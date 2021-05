Cirujano y profesor guitarra: quién es el padre del joven que chocó alcoholizado en un Audi y mató a dos amigos

Joaquín Duhalde Bisi (19) manejaba un Audi A4 en la madrugada del pasado domingo cuando perdió el control y se estrelló contra una columna. Junto a él iban otros tres amigos, de los cuales dos murieron. El padre de Joaquín, Martín Duhalde, de 52 años, cobró notoriedad en las últimas horas, dado que el vehículo se encuentra a su nombre.

Además de ser un amante de la música y el 2x4, Duhalde es profesor de guitarra: “Empecé a tocar la guitarra y nueve años después me recibí de profesor. En mi época de estudiante me pasaba horas tocando y escuchando Pink Floyd y rock nacional, pero con los años la cirugía me demandó tanto tiempo que llegué a no tocar ni el feliz cumpleaños”, recordó en diálogo con Clarín Zonal en una entrevista hace dos años.

En torno a la música, resaltó que, debido a sus hijos, “volvió a agarrar la guitarra”: “Una cosa me fue llevando a la otra y en 2014 empecé a tocar de forma profesional”.

El profesional de la salud oriundo de Mar del Plata, estudió medicina en la UBA y realizó su residencia en el Hospital de San Isidro. "Caminé cada escalón y pasé por todos los cargos: desde ser el aprendiz más básico hasta ser el Jefe de Servicio y Director de Residencia del Hospital”, .

En la actualidad, Duhalde es subdirector médico del Sanatorio San Lucas y padre de dos hijos. Ahora bien, uno de ellos enfrenta en estos momentos una acusación por homicidio simple y todavía no declaró en la causa.

El hecho

El Audi A4 color gris viajaba a altísima velocidad por el Camino de los Remeros, en Tigre, y se estrelló contra una columna metálica, en donde fallecieron dos adolescentes de 18 y 19 años, está a nombre de Martín Duhalde.

Las víctimas fatales, Franco Rossi (18) y Joaquín Alimonda (19), iban, uno, en el asiento del acompañante del conductor mientras que el otro, en la parte trasera izquierda. El cuarto joven que iban dentro del vehículo, Mateo Lezama (18), estaba sentado atrás, pero sobre la derecha y no sufrió lesiones.

Por su parte, Duhalde Bisi tuvo apenas unas heridas leves y marcó en las últimas horas un resultado de alcoholemia de 1,38 al momento del accidente, es decir, el triple de lo permitido. Ahora se encuentra detenido en una comisaría de la policía Bonaerense, imputado por la fiscal Laura Capra por el delito de doble homicidio simple con dolo eventual (con pena de 8 a 25 años).

Hasta ahora no trascendió si su padre le prestó el auto o lo tomó sin permiso, pero fuentes oficiales consultadas por Clarín detallaron que al joven le habrían sacado la licencia de conducir 7 meses atrás, a causa de conducir el auto de un familiar sin tener la VTV al día.

Sin embargo, hay versiones que aseguran que sí tenía licencia, a pesar de que estaba retenido el carnet físico y que en la aplicación Mi Argentina tenía el certificado al día.

