Luego del cuarto aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell, se revelaron estremecedores chats de WhastApp que mantuvieron los rugbiers respecto a los preparativos del viaje a la costa, durante la estadía allí y momentos posteriores del ataque y asesinato del joven.

Dentro del grupo de WhatsApp, llamado "Los desboca3" y al que accedió TN, se encontraban Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Juan Pablo Guarino, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Alejo Milanessi y Lucas Pertossi. Ayrton Viollaz quedó exento porque no tenía celular, mientras que durante un tiempo participó un joven llamado Salvador, quien se bajó de las vacaciones por problemas familiares y más tarde fue eliminado del chat por Thomsen.

A la espera del fallo de Casación, así viven los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La organización del viaje se realizó a través de dicho grupo. En los distintos mensajes previos al trágico desenlace, quedaron registrados los conflictos en torno a los preparativos de las vacaciones por cuestiones económicas, de transporte y la participación o no de mujeres, así como el accionar de los condenados minutos antes y después de la feroz golpiza que terminó con la vida de Báez Sosa.

El preparativo del viaje: problemas y discusiones por la plata

Todo comenzó el 20 de noviembre de 2019 cuando Comelli confirmó que ya tenían casa para pasar el verano en Villa Gesell: "Se picó Gesell 2020", obteniendo únicamente la respuesta de Cinalli a puro festejo. A pesar de que fue Comelli quien terminó de oficializar el contacto con la dueña de la vivienda, Thomsen ocupó el lugar central en la organización de viaje: se encargó de coordinar el transporte, la plata que ponía cada uno y qué bebidas comprarían.

La charla recién continuó el 6 de diciembre cuando Thomsen les mostró cuánto salía ida y vuelta el micro desde Zárate a la localidad balnearia. Tres días después, el joven volvió a hablar en el grupo y aclaró "yo ahora le mandé a mi viejo a ver si me presta el Corsa". Ahí con Cinalli empezaron hacer cálculos sobre el gasto, dando a entender que era preferible viajar en auto por las bebidas alcohólicas. En ese sentido, Thomsen aclaró que uno de los vehículos "tiene baúl para guardar 7 cadáveres".

Pertossi se metió en la conversación y le preguntó a Benicelli si iba a llevar su auto, a lo que el joven le respondió: "No se, a mi ni me cabe poner el auto por que haya (sic) hay que ver donde lo dejas y si está la mala leche que pase algo todos se lavan las manos".

El 7 de enero de 2020, a pocos días de emprender el viaje, Thomsen les pidió a sus amigos hacer la lista para el alcohol: "30 botellas de fernet es una banda ¿no?". En medio de los mensajes, comenzaron las amenazas para que ninguno tomase las bebidas antes de lo previsto. "Al que toma coca le voy a pegar, que nadie llore. Donde veo que tomaron, les pego muy fuerte", escribió Comelli, ante lo que Thomsen sugirió que tuvieran "planes" para evitar eso, pero Comelli remarcó: "Piñas nada de planes".

Dos días más tarde, Thomsen volvió a insistir en cerrar el tema del auto y allí inició una pequeña discusión con Lucas Pertossi por la plata. Entre los mensajes, el autor de la patada mortal les exigía a sus amigos que pongan $2.000 cada uno para la nafta, un monto que generó problemas porque consideraron que era excesivo.

Caso Báez Sosa: a cuatro años del crimen, realizarán una misa y una oración interreligiosa en su memoria

"Es caro man, no queremos que después falte la plata y no nos paguen, no estoy para esas giladas, lo voy a pedir antes y si sobra lo ponemos en el pozo", sostuvo Thomsen y agregó: "Voy a llevar un cuadernito y todo lo que gastemos lo voy a ir anotando, yo no los voy a cagar".

"Si todo te va a molestar de mi ni voy y listo hermano. Te pones como una puta, rata no soy si tengo que poner plata la pongo, para eso trabajo. Solo dije que 8 mil pesos para viajar a Gesell es una banda", expresó con enojo Lucas tras una mala respuesta de Thomsen. Por su parte, Comelli insultó a su amigo por el pedido de dinero: "istérica (sic), llorona, puta".

