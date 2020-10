Día mundial del ACV | La importancia de controlarse a pesar de la pandemia

Virginia Pujol Lereis*

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) queremos destacar la importancia de controlar los factores de riesgo y continuar con los controles de salud habituales. Cabe destacar que, según datos propios obtenidos del estudio EstEPA, en la Argentina se registran entre 40 mil y 60 mil ACVs por año, así como cerca de 18 mil muertes asociadas a esta enfermedad. Además, se estima que cerca de 340 mil personas (el 2 por ciento de la población adulta del país) viven con secuelas de un ACV.

Nos preocupa mucho la estrepitosa caída en los controles de salud de la población, tendencia demostrada en nuestra encuesta reciente SIPHON-COVID en la que participaron 10.300 personas del AMBA, ya que puede tener consecuencias severas para la salud de la población a futuro. Según dicha encuesta, el 76% de la población no realizó sus controles habituales de salud desde que comenzó el aislamiento obligatorio. Esto es alarmante porque de los encuestados, el 39% reportó antecedentes de algún factor de riesgo vascular como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, arritmias cardíacas o un ACV o infarto cardíaco previos.

El ACV puede prevenirse controlando los factores de riesgo, tratarse en el momento agudo para mejorar el pronóstico y disminuir secuelas, y rehabilitarse.

Por otro lado, desde que comenzó la cuarentena en marzo, se ha notado una importante disminución de las internaciones por eventos cerebrovasculares. Esta caída coincide con los resultados de la encuesta SIPHON-COVID en la cual 6% de los encuestados indicó haber tenido síntomas compatibles con un ACV, como debilidad en un lado del cuerpo, trastornos del habla, etc. De ellos, solo 34% hizo una consulta en una institución médica. De los que no consultaron, aproximadamente la mitad no lo hizo por no haberle dado importancia a los síntomas y el resto tuvo miedo de salir de su casa o de concurrir a una institución médica. A su vez, el 38% de los encuestados cree que los hospitales no cumplen con todas las normas de seguridad para protegerlos de eventuales contagios de coronavirus.

Por todo esto, es de vital importancia que la población no suspenda las consultas por sus problemas de salud habituales. El ACV puede prevenirse controlando los factores de riesgo, tratarse en el momento agudo para mejorar el pronóstico y disminuir secuelas, y rehabilitarse si las mismas se manifiestan. Como equipo de salud debemos educar a la población para que nos acompañen en el cuidado de su salud. Es importante que brindemos garantías para que las personas se sientan protegidas en los centros de salud.

*Médica. subjefa del Centro Integral de Enfermedades Cerebrovasculares de Fleni.