómicas en las últimas décadas que estamos para jugar Wimbledon con una paleta de ping-pong.

En cada propuesta de Milei reaparecen ideas y palabras que ya escuchamos una y otra vez en nuestra historia. Las escuchamos durante la dictadura con Martínez de Hoz, en los años de la Convertibilidad con Cavallo y más recientemente en el gobierno de la deuda de Mauricio Macri –hoy, el principal aliado de Milei-. Son palabras e ideas que se transformaron en tragedias económicas, sociales y productivas. Hoy vienen con la impronta de “hacer más rápido” lo que ya fracasó, una y otra vez. Son las típicas políticas de retraso cambiario, apertura unilateral e indiscriminada, tasa de interés alta, libre ingreso y egreso de capitales especulativos, tarifas altas. Son políticas que fracasaron para los industriales y para toda la sociedad en simultáneo.

No sorprende entonces que el candidato opositor no acepte siquiera una reunión con la Unión Industrial. De la misma manera, es tan clara su propuesta que resulta necio no verla y no reaccionar ante ella. Nunca antes nos habían dicho tan abiertamente que lo que quieren es que Argentina no tenga industria. El silencio institucional de las máximas autoridades de la UIA, entidad en la que milito desde hace más de 30 años y que presidí dos veces, no tiene que impedir que nosotros, los industriales de todo el país, sepamos con toda claridad dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Si toda nuestra historia dijimos que sin industria no hay Nación y hoy quieren terminar con la industria, entonces lo que está en juego es el futuro mismo de Argentina. No hay margen para ser neutrales.

* Empresario Industrial. Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Fue dos veces presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)