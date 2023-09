Robert Aumann: “La gente coopera más en una interacción de largo plazo, que en las de una única vez”

—Tanto en la teoría de los juegos cooperativos como en la teoría económica en general, son muy importantes los “incentivos”, ¿cuán subjetivos son esos incentivos, cuánto influye lo subjetivo en la cooperación?

—Los incentivos no son subjetivos. Hay ejemplos muy simples de incentivos, y es que la gente trabaja y les pagan por hacer su trabajo, pero trabajar no es un incentivo, trabajar es cobrar. Pero un incentivo para esforzarse y hacer bien su trabajo es que, si hace muy bien su trabajo, lo ascenderán, ese es un incentivo para trabajar. Otro ejemplo de incentivo, un poco más complejo, todos queremos que se utilice menos papel, menos plástico, todas estas cosas son muy perjudiciales para el medioambiente, entonces, en Suiza vendían bolsas de basura por diez francos, es mucho dinero, son como diez dólares o algo así. Es mucho dinero para tirar la basura en una bolsa de plástico. Pero no recogerán la basura si no la pones en una bolsa de plástico, que cuesta diez francos, ¿qué incentivos crea eso? Crea un incentivo para producir menos basura. En otras palabras, no tirar tanto, eso hará que la gente compre cosas que no tengan mucho envoltorio. Esto también incentiva al fabricante a vender, por ejemplo, frutas, bayas o verduras sin mucho embalaje. Y que retroceda y cree sus incentivos, ese elemento tan importante. Otro ejemplo, el socialismo se construye sobre el lema de que a cada uno según sus necesidades y sus capacidades… debemos satisfacer las necesidades de todos en la mejor medida posible, y todo el mundo debería trabajar lo más duro y lo mejor que pueda, esa es una idea maravi-llosa. Lo suscribo con todo mi corazón y con ambas manos, sólo hay una pequeña cosa que está mal, que no funciona, eso es lo único que tiene de malo. ¿Y por qué no funciona? Por los incentivos, cada uno recibe según sus necesidades, y no tienes que trabajar porque si necesitas comer, alguien más te lo dará para que no tengas que trabajar, o al menos no tengas que trabajar muy duro, no tienes que poner ningún esfuerzo en ello. Entonces, es una idea maravillosa, pero no funciona porque la gente no trabaja. En China o en Vietnam, por ejemplo, en 1986, hace casi cuarenta años, con el gobierno comunista, con la economía socialista, la gente se moría de hambre. Entonces, el 1° de agosto, pasaron a una economía de mercado, su economía ya no era socialista y el gobierno seguía y sigue siendo una dictadura comunista, pero la economía es de mercado, no es una economía socialista.

—Siguiendo por la línea de la psicología también la ansiedad es un factor que puede ir en contra de la cooperación, porque finalmente es a largo plazo que las personas coope-an, ¿cuál es la importancia del tiempo presente?

—La gente coopera porque les conviene cooperar, cada uno ayuda al otro, y de esa manera todas las personas involucradas en la cooperación ganan, porque todos ayudan a los demás, pero ¿qué hace que la gente coopere? Que se hacen el bien unos a otros porque, incluso si en este momento no obtienen nada a cambio, esperan que si ayudas a otro, en el futuro, cuando necesites ayuda, también la recibirás. Entonces, vale la pena ayudar a otras personas que coope-ran porque cuando necesites ayuda, ellos te ayudarán, y te ayudarán porque esperan que tú les ayudes en el futuro, esa es realmente la cooperación, cuando lo miras a largo plazo, es realmente algo egoísta, es bueno para ti.

—Usted dice que “la repetición actúa como un mecanismo de reforzamiento: lleva a que se pueda lograr la cooperación en aquellos casos en los que no se puede lograr en un juego de una sola vez”, ¿cuál es la importancia de la repetición?

