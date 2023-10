Denunciaron por vender droga a exinspectora municipal despedida por hacer videos sexuales

La exinspectora municipal de La Plata que en 2019 fue echada de su trabajo porque, según denunció, producía videos eróticos, fue detenida acusada de integrar una organización que comercializaba estupefacientes en esa ciudad. Junto a Sonia Pellizari también fueron detenidos su pareja, “El Pantera”, otra mujer apodada “La Reina” y un hombre más.

Una "denuncia anónima” desencadenó una serie de detenciones en la Ciudad de La Plata. El operativo, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, concluyó con la detención de Sonia Pellizari, alias “la Rubia”, Griselda Betiana Maturane (28), alias "La Reina", y Carlos Romualdo Joyce (60), apodado "El Pantera".

En total, los agentes secuestraron 315 gramos de cocaína (1 trozo, 6 frascos y 75 envoltorios), 390 gramos de marihuana (2 bolsas y 1 frasco), 113 gramos de sustancia de corte, 3 celulares, 2 balanzas, recortes de nailon, una cuchara con vestigios de droga, un cuchillo con vestigios de droga, un encendedor, 223.560 pesos y un arma calibre 22.

Narcotráfico en barrios: síntoma de pobreza estructural

Según fuentes policiales, "La Reina" fue señalada como quien traficaba cocaína a través del sistema narco menudeo en los barrios de Los Hornos, Tolosa, "El Churrasco" y "La Bajada". Según los investigadores, Maturane tenía un domicilio alternativo ubicado en el casco urbano de La Plata, en el cual viviría su pareja y sería utilizado como lugar de ocultamiento de las drogas, desde donde también comercializaban en la modalidad delivery.

Sonia Pellizari, conocida mediáticamente como la ex "empleada hot" fue detenida en su domicilio situado cerca de la zona del Hospital Italiano de La Plata. La mujer vivía en un departamento y tenía abierta otra causa por infracción a la ley de drogas en una fiscalía de Mar del Plata.

Su salto en los medios

La vida de Sonia Pellizari saltó a la fama a fines de abril de 2019 cuando atribuyó la rescisión de su contrato con la municipalidad de la capital bonaerense luego que se difundieran videos eróticos suyos.

A pesar de las acusaciones de Pellizari, la Municipalidad señalaron que desconocían la existencia de sus videos hot y explicaron que el verdadero motivo de su despido fue como consecuencia de sus “reiteradas inasistencias". Según informaron, la exempleada registró 19 ausencias en menos de un año.

Al ser confrontada por los medios, Sonia Pellizari reconoció que comercializaba videos de alto contenido sexual a través de plataformas exclusivas. "Ese trabajo lo hago fuera del horario y desde mi casa. No interfiere en mi actividad como empleada municipal", explicó en su momento.

Al mismo tiempo reconoció que “muchas veces no fui a trabajar, aunque no creo que tantas como dicen. Pero nunca me lo explicaron y además me enteré en los pasillos de que los funcionarios vieron mis videos. Por eso creo que ese es el verdadero motivo. Ellos consideran que mi actividad privada afecta la imagen de la municipalidad".

Sonia se dedicaba a cubrir guardias los fines de semana en los despachos que el ente tiene en 20 y 50, cerca del centro de la capital provincial, al momento de ser despedida.

Sonia Pellizari subía contenidos eróticos en OnlyFans y cuenta más de 175.000 seguidores en su cuenta de Instagram. También tiene un perfil en VIP, donde más de 44.000 usuarios suspiran con sus posteos.

Desde el martes la exempleada está alojada en una celda policial de La Plata a la espera del proceso judicial por venta de estupefacientes en la capital bonaerense.

