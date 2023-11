“Soy mafia de verdad”: los audios de las amenazas por la balacera en la que murió un nene de 8 años

Luciano Santino Ruiz (8) estaba durmiendo la siesta en su casa de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, cuando cinco personas armadas entraron y comenzaron a disparar contra todos. El menor, al que todos conocían por el apodo de “Chano”, fue ejecutado de dos balazos en una presunta venganza contra uno de sus hermanos, por una supuesta infidelidad.

“En 22 años que llevo trabajando en esto nunca vi que asesinaran a un niño de 8 años”, le dijo el fiscal penal Pablo Ravizzini –a cargo de la investigación– a Rodrigo Tripolone, el abogado que asesora a la familia de la víctima.

El domingo 12 de noviembre pasado, en una casa ubicada en la esquina de las calles Blanes y Cayol, no hubo más víctimas de milagro. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando el grupo armado entró a los gritos. Y a los tiros.

Uno de los mensajes de audio que envió el hombre que supuestamente organizó y ejecutó el ataque da cuenta de la brutalidad del caso. “Con los setenta balazos que tiramos y los cartuchazos ahora voy, cargo de vuelta y vuelvo. Y a vos, te voy a esperar, pedazo de gil”, le dice Maximiliano Armando Vera (38) a Nicolás Ruiz, el hermano del nene asesinado y supuesto blanco de la balacera.

Para los investigadores del caso, Vera sería el sujeto que planeó el asalto a la casa de Ruiz y el que también convenció a cinco delincuentes de su confianza para que colaboraran en la venganza. Hasta su mujer, la que supuestamente quedó en medio de la disputa entre los hombres, estuvo en la puerta junto a otro criminal armado, según el análisis de las cámaras de seguridad.

El principal acusado es uno de los cuatro detenidos que tiene el caso hasta el momento. También está presa su esposa, Cintia Soledad Borda (40). Todos ellos están acusados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una condena a prisión perpetua. Por estas horas los detectives tratan de identificar a las otras tres personas que también participaron del ataque.

En diálogo con PERFIL, el abogado Tripolone, que representa a las víctimas, aseguró que trabaja “codo a codo” con el fiscal para aportar pruebas que permitan lograr la detención de estos tres sospechosos. “Esto recién termina con la condena a perpetua de los asesinos”, señaló.

De acuerdo con los voceros consultados, Vera tendría antecedentes por robo de autos y presuntamente cortaría los coches en un terreno cercano a la casa de las víctimas.

“Te coheteé toda la casa”. Los audios que analiza la Justicia sirven para reconstruir los minutos posteriores al ataque y los motivos que llevaron a cometer semejante acto criminal. PERFIL accedió a varios de ellos.

“Vos tendrías que haber estado ahí cuidando a tu familia, pedazo de pescado. Ya fui a Mercedes, ya... Pero imaginate que tengo todo digitado hasta cuando tu papá se va de la cárcel. Lo voy a volar en la puerta, ¿entendés? No te fui a buscar a vos porque pensé que estabas ahí, gato. Mirá, se me reescapó. Te juro que te iba a torturar como a nadie. Te iba a arrastrar por toda la cuadra. Ahora vas a ver quién soy yo”, le dice Vera a Ruiz, en uno de los mensajes incorporados a la causa.

Según los voceros, el supuesto organizador del ataque no solo amenazó a Nicolás Ruiz. También lo hizo con Jonathan, otro de los hermanos de “Chano”. “No pienso dormir hasta encontrarte a vos y a Nicolás. Pensé que estaban ustedes dos, gaturro. Vas a ver cómo los voy a volar, los voy a volar con un papel. Amenazaste a mis hijas, yo te mato a una hermana. Soy mafia de verdad. Y les dije a los pibes que no los maten. Ahora te voy a matar a vos, hijo de p..., vas a ver, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a quién mata primero al hijo de quién, vas a ver”, se escucha en otro de los mensajes de audio.

“Vos sabés lo que tenés que hacer, gata. ¿No viste lo que hice? Tiré una banda de balazos. Te coheteé toda la casa, andá a buscar parchecitos porque te va a entrar una de agua... Andá, andá, andá, andá, y decí que no los encontré porque te recontra volaba”, le cuenta Vera a Ruiz por WhatsApp.

En un cuarto mensaje el acusado dice que no mató a nadie, pero anticipa un nuevo ataque. “Ahora voy por vos, no maté a nadie porque te fui a buscar a vos, la re… de tu madre, pedazo de hijo de p…, te juro, no vas a trabajar a ningún lado”, dice.

Vera, según se desprende de los audios, insiste en continuar con la venganza: “Quiero que todos sufran cuando te mate a vos. Ahora te voy a matar como a una rata, vas a ver, a vos te voy a dejar, vas a ver cómo te torturo a vos, gato”, lo amenaza.

Los dos hermanos de “Chano”, Nicolás y Jonathan, ya declararon como testigos en la causa por el crimen del menor y aportaron más detalles sobre los agresores. La semana que viene el fiscal Ravizzini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 de Morón, evalúa la posibilidad de regresar a la escena del crimen para evaluar las pruebas reunidas y probablemente adoptar nuevas medidas.

La familia tiene miedo y quiere vender la casa

Rita Alicia Ruiz es la mamá de “Chano”, el nene de 8 años asesinado el 12 de noviembre pasado en el partido de Merlo. A dos semanas del ataque, recibió amenazas y teme por su vida.

La mujer vive con temor y, según contó su abogado, Rodrigo Tripolone, tiene decidido vender su casa y abandonar el barrio.

“Entraron como si fueran a una guerra sabiendo que Nicolás y Jonathan no vivían conmigo”, contó Rita en un video que compartió en las redes sociales.

Los tiradores llegaron a su casa en dos autos y ella escapó con sus nietos y otros hijos, en medio de la balacera.

“Entraron con la intención de matar y mataron. Cuando vieron al nene le tiraron en dos oportunidades, un tiro en la cabeza y otro en el tórax. A la madre también le dispararon cuando escapaba y se quería meter en otra casa”, apuntó un vocero del caso.