—La repetición es muy importante. Por ejemplo, es mucho más probable que se produzca cooperación cuando se tiene un horizonte a largo plazo. Supongamos que un vendedor ambulante llama a tu puerta y trata de venderte un poco de leche. No comprarías esa leche porque tienes miedo de que no esté en buen estado, pero si vas a la tienda de tu vecino y le compras leche, sabes que ellos saben que venderte leche en mal estado hará que no vuelvas a la tienda, irás a una tienda diferente. Tienen una reputación que mantener, y mantener una reputación es algo que sucede con el tiempo. Incluso si alguien llega a tu puerta y quiere venderte algo más caro, como una cámara o algo así, no se lo comprarías porque no tienen una reputación que mantener. Esa es la razón por la que vas a una tienda, porque tienen una reputación que mantener y si te venden mala mercancía, no solo no volverás, sino que se lo dirás a todos tus amigos y la tienda cerrará. La gente coopera mucho más en una interacción a largo plazo que en una interacción única, porque en una interacción a largo plazo, ellos saben que si no cooperan, si hacen trampa o no son amigables, esto interferirá con la siguiente interacción.

—Además del futuro, también la amenaza de castigo juega un rol importante en la teoría de los juegos cooperativos, ¿es el ser humano que necesita la amenaza de castigo para corregir sus conductas?

—Absolutamente. Lo necesitan porque muy a menudo en una interacción única, cooperar significa perder algo en el corto plazo. Por ejemplo, cuando tienes un bien común como un lago con peces que muchos agricultores que viven cerca utilizan, si todos van y pescan todo lo que quieren, no habrá más pescado, los peces no se reproducirán y no tendrás nada que comer durante el próximo período. Entonces, los agricultores y los habitantes cerca del lago tienen que tener cuidado de no excederse, no pescar demasiado. Ahora bien, si fuera un asunto de una sola vez, todos sacarían el pescado en grandes cantidades, eso mataría a los peces y no habría para el próximo período. Necesitas castigar a aque-llas personas que pescan en exceso en un período, porque de lo contrario arruinarán el lago para todos.

—Usted dice que no es la ética lo que mueve la cooperación en la teoría de los juegos, sino el egoísmo, ¿encuentra que no está en la naturaleza humana hacer el bien, sino que siempre requiere de “incentivos” o “evitar el castigo”, etc.?

—La ética se desarrolló como una forma de promover el propio bien, tal como puse un ejemplo, es ético no pescar demasiado en ese lago, pero de hecho es bueno para todos. Y si la gente pesca demasiado, se considera poco ético, incluso podría considerarse un delito. Pero digamos que se considera poco ético, y la ética es la forma de pensarlo pero, de hecho, promueve el bienestar de todos.

—John Nash obtuvo el Premio por su desarrollo del equilibrio, Reinhard Selten por su desarrollo del equilibrio perfecto, ¿en qué consiste uno y otro equilibrio?, ¿cuál es la diferencia?

—John Nash descubrió lo que llamamos equilibrio, y Reinhard Selten el equilibrio perfecto. La diferencia entre Reinhard Selten y John Nash es que en Nash la idea de equilibrio existe desde el principio del juego, cada lado tiene la mejor estrategia posible, dadas las estrategias del otro lado, eso está en la formulación de Nash, y no necesariamente sigue siendo así durante todo el juego. Es cierto que es lo mejor posible dadas las estrategias del otro lado al comienzo del juego, pero no necesariamente a medida que avanza el juego. En la formulación de Selten, se supone que todos deben hacer en cada momento lo mejor posible, dado que se supone que todos los demás deben hacerlo. Selton también tiene en cuenta la progresión del tiempo y continúa en equilibrio. Entonces, en Nash, está en equilibrio al principio, y en Selten, continúa en equilibrio durante todo el juego.

—Usted dice, “la teoría de los juegos cooperativos consiste no solo en describir todos los posibles resultados cooperativos, sino también en elegir entre ellos. Hay varías formas de hacer esto, pero la más conocida quizás sea el concepto de núcleo”, ¿podría ampliar esta idea?, ¿podrían ser infinitos esos posibles resultados cooperativos?

