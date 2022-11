El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años abusado sexualmente y asesinado a golpes en la ciudad pampeana de Santa Rosa, empezará este jueves 10 de noviembre. Su madre, Magdalena Espósito Valenti, de 24, y su pareja, Abigail Páez, de 27, estarán en el banquillo de los acusados por el asesinato del menor.

En el proceso, en el que ambas mujeres serán juzgadas por "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía" y por "abuso sexual gravemente ultrajante" por la muerte del niño, se espera que declaren más de 100 testigos, y el debate finalizaría el 22 de diciembre.

Lucio tenía 5 años cuando fue asesinado.

De acuerdo a la información de voceros judiciales, el juicio estará a cargo del tribunal pampeano integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora; y por los fiscales del Ministerio Público Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, quienes impulsan la acusación y tienen expectativa de una pena a prisión perpetua.

El juicio será a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual.

En imágenes se puede ver las lesiones frecuentes que había tenido en los últimos tiempos antes de su muerte.

Abusado y golpeado, Lucio Dupuy pedía "auxilio a gritos" a través de sus dibujos

Las acusaciones que pesan sobre la mamá de Lucio y su pareja

La madre de Lucio, Espósito Valenti, será juzgada bajo los cargos de "homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado".

Abigail Páez (izquierda) y la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito (derecha).

En tanto, en el caso de Páez, la carátula es similar, con la única diferencia es que en su caso es "homicidio doblemente agravado".

Lucio Dupuy falleció el 26 de noviembre de 2021 a raíz de una golpiza que sufrió en la vivienda en la que residía junto a las mujeres. La autopsia solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a cargo de la causa detalló que el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de las agresiones.

Abigail y Magdalena están detenidas por el asesinato de Lucio.

Asimismo, en un informe sobre los ingresos del menor a hospitales y centros de salud, se evidenció que el niño "fue atendido cinco veces en tres meses por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad".

Sin embargo, no había denuncias de profesionales de la salud al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por esa razón se inició también una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.

La casa donde vivía Lucio junto a su mamá y la pareja de ella.

Caso Lucio: según las pericias, la madre y su novia lo mataron porque "interfería con la pareja” y era "varón"

Lucio Dupuy "interfería en la convivencia de la pareja", dijeron las pericias psicológicas

Espósito Valenti y Pàez quedaron detenidas inmediatamente después del hecho en una unidad penal de la provincia de San Luis. Según consignó TN, serán trasladadas desde el penal de San Luis hasta La Pampa para que presencien el inicio del juicio.

En marzo de este año, en las pericias psicológicas a las que fueron sometidas, los profesionales concluyeron, entre otras cosas, que el crimen de Lucio ocurrió porque"interfería en la convivencia de la pareja".

El análisis señala que el chico para ellas "interfería en la convivencia de la pareja" y que su condición de ser varón generaba desprecio por parte de ambas.

Aunque ninguna de las mujeres declaró o confesó el asesinato, las pericias y las historias clínicas de los ingresos a los hospitales dejaron en evidencia el calvario que padeció el menor al punto de llegar inconsciente al hospital por los fuertes golpes.

Cristian, el padre de Lucio Dupuy: “No haber podido hacer nada me remueve las tripas”

Cristian Dupuy, el padre de Lucio, escribió un emotivo posteo meses atrás en el día en que el niño hubiera cumplido 6 años.

"Me rompe el alma pensar, deberías estar disfrutando de tus 6 añitos, que injusto todo esto, todavía no puedo aceptarlo hijo. Cada vez más fuertes se hacen mis deseos de volver a abrazarte bien fuerte... ", relató el hombre en una carta que publicó en la red social Facebook.

El papá de Lucio Dupuy.

La familia paterna de Lucio reclamó justicia desde el primer día y el padre siente que no pudo ayudarlo a salir de ese maltrato. “(...) Algo mal hice para merecer tan terrible castigo y no haber podido haber hecho nada me remueve las tripas. Papito aún siento que estás enojado con papá, de solo pensar que en tus últimas horas quizá me estabas llamando, pidiendo por favor que aparezca para salvarte y sacarte de ahí…", escribió su papá.

"Y nunca llegué, entre estas lágrimas te digo hijo que me perdones, perdoname papito. Hoy me toca pagar esto de esta manera con este inmenso dolor. Te amo Lucio hijo mío, espero puedas perdonar todo lo que no pudimos hacer por vos", finaliza la publicación.

ag / ds