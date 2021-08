Jamil Mahuad: "Domingo Cavallo fue clave en el proceso de dolarización"

—En un reportaje leí que Ricardo Hausmann, su colega en la Universidad de Harvard, dijo que sin la dolarización Ecuador sería Venezuela. ¿Por qué alguien con tanto poder como Correa no pudo sacar la dolarización? En Argentina se habla que vamos en camino de una “venezuelización”. En Argentina era una caja convertible. Es mucho más fácil salir de una convertibilidad que directamente del dólar como moneda circulante. Y pudo resistir en Ecuador porque al poco tiempo de haber comenzado los precios de las commodities se multiplicaron por 20, mientras que en el caso de la Argentina a Cavallo le tocó lo contrario, enfrentar cuando los precios de las commodities eran 20 veces menores.

—Ricardo Hausmann fue asesor mío sobre el tema de la dolarización. Era economista jefe del BID en ese momento. Dolarizamos en contra de la opinión del Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, ni el Banco Mundial ni el Banco Interamericano de Desarrollo podían ir en contra de esa opinión. El Fondo define las políticas y las demás instituciones deben seguirlo. Pero Ricardo, a título personal, creía que era una decisión correcta. Nos ayudó muchísimo, sobre todo en la parte final, cuando hubo que diseñar los proyectos legales de implementación. Sin un Congreso que pasara a esas leyes se hubiera quedado en una simple declaración, haciendo el contrafactual que usted me pide, y habría sido un acto fallido económico. Era un tema tan serio, que si no salía bien, las consecuencias hubieran sido terribles. Ricardo sabe del Ecuador porque me ayudó y sabe de Venezuela porque es venezolano. Estamos frente a un experto al que hay que prestarle atención. La otra persona clave en este proceso fue Domingo Cavallo y su equipo de la Fundación Mediterránea. En Ecuador, la gente estaba muy contenta con el dólar. El gobierno tenía problemas de déficit y se veían problemas más graves a futuro, como pasa hasta el día de hoy. La percepción de la gente es que la dolarización no era el problema. Pero la percepción en Argentina era diferente. Era que debido a la convertibilidad el país tenía problemas económicos. Es estos casos se busca un chivo expiatorio: una persona, una idea, una teoría, una ley. No llegamos a eso. ¿Por qué en Ecuador no optamos por la convertibilidad? Porque no había manera de que los ecuatorianos recuperaran su confianza en el sucre. El sucre era una papa caliente. La gente recibía sucres y los cambiaba inmediatamente por cualquier cosa. El precio del dólar se iba a las nubes, por pasajes, por electrodomésticos, por cualquier cosa. Lo peor que podía hacerse era tener sucres en las manos. Y nunca tuvimos los episodios de hiperinflación de Argentina, Chile, Bolivia o Brasil. No se habían dado ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Ecuador. Con estos brotes que tuvimos ya la gente perdió la confianza en la moneda. Quisimos hacer un corte radical, que no tuviera marcha atrás fácil. Si le quitamos la comida, el oxígeno y la capacidad de moverse, puede morir, pero será fácil. En cambio, si usted mantiene la moneda local paralela con la moneda extranjera, es mucho más fácil producir un cambio. Por eso en el Ecuador fue más factible mantenernos dolarizados.