—Es posible que una coalición de jugadores no pueda mejorar sus beneficios para todos sus miembros mediante sus propios esfuerzos, ese es el concepto de núcleo. El núcleo es un conjunto de resultados, no es un resultado único, son varios resultados posibles. Y cada uno de esos resultados es tal que una coalición de jugadores puede hacerlo mejor por sí misma. Podría tener varios resultados. Tomemos un ejemplo muy simple, si quieres vender tu casa a alguien, tanto tú como el comprador están negociando y habrá un precio al que finalmente terminarás vendiendo la casa. Puede haber varios precios diferentes, no sólo uno, y todos esos precios, podrían ser más altos o más bajos, están en el núcleo. Y en una situación de dos personas como ésta, el núcleo no es algo muy interesante. Por supuesto, hay una cosa que es así, tienes un precio mínimo, no estás dispuesto a aceptar menos que eso, prefe-rirías quedarte con la casa y no venderla, eso es lo mínimo que puedes conseguir. Y lo máximo que se puede conseguir es que si el comprador supera ese precio y no está dispuesto a pagar más que ese precio, preferiría no comprar la casa. Pero hay muchos precios intermedios, y todos están en el núcleo.

—¿Qué relación hay entre el concepto de núcleo y la ciencia económica?

—Es bastante profundo. Una situación de dos personas, un comprador y un vendedor, en ese caso, el núcleo no te dice mucho, sólo dice que hay un precio máximo y un precio mínimo, y cualquier punto intermedio está en el núcleo. Pero cuando tienes mucha gente, hay millones de personas en Argentina, y todos están relacionados entre sí por la economía. Sí, todos ellos venden o compran algo, ya sea que vendan su trabajo, reciban salarios o tengan un negocio, están obteniendo ganancias. Cuando hay muchas personas interactuando entre sí, el núcleo es muy pequeño, y consta de sólo unos pocos sistemas de precios. Tienen que tener un sistema, todo tiene un precio, la gente compra y vende para maximizar sus beneficios, obteniendo lo máximo que puedan por el precio. Pero el sistema de precios lo dicta el núcleo y suele ser bastante pequeño.

—Sobre la teoría del conocimiento, a la que usted también realizó grandes aportes, ¿podría establecer la diferencia entre conocimiento y creencias y cómo estas influyen en la teoría de los juegos repetidos?

—No creo que tenga mucho que ver con los juegos repetidos, pero la diferencia entre conocimiento y creencia es que cuando sabes algo, tiene que ser verdad. Algo en lo que crees no tiene por qué ser verdad, tu mente puede pensar que existe una probabilidad muy alta de que lo que crees sea cierto, pero no estás seguro. En el conocimiento estás seguro que es definitivamente cierto, pero eso no tiene relación directa con los juegos repetidos.

—¿Cuál es la principal lección que le ha enseñado la economía?

—Eso nos lleva de nuevo a su primera pregunta sobre equilibrio e incentivos, los incentivos son todos importantes, hacemos cosas por los incentivos. Y si los incentivos no te obligan a hacer lo apropiado, cuando no tienes un incentivo para hacerlo. Como dije al principio, el socialismo es una idea maravillosa, pero simplemente no brinda los incentivos adecuados. Creo que hay que darle incentivos a la gente para hacer lo que quieres que hagan, tienes que hacerlos felices, con lo que te hace feliz a ti.

—¿Hay algún enigma económico o matemático que le gustaría ver resuelto?

—No es un problema matemático o económico, es un problema humano el que me gustaría ver resuelto, que es ver más personas cooperando entre sí y luego dejaran de pelear entre sí. Todavía hay demasiadas peleas. Es realmente una lástima que todavía tengamos guerras. Desde el comienzo de la historia hemos tenido peleas y guerras. Ese es el problema de la teoría de los juegos, porque es la ciencia de la interacción, y no hay nada más interactivo que la guerra o la paz. Hemos tenido guerras durante miles y miles de años desde el comienzo de la humanidad. Y deseo de manera matemática o económica, dar incentivos para que la gente deje de pelear, eso sería sería maravilloso. Puedo darte otro ejemplo de un problema, pero no es matemático ni económico. Bueno, podría ser un problema económico, y es que estamos destruyendo nuestro medioambiente. Es como decía antes con los suizos y las bolsas de basura, estamos destruyendo nuestro medioambiente. Y en los últimos cincuenta años, desde 1970, el 70% de las especies que viven en la tierra han sido destruidas, estamos destruyendo nuestro medioambiente y tenemos que encontrar alguna manera de detener eso. Ahora bien, eso podría implicar algo de matemática o de economía. Tenemos que encontrar incentivos que hagan que la gente deje de destruir el medioambiente e incentivos para que la gente deje de pelear entre sí.