"El miércoles tengan todo porque sino se pudre la momia, me voy a comprar un fierro y les voy a pegar en la cabeza a cada uno", les dijo Thomsen a sus amigos, dando por finalizada la conversación de ese día.

El 13 de enero se llevó a cabo la compra del alcohol: 16 botellas de Fernet, 12 de vodka y un whisky. Luego de un cruce sobre si agregaban a mujeres al grupo, decidieron viajar en dos autos separados el 16 de enero bien temprano para llegar por la mañana a Villa Gesell. Llevaban consigo 20 litros de bebidas alcohólicas y 25 gramos de flores de cannabis.

El 10 de enero, una semana previa al trágico desenlace, Lucas Pertossi había reenviado al grupo de WhatsApp un video donde tres desconocidos atacaban a golpes a un chico en la entrada de Villa Gesell. Aquellos que reaccionaron al contenido mostraron empatía con la víctima. "Mal ahí, tiene pinta que nada que ver el loco", lamentó Pertossi.

"Caducó" y "No se comenta de esto a nadie": los mensajes en el boliche

Ya en Villa Gesell, el grupo disfrutó de los días de playa y de las noches en los boliches, hasta que llegó la trágica madrugada del 18 de enero en LeBrique, establecimiento al que habían ido a bailar el día anterior. Antes de la 1 comenzó la previa y a las 3:21 Ciro Pertossi les advirtió a sus amigos que en el local bailable había mucha gente.

A pesar de que Matías Benicelli insistía en entrar, Pertossi seguía manifestándoles que el lugar estaba "explotado". A las 3:38 Thomsen les confirmó a los chicos que ya están "instalados" y, alrededor de las 4 de la mañana, el grupo se encontró dentro del boliche.

Como a Fernando Báez Sosa: un chico de 19 años fue bailar, lo golpearon en grupo y tiene muerte cerebral

Durante la noche enviaron distintos videos. En uno de ellos se veía a Lucas Pertossi junto a Ayrton Viollaz, siendo que ambos tenían preparado un vodka saborizado y lo que sería un cigarrillo de marihuana. Una vez que los jóvenes se reunieron en el centro de la pista, se filmaron saltando en ronda en los segundos previos al asesinato de Fernando.

A las 4:10, Ciro Pertossi avisó en el grupo de WhatsApp que "le pegaron a uno, seguimos acá", haciendo referencia a Julián García, amigo de Báez Sosa y con quien se originó la pelear dentro del local bailable. Unos segundos más tarde, alertados por los incidentes, los patovicas de Le Brique sacaron del lugar a los dos grupos de amigos involucrados en el altercado. Las imágenes de la salida fueron filmadas por Lucas Pertossi, quien además grabó a Fernando cayendo sobre la vereda y siendo golpeado de forma brutal.

Antes de las 5, el grupo dejó abandonado a la víctima ya sin vida y se fueron para su casa. Todos dispersados, algunos en la casa alquilada y otros en la calle, Lucas Pertossi les mandó un audio donde les comentó: "Amigo estoy acá cerca donde está el pibe. Están todos a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó".

La conversación se retomó minutos antes de las 6 cuando Pertossi y Thomsen se fueron al McDonalds, como si nada hubiese pasado. Es ahí cuando Benicelli les advirtió a sus amigos que realizaran un pacto de silencio: "Eu amigo dejen de lorear que están preguntando los otros pibes que onda si nos peleamos". En respuesta, Ciro Pertossi aseguró que "no, no se comenta de esto a nadie".

El ministro de Seguridad bonaerense resaltó que el asesinato de Tello fue distinto del de Báez Sosa porque hubo amenazas previas

A las 10:38 el WhatsApp se reactivó cuando Ciro Pertossi alertó "policía afuera", para al minuto siguiente alentar a sus compañeros: "Salgamos". Ese sería el último mensaje del grupo ya que en la mañana del 18 de enero los rugbiers les entregaron sus celulares a las autoridades tras ser detenidos acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa. De aquella madrugada trágica se cumplen cuatro años y el año pasado fueron condenados.

El Tribunal Oral y Criminal 1 de Dolores condenó a cinco de los jóvenes: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi, a la pena de prisión perpetua por ser coautores del delito de homicidio doblemente agravado de Fernando Báez Sosa. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del asesinato.