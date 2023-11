Comenzó el juicio por el linchamiento que conmocionó al papa Francisco: "Sentía las patadas en el alma"

En marzo de 2014 en la ciudad de Rosario David Moreira, un joven albañil, fue atrapado y linchado por los vecinos cuando intentaba huir luego de robarle la cartera a una embarazada; casi una década más tarde comenzó el juicio.

Días después de confirmarse la muerte de Moreira el Papa Francisco escribió una carta contando sus sensaciones: “Me dolió la escena. Fuenteovejuna, me dije. Sentía las patadas en el alma”, relataba la carta escrita por el sumo pontífice.

El hecho ocurrió durante la tarde de 22 de marzo de 2014 en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Sobre la calle Liniers, entre Marcos Paz y San Luis, avanzó una moto conducida por Isaías Ducca y con David Moreira como acompañante decidieron arrebatarle la cartera a una mujer embarazada que iba caminando con su hija.

Cuando se producía el robo una camioneta embistió a los dos jóvenes e impidió que se produjera el arrebato. Luego que los asaltantes cayeran de la moto varios vecinos que se encontraban en el club de barrio Azcuénaga, cegados por el hecho, persiguieron a David Moreira y comenzaron a golpearlo.

Según pudo corroborar el fiscal Alejandro Ferlazzo de la Unidad de Homicidios Dolosos, los golpes contra Moreira se extendieron por al menos 15 minutos, cuando se encontraba en el suelo. En su relato, Ferlazzo agregó que cuando Moreira quiso levantarse fue "llevado por los cabellos" hasta la esquina, donde continuaron los golpes hasta que llegó la Policía.

Entre lo recabado por el fiscal durante el proceso de acumulación de evidencia se adjuntó un video donde muestra que, durante la golpiza, abrieron y cerraron la puerta de un auto contra la cabeza de Moreira. Además, le tiraron encima la moto en la que se movía con el otro asaltante.

El joven ladrón fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde murió tres días después "un traumatismo craneoencefálico grave, producido por un edema cerebral, secundario a politraumatismo craneal", según la fiscalía regional Rosario.

A partir del pasado 28 de noviembre, Cristian Antonioni (41) y Gerardo Gutiérrez (37) son juzgados por el crimen de Moreira en la Sala 9 del Centro de Justicia Penal. Cuando comenzó el proceso legal el fiscal Ferlazzo acusó a ambos por "homicidio calificado por ensañamiento", que tiene una pena en expectativa que llega a la prisión perpetua. Sin embargo, durante el transcurso del proceso se reformuló la acusación por la figura de "homicidio en agresión", y en el alegato de este martes solicitó la pena de 3 años para los dos acusados.

En su alegato de apertura, el abogado de la familia de la víctima, Norberto Olivares, solicitó a los jueces Hebe Marcogliese, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón la pena de 6 años para los imputados.

Por el mismo hecho ya fue condenado el 12 de noviembre de 2019, mediante un juicio abreviado, un hombre identificado como Nahuel Yamil Pérez (32), a 3 años de cumplimiento condicional por "homicidio en agresión", por lo que quedó en libertad, recordó la Fiscalía.

También fue condenado a la misma pena, el 10 de junio de 2014, el cómplice de Moreira, por el intento de robo de la cartera. El 3 de junio de 2015, volvió a recibir una condena por "robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa" y "resistencia a la autoridad", en esa ocasión a 5 años de prisión efectiva.

La carta del papa Francisco

Días después del fallecimiento del joven albañil devenido en ladrón, el sumo pontífice escribió una carta donde detalló: “No era un marciano, era un muchacho de nuestro pueblo”. La nota fue dirigida a los hermanos Rodolfo y Carlos Luna, dos humanistas que en aquel momento vivían en Suecia que estaban atentos a lo que sucedía en la Argentina.

En su carta, Bergoglio sostuvo: "Me dolía todo, me dolía el cuerpo del pibe, me dolía el corazón de los que pateaban”.

La madre de David, quien se mudó a Montevideo, Uruguay, en 2017 respondió la nota de Papa: “Siento el mismo dolor que Francisco, un hombre de buen corazón. Porque nadie puede ser asesinado así, sea inocente o culpable”.