—Usted ha trabajado sobre las “irracionalidades sistémicas”, ¿qué nos puede decir sobre estas irracionalidades?, ¿se refieren solo al sistema financiero?

—Hay algo que se llama economía del comportamiento, y dice que las personas no resuelven las cosas para obtener lo mejor que pueden para sí mismas, sino que lo hacen de acuerdo con heurísticas y sesgos, es una regla general. Estas reglas generales a menudo conducen a resultados que, al final, no son los mejores posibles para la persona que las usa. Los economistas conductuales dicen que la economía dominante estándar está completamente equivocada, porque la gente realmente no se comporta de esa manera. Es cierto que la gente usa reglas generales, estas reglas han evolucionado biológicamente, no surgieron de la nada, evolucionaron o las personas aprendieron de la experiencia y siguen ciertos modos de comportamiento, ya que estos modos de comportamiento suelen ser los mejores posibles. De lo contrario, la gente no los usaría y no habrían evolucionado para permitir que la gente los utilizara. En otras palabras, incluso si se utilizan sesgos heurísticos como dicen los economistas conductuales, esas heurísticas y sesgos suelen ser óptimos, generalmente son los mejores posibles.

—En 2002 los galardonados con el Premio Nobel de Economía fueron Daniel Kahneman, y Vernon Smith, uno plantea que tomamos decisiones racionales, y el otro dice que tomamos decisiones irracionales, ¿somos racionales o irracionales? ¿Qué significa el comportamiento racional en economía y el comportamiento racional en la vida diaria?

—En realidad, Vernon Smith y Kahneman configuraron estas cosas. Vernon Smith dijo que la gente se comportará racionalmente, y Kahneman dijo que no se comportan irracionalmente y ambos comparten el Premio Nobel. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿en qué pensó el Comité Nobel cuando entregó el Premio a dos personas que alcanzaron objetivos opuestos? La respuesta es que dieron el Premio por el uso de métodos experimentales en economía. No solo mirar los datos de lo que realmente sucedió en el mundo, sino hacer experimentos. Ambos hicieron experimentos, llegaron a conclusiones opuestas, pero ambos experimentaron. Y yo digo que, en cierto sentido, ambos tienen razón. A veces, sucede que cuando la gente usa la regla general, heurísticas y sesgos de restricción, eso conduce a resultados subóptimos. Pero esos son casos inusuales, porque la forma en que se desarrollan estas cosas es por evolución o por aprendizaje. Y a veces, en casos muy inusuales, el aprendizaje y la evolución no funcionan. El aprendizaje y la evolución funcionan cuando se habla de un escenario que es bastante común. Y a veces, realmente sucede, las personas que usan estas reglas con prejuicios y heurísticas, obtienen resultados equivocados, pero normalmente dan el resultado correcto. Así que estoy más o menos del lado de Vernon Smith.

—¿Qué significó para usted ganar el Premio Nobel?, ¿qué cambios trajo a su vida?, ¿siente que su voz es más respetada, o tiene mayor peso desde que ganó el Premio?

—El Premio Nobel significa que estés entrevistándome, estamos tú, yo y varios cientos de personas más. Entonces, cuando recibes el Premio Nobel, la gente empieza a escuchar lo que dices. Y antes de eso, eres como cualquier otro economista, pero después de ganar el Premio Nobel, la gente quiere entrevistarte, hacerte preguntas y escuchar tus respuestas, eso es lo que significa el Premio Nobel para mí.

