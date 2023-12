Crimen en San Isidro: prisión perpetua para el asesino que ahorcó a un programador

El Tribunal Oral en la Criminal (TOC) N° 1 del partido de San Isidro sentenció a prisión perpetua al asesino que ahorcó a un joven programador, Federico Sáenz y lo tiró a la pileta, al ser sorprendido por un ladrón en su casa ubicada en la localidad bonaerense de Beccar.

La víctima, de 41 años, fue estrangulada con un cable HDMI durante un brutal robo que tuvo lugar el 19 de junio del 2022. El autor del crimen, Mauricio Fernández de 31 años, fue condenado 18 meses después del hecho.

Los jueces Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Sebastián Urquijo dictaminaron que el acusado es culpable del delito de homicidio criminis causae (matar para lograr impunidad), robo agravado por escalamiento en tentativa y privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, todo en concurso real, de acuerdo a lo precisado por fuentes judiciales.

La pena equivale a pasar 50 años en la cárcel, es decir, podría llegar a salir a recuperar la libertad en el añi 2072, cuando el culpable tenga 80 años. En el escrito del caso, los magistrados precisaron que "el imoputado, con la finalidad de consumar y asegurar los resultados del delito de robo que se encontraba desarrollando y con la inequívoca intención de causar la muerte a Sáenz, procedió a colocar alrededor de su cuello un cable HDMI anundándolo por detrás, ejerciendo fuerza sobre el mismo hasta lograr conforme su propósito. quitarle la vida".

De esta forma, concluyeron que "la muerte se produjo como consencuencia de la asfixia por estrangulamiento a lazo".

El homicida, Mauricio Fernández de 31 años de edad

Al escuchar el veredicto el inculpado juró que “nunca quise matar a nadie yo, jamás pensé en matar a una persona” e imploró que “yo le pido misericordia, señor piedad, por favor. Ayúdeme, son muchos años, la cosa está muy difícil, tengo tres hijos, pero son todos ellos, Por favor, se lo pido”.

Los abogados de Federico Sáenz, Felipe Roncoroni y Antonio Roncoroni, también habían pedido la misma pena y habían solicitado sumar el agravante de la alevosía y declarar a Fernández reincidente, pero los jueces no hicieron lugar.

Las declaraciones del acusado, Mauricio Fernández

El desgarrador testimonio de María Laura Martinez, novia de Federico Saenz

“Lo único que en ese momento vi era una campera que estaba en la pileta. Pensé que era que él se había sacado la campera y había saltado la casa de algún vecino para escapar. En ese momento me acerqué a la pileta y era Fer. Lo saqué arrastrando. Un policía me ayudó a arrastrarlo”, relató María Laura Martinez, novia de Federico Sáenz.



Posteriormente, María Laura Martinez reveló que “nosotros no habíamos podido tener hijos, estábamos averiguando para iniciar los trámites de adopción. Me faltó Fede y me arruinó la vida y quizás también se le arruinó la vida a algunos hermanitos, porque iban a ser un par de hermanitos.

Entre lágrimas, la novia de Federico Sáenz expresó que “lo mató a Fede, pero me arruinó la vida a mí, a la familia, a todos y más también”.

