"Soy una vergüenza de persona": la carta de la mujer que mató a sus hijos

Celeste Villalba, la joven de 23 años que mató a sus dos hijos en Berazategui, se negó a declarar, pero igual seguirá detenida. La mujer está acusada por “doble homicidio agravado” y entre las pruebas figura una carta de puño y letra en la que escribió que era una vergüenza de persona y no quería que sus hijos “sufran” lo mismo que ella.

La acusada asesinó a cuchilladas a sus hijos, un nene de 2 y una nene de 6 años, en una vivienda de la calle 127, en el Barrio Kennedy Sur de Hudson. En base a declaraciones de familiares y testigos, los investigadores determinaron que la mujer había ido a vivir junto a sus hijos a la casa de sus padres debido a que tenía una mala relación con su expareja y padre de los menores.

La mujer compartía un cuarto en la planta baja de la vivienda con los dos niños, donde solo había una cama matrimonial y otra más chica, en la cual fueron encontrados los dos cuerpos.

En el lugar también había una carta escrita por Villalba en la que afirmó que era “una basura y débil”, que no podía “soportar mucho las burlas de la gente y no quería” que sus “hijos sufran lo mismo y peor”.

“Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona. Y yo quería estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar, y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe que decir en el momento que tenía que hablar de Walter”, aseguró la joven en una carta dirigida a sus padres.

Los investigadores intentan establecer si la joven fue víctima de violencia de género por parte del padre de sus hijos, como señaló la familia de ella. Por lo pronto, la doble homicida continuará detenida. Ayer se negó a declarar.