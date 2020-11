El hombre acusado de ingresar explosivos al país se defendió: "Es todo mentira"

El fin de semana se prendieron todas las alarmas ante un posible intento de ingresar nitrato de amonio en un camión desde Paraguay para un presunto ataque terrorista en la Argentina contra la comunidad judía. El hombre apuntado de manejar el vehículo negó su implicación y se defendió de las acusaciones en su contra. Se trata de Hassan Zein Aldeen, un hombre de origen libanés de 38 años que hace casi dos décadas que vive en Encarnación. Según el mismo detalló, tiene un comercio de electrónica. Desde el año 2009 que trató de ingresar a la Argentina en cuatro ocasiones pero nunca lo consiguió.

"Soy comerciante, vivo hace 17 años en Encarnación, no tengo nada que ver con la carga. Soy una persona normal. No estuve detenido, pasó que marcaron mi nombre", explicó Zein Aldeen al ser entrevistado por FM Show de Misiones. "Yo no sé nada de lo que están hablando. Es todo mentira", insistió el hombre.

La investigación se inició el pasado viernes 13 de noviembre a partir de un mensaje anónimo enviado a la Embajada Argentina en el Reino Unido a través de Facebook. En el escrito, se indicaba que iban a ingresar nitrato de amonio en un camión desde Paraguay y que el objetivo era llevar adelante un ataque contra la comunidad judía local. El químico en cuestión es un material que puede ser utilizado para la confección de explosivos. Fue el responsable de la explosión que arrasó con una parte del puerto de Beirut el 4 de agosto.

La defensa del acusado

"Hay muchos Hassan en Encarnación. Cualquiera puede ser, pero yo no tengo nada que ver. Ya estoy en contacto con la policía, con las autoridades. Pasé un fin de semana raro, porque soy una persona que no tiene problemas con nadie. Me sentí mal, porque es todo mentira, no hay nada que me involucrara", aseveró. Asimismo, Zein Aldeen negó tener un camión, con el que supuestamente habría querido ingresar al país con los explosivos.

"Me invitaron varias veces a comer asado a Argentina y no pude pasar, no sé por qué. Yo no quiero ningún problema, quiero vivir tranquilo", expresó el comerciante. Luego, en diálogo con la señal Todo Noticias el hombre sostuvo que quería entrar al país para "visitar a una novia".

El Juzgado Federal N°6 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, lleva adelante la investigación. Hasta ahora no se halló ninguna prueba en las redes sociales ni rastros de los explosivos en las zonas de frontera entre ambas naciones.

En Paraguay sí se encontraron explosivos. El jueves pasado, la policía secuestró una carga de dinamita en gel en un colectivo a la altura de la localidad de Coronel Bogado, según indicaron medios locales. Eran una docena de cartuchos de un kilo y medio cada uno. En el caso de explotar esta cantidad, la onda expansiva alcanzaría un radio de entre 400 a 500 metros. La hipótesis que tiene más peso es que el destino final era la cárcel regional de ese departamento (Cereso) para liberar a algunos presos.

B.D.N./FF