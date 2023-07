En 15 días la bandera de Los Monos, desplegada en el partido despedida de Maxi Rodríguez, estuvo lista. Toda la logística estuvo aceitada. Un camión de una empresa de transporte fue la encargada de recorrer los poco más de 300 kilómetros desde el conurbano bonaerense hasta Rosario. Minutos antes de que comenzara el operativo de seguridad de los organizadores del evento, 26 personas se encargaron de entrar al Coloso el "trapo" de 50 por 50 metros. Uno de ellos estaba vestido con uniforme policial. Todo el despliegue quedó registrado en distintas cámaras de seguridad de la zona y el detalle de la logística se conoció tras la imputación al chofer del vehículo que quedó detenido por encargar y trasladar la bandera.

Según los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edety, Cristian A., el acusado, manejó desde Rosario hasta la calle Cristianía al 4900, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. Allí pidió en una empresa que se dedica a realizar banderas y murales vinculadas con el mundo del fútbol (y hasta hicieron uno que viajó a Miami para el debut de Messi con su nuevo club), que le confeccionaran un telón con un dibujo específico: un mono con anteojos, un toro y un pollo todos caracterizados con los colores de Newell´s. Para la Justicia “en clara referencia” a Ariel “Guille” Cantero (líder de la banda narcocriminal Los Monos) y sus laderos Carlos Damián "Toro" Escobar y Leandro "Pollo" Vinardi.

La bandera fue desplegada el 24 de junio a las 19:30 en el partido despedida de Maxi Rodríguez.

Solo había un requisito que cumplir: la fecha de entrega. El trapo tenía que estar listo para el 23 de junio, un día antes del partido despedida de Maxi Rodríguez en el Coloso del Parque. Cristian A. les entregó a los artistas la tela, la pintura y les pagó una seña. El trabajo, según declararon ante los fiscales los miembros de la empresa, fue de “dos millones de pesos”, aunque Schiappa Pietra dejó trascender que un trabajo así supera ese monto según “un pequeño estudio de mercado” que realizaron. El hombre pagó en efectivo y “no se realizó un recibo” por la operación, contaron.

El día pactado, después de las 18, Cristian A. retiró del lugar de confección la bandera en un camión de la empresa de logística en la que trabajaba. Cerca de la medianoche esta persona dejó el trapo en TB logística, según la reconstrucción fiscal. Al día siguiente, a las 9.33, como se ve en el registro de las cámaras de seguridad, la bandera es bajada de una camioneta y es ingresada al estadio por 26 personas. Una de ellas tenía puesto un uniforme policial, según detallaron los fiscales, aunque aún no fue identificado ni se sabe si es efectivamente un miembro de la fuerza o estaba caracterizado.

Según la acusación, Cristian A. realizó distintas visitas a Vinardi en Ezeiza y ese sería el nexo con la asociación ilícita que lo acusan integrar. La organización operó desde marzo de 2020 hasta el 24 de junio último y tenían como objetivo "obtener dinero mediante el uso de violencias y amenazas, usurpaciones de domicilios, extorsiones, entre otros delitos.

Para los fiscales, (y así lo entendió el juez que le dictó la prisión preventiva por 90 días), Cristian A. tenía el "rol de conducir vehículos para la organización y dispone de dinero proveniente de los negocios ilícitos de la misma".

Momento en que sacan la bandera de 50 por 50 metros del club al día siguiente.

La bandera se desplegó en la despedida de La Fiera, cuando todos los participantes del evento estaban de espalda a la tribuna para sacarse una foto, entre ellos estaba Lionel Messi, Lionel Scaloni y Angel Di María. “La bandera se desplegó en el contexto de una puja y tensión que hay entre facciones de la barra de Newell´s, una barra que regentea una serie de negocios ilícitos por los cuales es importante pertenecer y estar en ese lugar. Esa bandera fue una forma de decir que efectivamente esos que estaban reflejados en esa bandera eran quienes dominaban esos negocios ilícitos y esto lo ostentaban públicamente a todo aquel que quisiera ver en el marco de ese evento”, explicó el fiscal Schiappa Pietra en conferencia de prensa.

Quien no estaba en esa bandera era Pablo Nicolás Camino (28), imputado la semana pasada junto a su banda como líder de una asociación ilícita acusados de cometer cinco crímenes, balaceras, amenazas y robos. Camino era una de las célula de Los Monos que se distribuía el negocio que se desprende de la barra de Newell´s pero desde noviembre pasado se enfrentó con el Pollo Vinardi y Toro Escobar por la ganancias del paraavalanchas.

El chofer del camión que trasladó la bandera fue imputado como miembro de una asociación ilícita lidera por Guille Cantero.

“A nosotros no nos resulta irrelevante que esto haya pasado en ese evento, en este contexto, en una ciudad en la que esta puja por liderar estos negocios generando muertos, balaceras y atentados todos los días. Y es esto lo que está atrás de esta bandera, no tiene nada que ver el folclore del fútbol”, destacó el fiscal Schiappa Pietra que acusó al chofer del camión por ser miembro de una asociación ilícita liderada por Cantero, Vinardi y Escobar y por una causa de intimidación pública.

La bandera no apareció.

El presidente de NOB

El lunes último el presidente de Newell´s, Ignacio Astore, presentó un escrito ante los fiscales porque en el momento en que la bandera de Los Monos fue retirada él estaba en el club. Luego se mostró un video en el que se lo ve en ese preciso momento. "A mí nadie me informó que esa bandera estaba buscada", se defendió este jueves en diálogo con Cadena 3.

“El club como institución no está implicado, pero nosotros estamos evaluando la conducta de personas que puedan tener, eventualmente, algún grado de responsabilidad penal veremos con respecto a la evidencia con la que contemos nos conduce a ello”, dijeron los fiscales sobre la participación del presidente. En este sentido precisó que el dominio del auto que llega minutos antes de que el domingo 25 de junio retiraran la bandera de la cancha pertenece "a un hijo" de Astore. Los investigadores creen que quien llegó conduciendo ese vehículo es el presidente leproso.

Por el momento, no está imputado en la causa y los fiscales dijeron que “se investigan las participaciones individuales” en el hecho. El video fue transmitido en la audiencia de imputación de Cristian A. para graficar la entrada y salida del trapo, explicaron a PERFIL.

El presidente del club se defendió en diálogo con Cadena 3 y dijo que "no es mi función controlar banderas". “Al club lo fueron a allanar varias veces. En dos yo estaba presente. El lunes allanaron, el partido fue el sábado con un fiscal en la cancha. El debió denunciar si consideraba que era un delito. No lo hizo. A mí nadie me informó que esa bandera estaba buscada. Sacaban otras cosas de la cancha también, no puedo pedir que la desplieguen. No es mi función controlar banderas, es gestionar el club. Que me quieran inculpar es una falta de respeto e incapacidad ante cosas que son gravísimas, suceden en los estadios y son de público conocimiento”, destacó.

Por su parte, el abogado de Astore, Froilán Ravena, dijo: “en la cancha había jueces, camaristas, fiscales. Estaba Edery, el fiscal que investiga ahora. Si era un delito, se cometió in situ, en flagrancia. Si vieron la bandera, y consideraron que era una intimidación, ¿Qué hicieron? Tendrían que haberla secuestrado en el momento. Me parece llamativo, pero no es llamativo”. Y explicó que Astore “fue con el hijo para ver el estado del césped. Fue al sector de la 'Vieja Amelia'. En el video se ve que se queda mirando al campo de juego y la bandera pasa por al lado. En ese momento pasan muchas cosas por al lado. Estaban desmontando lo armado para la despedida”.

