Un ladrón intentó robar una moto en la zona norte de la ciudad de Córdoba, pero fue atrapado por los vecinos y terminó pidiéndole perdón al dueño, entre sollozos, mientras suplicaba que no le hicieran daño.

El hecho ocurrió en un lavadero de autos ubicado sobre la avenida Recta Martinolli al 7100, en el barrio Argüello, donde un ladrón intentó llevarse una moto pero fue descubierto y atrapado por varias personas hasta que llegó la Policía. La secuencia quedó registrada en video por el celular de uno de los testigos.

"No me dobles el brazo, me está doliendo", pidió. Suplicaba que no lo lastimaran y afirmaba estar arrepentido del hecho mientras que era insultado por los presentes. En respuesta a su pedido, la víctima del intento del robo exclamó: "Bueno, ahora cagate, a mi también me iba a doler si me choreabas la moto".

Llorando, el ladrón se dirigió directamente al dueño de la moto y le suplicó reiteradas veces: "Hermano, perdoname. Perdoname". Ante sus disculpas, el joven retrucó: "Tengo 20 años y laburo desde los 15 para tener moto, che rata culeada".

"¿No me das un poquito de agua por favor?", pidió el asaltante entre sollozos, a los que los vecinos se negaron violentamente.

La piñata: encontraron a un ladrón en el baño de su casa y entre padre e hijo lo molieron a golpes

Mientras era sujetado por dos hombres contra un auto, el ladrón se lamentó: "Ya está, yo ya perdí, dame un poco de agua por favor, perdí todo, mi familia, todo... se van a cagar de hambre ahora. No me doblés la cabeza hermano. ¡Soy un ser un humano! ¡Soy un ser humano!".

"Matame, pegame un tiro en la cabeza", expresó el asaltante poco antes de que llegara la Policía para trasladarlo en un patrullero hasta la comisaría.

La Plata: encontraron a un ladrón en el baño de su casa y lo molieron a golpes

Una familia de La Plata vivió un tenso momento en la madrugada de este domingo cuando uno de ellos se percató de que dentro de la casa había un delincuente a quien lograron reducir a golpes para luego entregarlo a la policía de la provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 3 y avenida 66 de la capital bonaerense, alrededor de las cinco de la mañana, cuando un joven de 21 años, que vive junto a sus padres, se levantó para ir al baño y se topó frente a frente con un delincuente que se abalanzó sobre él y comenzaron a luchar.

Los gritos del joven de la familia alertaron a su padre, quien se despertó y se sumó a la pelea, ayudando a su hijo a reducir al delincuente atacándolo a golpes de puño.

Al respecto, el portal local hechosyderecho declaró que la mujer de la casa le quitó al ladrón uno de los celulares que ya tenía en su poder y así logró llamar al 911 para dar aviso de lo sucedido y que los oficiales de la Policía fueran a llevarse al asaltante.

En paralelo, y tras reducir al delincuente, los dueños de la casa grabaron un breve video donde se ve al ladrón tendido en el suelo, llorando, con el rostro hinchado y sin poder moverse.

"Buenas noches a todos. Mirá, cinco de la mañana, un delincuente adentro de casa, pero mirá cómo quedó gracias a Dios", se escucha que dice el dueño de la casa mientras filma al delincuente tendido en el piso.

Otro asalto en un country: hombres armados apuntaron y robaron a dos mujeres

El hombre explicó que su hijo "se despertó y lo encontró robando" y acto seguido le preguntó su nombre al ladrón. "Dylan", respondió dificultosamente y entre sollozos el joven con el rostro semi desfigurado.

"¿Por qué robás boludo?", le preguntó el dueño del domicilio, a lo que el asaltante le contestó "no sé" y rápidamente el hombre le retrucó: "Porque sos gil boludo. Cobraste eh, y te zafé yo".

Al momento de ser reducido por los miembros de la familia, el ladrón tenía en su poder tres celulares, dinero y tarjetas de crédito. Tras la llegada de los efectivos policiales, este fue trasladado a la comisaría de la zona y quedó detenido por "intento de robo".

AS.

LT.