Jorge Ríos: "Me cagaron la vida, perdí todo, mis amistades, mi barrio y mi casa"

Jorge Ríos, el jubilado que mató a uno de los cinco delincuentes que entraron a su casa a robarle, reveló hoy que perdió "todo" y afirmó que "esta pesadilla es cada vez más grande". "Estas son cosas que yo no me imaginé nunca que las podía pasar, tener a esa gente adentro de mi casa", confesó

"Mis hijos se han puesto esto al hombro junto a los abogados y ese es mi pesar porque creo que los metí en un brete por una situación que yo no busqué. Yo estaba tranquilo en mi casa y me encuentro con este panorama. Sé que se han movilizado en todos lados porque ¿quién no fue asaltado? A mí me torturaron", sostuvo.

El hombre, que ahora cumple una condena con arresto domiciliario dio detalles del día del robo: "Me habían querido entrar dos veces, entonces no tenía voluntad para acostarme esa noche. Puse una reposera y prendí el televisor. Puse el cerrojo y no la llave, porque me olvidé. Abrieron la puerta de una patada, y en unos segundos lo tenía encima mío al tipo. Ahí yo salto y digo 'lo voy a amedrentar' y le dije 'tirate al piso que no te quiero tirar' y veo que tiene en la mano algo, que pensé que era un cuchillo".

"Yo creí que mataban. Me arrastró uno de ellos y el otro rajó enseguida. Me arrastró por el piso, luchamos, irrumpió en la cocina de mi casa. Uno se siente vulnerado por todos lados", dijo en Telefé Noticias. "Salí, no loco ni ninguna cosa por el estilo porque tengo problemas motrices, me acerqué a ver y creo que dijo 'Te la voy a poner' o un cosa así, y después se me entró a nublar la vista. Entré en una situación que no la puedo describir", confesó.

"Yo estaba luchando con este muchacho y vi que tenía algo que brillaba, que no era un cuchillo pero era largo. No se lo deseo esto a nadie, yo pensé que me la clavaba. Empezamos a forcejear me tiró al medio del cantero y me arrastró. Me levanté y me dio un manotazo que me hizo caer otra vez, después salto un tapial y fue a la casa de mi comadre y ahí me volví loco porque pensé que la iban a agarrar", continuó el herrero en declaraciones televisivas.

Ríos relató que, tras abandonar su casa, el delincuente se dirigió a la vivienda de su vecina, por lo que decidió ir a buscarlo: "Tirate al piso, tírate al piso, que no te quiero tirar", le advirtió Ríos al ladrón que rápidamente cruzó a la casa de su vecina. "Ahí me volví loco porque entré a los gritos. '¡Comadre, se te meten adentro, encerrate!"... Cuando me asomé por el tapial, que hay como un cantero, lo vi que estaba trepando el techo por una enredadera y yo, iluso, le dije: 'parate, parate'... Tiré como tres o cuatro tiros para el lado ese, sin apuntar, era de noche, y yo estaba casi ciego", añadió.

Sobre lo que siguió después, cuando las cámaras de seguridad muestran al ladrón en el piso, señaló: "Fue todo tan confuso. Hay cosas que no quiero contestar porque se me hace una nebulosa en la cabeza y no me puedo acordar bien". "Yo no llamé a la Policía, lo llamé a mi hijo y dejé que se encargue él", detalló el jubilado, que esa misma noche fue llevado a la comisaría y desde ese momento permanece detenido, aunque ahora con prisión domiciliaria.

Ríos sostuvo que en ese momento sintió que corría riesgo y que era su vida o la del delincuente. "No puedo volver a mi casa, y ahora la pesadilla es mucho más grande porque esta gente vive a tres cuadras de mi casa. Me cagaron la vida, perdí todo, mis amistades, mi barrio y mi casa", remarcó.

El hecho se produjo el pasado 17 de julio por la madrugada, cuando cinco delincuentes ingresaron a la casa de Ríos ubicada en la calle Ayolas al 2700 en Quilmes Oeste, en lo que fue la tercera vez en la noche que intentaban robarle. Durante el asalto lo golpearon y lo amenazaron mientras le exigían plata, tras lo cual el hombre buscó una pistola calibre 9 milímetros que guardaba en su vivienda, disparó y los ladrones escaparon.

En el video de las cámaras de seguridad que analiza la Fiscalía se ve cómo uno de los atacantes se tiró desde el techo y logró huir. Desde otra filmación se observa que rengueó porque tenía el tobillo destrozado y saltó sobre un solo pie hasta que cayó desplomado. En ese momento apareció Ríos y la Justicia debe determinar ahora si se trató de un asesinato en legítima defensa o si hubo excesos.

El resultado preliminar de la autopsia del ladrón muerto, identificado como Franco Moreyra, arrojó como resultado que recibió dos balazos, uno en el tórax y otro en el abdomen. Por el caso hay cuatro detenidos, el último de ellos fue atrapado el viernes pasado e identificado como Claudio "Peque" o "El Enano" Dahmer, de 27 años. Los otros tres apresados son Christian Chara, de 23 años, Martín Salto, de 27, y David Ezequiel Córdoba, de 25.

DS