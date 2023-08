Le suspendieron la licencia al conductor que atacó con un hacha al auto que lo chocó

Las imágenes del violento ataque de furia quedaron registradas por una cámara de seguridad. En una esquina de San Fernando, zona norte del Conurbano, dos autos chocaron y el conductor de uno de los vehículos se bajó con un hacha y comenzó a golpear el parabrisas del otro, manejado por una mujer. Ahora le suspendieron su licencia de conducir.

El episodio ocurrió el 16 de julio pasado en la esquina de las calles Quintana y Lavalle. En las imágenes quedó registrado el momento en que el agresor de 33 años que conducía un Renault 12 cruzó a alta velocidad desde la derecha y la conductora del otro vehículo que iba junto a su hijo no alcanzó a frenar. Un roce despertó la furia del conductor.

La decisión de suspenderle la licencia fue tomada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. La principal causa que la motivó fue el posible riesgo para terceros, con lo cual le quitaron su carnet y ahora está obligado a someterse a un nuevo examen psicológico para corroborar si está apto para volver a conducir.

“Quedará suspendido hasta que se le tome un nuevo examen psicofísico, en el cual deberá probar ser apto para conducir un vehículo”, indicaron las autoridades. El hombre se había justificado al decir que lo habían despedido de su trabajo.

"No puede estar manejando"

“Una persona con este tipo de reacción no puede estar manejando, porque un siniestro vial no amerita esa actitud salvaje de atacar con un hacha a otra persona. No vamos a tolerar ni a permitir que este hecho no tenga consecuencias, por eso el conductor fue suspendido y ahora deberá aprobar un examen psicológico profundo para ver si puede estar al frente de un volante otra vez”, opinó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, dijo que “la violencia es inadmisible” y que no se puede permitir "que personas con total desprecio por la vida circulen por la calle. Conducir es una responsabilidad que hay que ejercer priorizando la seguridad de cada vecina y vecino”.

Así las cosas, el conductor, que estuvo una semana detenido, seguirá libre, pero sin poder manejar hasta someterse a un nuevo estudio que verifique si está en condiciones de hacerlo. Está imputado por daños y amenazas.

Hay que recordar que tras el hecho, la mujer denunció lo ocurrido en la comisaría tercera de San Fernando y, con la descripción del auto y del agresor, una comisión policial logró ubicarlo en su casa. La policía lo detuvo cuando intentó fugarse corriendo