—¿Cómo llegó usted a interesarse en la teoría de los juegos?, ¿puede identificar en qué momento de su vida se encontró con esta teoría a la que tantos aportes hizo?

—Esta es una buena pregunta. Cuando hice el doctorado en matemáticas puras, no tenía nada que ver con la teoría de los juegos ni tenía nada que ver con la economía, pura matemática. En mi último año de estudio conocí a John Nash, él era un joven instructor en la misma universidad donde yo estaba haciendo un doctorado. Yo era un estudiante de doctorado avanzado y él era un joven instructor de primer año, nos hicimos amigos y él me habló de la teoría de los juegos, no me interesó mucho porque estaba más interesado en hacer matemáticas puras. Pero después de obtener mi doctorado, comencé a trabajar para una empresa de consultoría donde asesoraban al gobierno de los Estados Unidos y a todo tipo de otras organizaciones, incluidos Bell Telephone La-boratories, una compañía telefónica, que estaba desarrollando un misil tierra-aire. La compañía telefónica me hizo una pregunta: ¿qué sucede si tienes una gran cantidad de aviones y la mayoría de ellos no lleva ningún arma, pero algunos de ellos llevan un arma nuclear, bombas nucleares, bombas atómicas? Esto fue a mediados de los años cincuenta, de eso hace ahora unos setenta años, y en aquella época no había muchas bombas atómicas disponibles. Entonces, la idea era enviar muchísimos aviones disponibles, pero no muchas bombas atómicas, ¿cómo se deben dirigir los misiles hacia estos aviones? Entonces, me di cuenta de que éste era un problema de la teoría de los juegos y recordé mis conversaciones con Nash. Les di una respuesta lo mejor que pude con el conocimiento del que había aprendido, y leí un poco sobre la teoría de los juegos. No creo que haya hecho nada muy importante con este problema, es difícil. Pero, desde ese momento me interesé en la teoría de los juegos por sí misma. Así que, en realidad, se remonta a mi encuentro con Nash, hace unos setenta años atrás.

—¿Qué consejo le daría a un joven economista o matemático, a un estudiante que se está formando?

—Es una pregunta que me hacen muy a menudo, y siempre doy la misma respuesta: “no escuches a nadie, no escuches a tus padres, no escuches a tus profesores, escúchate a ti mismo, haz lo que te interese a ti”, porque cuando algo te interesa, entonces eres bueno en eso. Y cuando eres bueno en algo, te interesa. Entonces, deberías ir por el camino que te atrae a ti, no por algo sugerido por alguien más. Tienes que ver lo que te interesa y hacerlo bien.

—Nuestra anterior entrevista fue hace aproximadamente un año y medio atrás, la guerra en Ucrania había comenzado hacía solo tres meses, ¿cómo ve que ha evolucionado ese conflicto y qué posibilidades de cooperación entre ambos países ve?, ¿qué incentivos pueden tener para llegar a un posible acuerdo y obtener la paz?

—Rusia hizo algo terrible al invadir Ucrania, pero es algo que creo que Occidente podría haber evitado. La crisis de los misiles cubanos sucedió en los años sesenta, fue un asunto muy serio. En ese entonces, pensé que el mundo llegaría a su fin, y no en un año, no en un mes, sino en la semana siguiente. Y la razón por la que Estados Unidos reaccionó como lo hizo ante la amenaza de armas atómicas en Cuba, es porque Cuba está a 150 kilómetros de Florida, y sería muy fácil lanzar un misil sobre Florida. Esto llevó al mundo entero al borde del desastre.

Ahora bien, Ucrania no está a 150 kilómetros de Rusia, está a cero kilómetros de Rusia, tiene frontera con Rusia. Y creo que Occidente cometió un error al tener una historia de amor con Ucrania. Rusia se equivocó al invadir Ucrania, pero creo que Occidente tiene cierta responsabilidad en esto. Tal vez, esa sea la manera de abordarlo, y no sólo hacer que Ucrania sea neutral.

—Usted ha dicho: “la guerra no ha sido en absoluto estudiada como fenómeno general”, ¿por qué cree que sería beneficioso estudiar la guerra?, ¿cree que hay cosas comunes a todos los conflictos armados?

