Esta tarde se vivieron fuertes momentos de tensión en la sede central del correo OCA, ubicada en la calle La Rioja al 300, pleno barrio de Balvanera. La Policía de la Ciudad detuvo a un ex empleado de la compañía que amenazó a su ex jefe con una escopeta calibre 12.70.

El hombre ingresó a la sucursal del correo y se atrincheró en la oficina quien había sido su superior exigiendo su indemnización por 14 años de trabajo. Tras unos minutos, la persona fue reducida por personal policial.

"Gracias al llamado de uno de los empleados al 911 los efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A y el DOEM fueron alertados de la situación y se dirigieron rápidamente al lugar cortando las inmediaciones a fin de que los grupos especiales, notificados por la Sala de Operaciones, pudieran trabajar", señalaron los voceros de la Policía del a Ciudad.

Estas mismas fuentes aseguraron: "El sujeto se había presentado por la mañana a una audiencia para la cancelación de su pago, pero los abogados de OCA le exhibieron un papel donde se confirmaba la quiebra de la empresa. Al no comprender que eso no influía en el pago de su indemnización, tomó la decisión de presentarse ante su ex jefe y amenazarlo. Frente a esto, los efectivos de la Policía de la Ciudad lograron disuadirlo para que deponga su actitud luego de una hora de negociaciones y, en un momento de descuido, lograron reducirlo y controlar la situación. Además, se solicitó la presencia de personal SAME para realizarle un control al detenido, que se encontraba en estado de shock, y también al damnificado".

La jueza Elizabeth Paisan, dispuso la detención inmediata y el traslado del agresor a la Alcaidía 3. A su vez, fue imputado por “privación ilegítima de la libertad” y “tenencia de arma de fuego”.

Asímismo, la magistrada solicitó el secuestro de la escopeta utilizada en el hecho para realizarle las pericias correspondientes.

JPA EA