—La guerra mundial no fue estudiada como un fenómeno general, es cierto. La gente estudia todo tipo de cosas como fenómenos generales, pero en la guerra, sólo se miran guerras específicas, como acabas de mencionar, la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero, por qué la gente va a la guerra en ge-neral no se ha estudiado y debería estudiarse. No tratando de evitar la guerra o cómo prevenir una guerra específica, sino tratar de entender qué es lo que lleva a la gente a ir a la guerra. Ese es un tema de análisis de la teoría de los juegos, tenemos algo que decir al respecto, pero creo que tenemos que dar incentivos a ambas partes para no ir a la guerra. De hecho, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que duró de 1945 a 1990, 45 años, ése es un ejemplo de paz, en realidad. Se llama Guerra Fría, pero no es una guerra, nadie muere en la Guerra Fría. Si pudiéramos mantener frías todas las guerras, estaríamos haciendo negocio. Y la razón por la que la Guerra Fría no se convirtió en una guerra caliente es porque ambos bandos tenían armas atómicas, y ambas partes saben que si inician la guerra contra la otra parte, serán atacadas por armas atómicas, entonces, ambas partes tenían un incentivo. Las armas atómicas proporcionaron un incentivo para no convertir la Guerra Fría en una guerra caliente. Eso es muy importante.

Las armas atómicas fueron desarrolladas para no utilizarlas. Después de Hiroshima y Nagasaki, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron para no utilizarlos. Y así fue como hicieron que la Guerra Fría no se convirtiera en una guerra.

—Usted tuvo una labor importante en el desarme de la Guerra Fría, ¿ve posibilidades en el conflicto entre Ucrania y Rusia, un reavivamiento de la Guerra Fría?, ¿cree que hay posibilidades de una guerra nuclear?

—Ciertamente espero que no. No puedo decir que nada sea imposible, pero creo que ambas partes se dan cuenta de que pasar a utilizar armas nucleares puede conducir al desastre. No puedo decir más que eso.

—Usted menciona varios pasajes del Talmud para explicar su teoría, ¿cuánto influyó en su formación académica la religión?

—No creo que la religión juegue mucho papel en mi formación académica. Creo que hay pasajes del Talmud que mejoran mi comprensión de la teoría de los juegos y de la economía, lo que ayuda a comprender esos pasajes del Talmud. De hecho, en el Talmud, la idea de una economía de mercado ya se mencionó en otras palabras. Adam Smith en 1750, hace ya unos trescientos años, publicó su libro La riqueza de las naciones, que es el primer libro de economía moderna. Ahora bien, los antiguos no entendían la economía, pero hay indicios de que en el Talmud hay varios pasajes que muestran una comprensión de la economía. Hay ideas económicas modernas que aparecen en el Talmud hace ochocientos años, o hace mil o dos mil años. Pero la economía moderna nos ayuda a entender el Talmud, pero el Talmud no necesariamente nos ayuda a comprender la economía moderna.

—Usted es un hombre muy religioso, además de un sabio y científico reconocido, ¿hay conflicto entre estos dos aspectos de su vida?, ¿cómo combina la religión con la ciencia?

—Es una gran pregunta. Creo que tenemos que entender que tanto la religión, como la ciencia son formas diferentes de ver el mundo. Las formas de ver el mundo son dos visiones diferentes. Y la ciencia no describe el mundo real, pero lo que hace es describir una forma de ver el mundo, y el objetivo principal de la religión no es describir el mundo en absoluto, eso es un producto secundario de la religión, que describe una forma diferente de ver el mundo. Un pintor por ejemplo, Picasso y Van Gogh eran pintores que podían mirar la misma escena y describirla de maneras completamente diferentes, porque la ciencia está en nuestras mentes y la religión está en nuestras mentes, Picasso está en nuestras mentes y Rembrandt está en nuestras mentes, son diferentes maneras de ver el mundo. Rembrandt no contradice a Picasso, y la ciencia no contradice la religión.

