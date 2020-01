Las 15 fotos que marcaron el caso de la muerte de Alberto Nisman, cinco años después

Este sábado 18 de enero se cumple el quinto aniversario de la muerte de Alberto Nisman. El exfiscal de la UFI-AMIA fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero. Al día siguiente, debía exponer ante el Congreso la denuncia que había realizado contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios por el encubrimiento de los responsables del atentado a la sede de la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó un saldo de 85 muertos. En los cinco años que pasaron desde el fallecimiento que impactó al país, quedaron decenas de imágenes que marcaron el caso en la memoria colectiva. A continuación, las 15 fotos más icónicas.

La última residencia de Nisman, fue el departamento B del piso 13 de la torre Boulevard, en el complejo Le Parc de Puerto Madero. En el baño de esa propiedad fue hallado muerto por su madre, Sara Garfunkel, quien llegó al lugar preocupada porque su hijo no le respondía las llamadas. Al ingresar a la propiedad lo hizo acompañada por una amiga -Marta Chagas- y los tres custodios del fiscal y con un cerrajero, identificado como Gualberto Gualterio Pérez.

Sara Garfunkel, madre de Nisman, es quien logra ingresar a Le Parc y encuentra a su hijo muerto en el baño. Foto: Cedoc Perfil

La versión de la muerte había empezado a trascender en las redes sociales alrededor de la medianoche, anticipada por el periodista del Buenos Aires Herald, Damián Patcher. “Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están allí”, escribió en su cuenta de Twitter. Al poco tiempo, se exilió en Israel porque manifestó sentirse amenazado.

Además, realizó una denuncia contra la agencia de noticias Télam y contra Aerolíneas Argentinas por difundir los datos de su viaje. “La publicación de mis datos de vuelo en Aerolíneas confirmó lo que yo ya sabía: el estado me estaba persiguiendo y mediante esa medida lo hicieron público”, expresó en ese momento en una entrevista. En un reportaje concedido a TN en 2019, declaró: "No pienso volver ni a corto ni a mediano plazo, no hay en quién confiar".

El periodista Damian Partcher, momentos antes de partir a Israel, donde se instaló en marzo de 2015, meses después de la muerte de Nisman. Foto: Télam

Luego del ingreso de Garfunkel, y de personal de Swiss Medical que fueron alertados de lo ocurrido por un llamado de la madre de Nisman, llegaron al lugar el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni y después la fiscal Viviana Fein. Durante la madrugada del 19 de enero, la funcionaria judicial confirmó ante la prensa, que hacía guardia en el ingreso a las torres, que el fiscal estaba muerto. Horas más tarde detalló que el deceso se produjo por "un disparo de arma de fuego", aunque con prudencia aseguró que aún había que esperar los resultados de la necropsia para determinar "la causa determinante". En 2016 la causa dejó de estar a su cargo y pasó al Fuero Federal.

La fiscal Viviana Fein en la torre Le Parc, durante una conferencia improvisada ante los medios. Foto: Cedoc Perfil

La noticia de la muerte generó una gran conmoción en la sociedad y dividió las opiniones acerca de si se trató de un suicidio o un homicidio. La prensa internacional también se hizo eco de la información y reflejó el caso. Las fotos de la escena de la muerte recorrieron todos los portales de noticias.

El arma que se encontró junto al cuerpo de Alberto Nisman. Foto: Cedoc Perfil

Días después, un grupo de legisladores opositores dieron a conocer un documento de cinco puntos para respaldar la actuación de Nisman en la investigación del atentado contra la AMIA y asegurar la continuidad de la misma tras la muerte del funcionario público.

Referentes de la oposición en el Congreso, luego de la muerte de Nisman. Foto: Cedoc Perfil

La exesposa de Nisman y madre de sus dos hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, afirmó a los días de la muerte del fiscal: "Tenemos la certeza de que esto fue obra de otra persona" y por esto, presentó un informe médico forense que descartaba la hipótesis del suicidio, y contradecía de este modo el resultado de la autopsia oficial. Además decidió ser querellante en la causa, aunque en diciembre de 2019, a poco de cumplirse el quinto aniversario de la muerte, decidió renunciar a la querella.

La jueza Sandra Arroyo Salgado se presentó como querellante en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, sin embargo luego decidió no continuar con su reclamo. Foto: Cedoc PERFIL

El 26 de enero, una semana después del hecho, la entonces Presidenta grabó un mensaje que se emitió por cadena nacional. Vestida de blanco, en silla de ruedas, desde la Quinta de Olivos por licencia médica, hizo referencia a cómo Nisman llegó a manejar la causa AMIA, declaró que ella sostenía la hipótesis del asesinato, y apuntó contra Diego Lagomarsino, el asesor técnico del fiscal que le prestó el arma que apareció al lado de su cuerpo.

Luego de la muerte de Nisman, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una cadena nacional para referirse al tema. Foto: Cedoc

También anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Los restos de Nisman fueron despedidos cuando en una ceremonia reservada para familiares y amigos, que se realizó en el barrio porteño de Belgrano y luego enterrados en el Cementerio de La Tablada. De la ceremonia de despedida participó Sandra Arroyo Salgado, sus dos hijas -Iara y Kala-; su madre, y algunos diputados tales como Patricia Bullrich y Elisa Carrió, entre otros.

Los restos de Alberto Nisman fueron velados en una cochería de Belgrano y luego, trasladados al cementerio de La Tablada. Foto: Cedoc

El perito informático Diego Lagomarsino es en la actualidad el único procesado que tiene la causa, ya que para la Justicia fue partícipe necesario del homicidio del fiscal. En una reciente entrevista aseguró: “Yo hago un mea culpa de que le dí un arma a Alberto, pero hacerme cargo de que fui parte de un plan, parte de los servicios o astronauta no puedo hacerme cargo de eso".

El perito informático Diego Lagomarsino fue quien le dio el arma que terminó con la vida de Alberto Nisman. Foto: Cedoc

Marcha de los paraguas. Al cumplirse el primer mes de la muerte de Nisman y en medio de un clima político y social convulsionado aún por la noticia, se organizó una movilización para pedir el esclarecimiento del caso, con la familia del fiscal y colegas suyos a la cabeza de la convocatoria. En una jornada lluviosa, 400.000 personas dijeron presente en la denominada ‘Marcha del silencio’.

Al cumplirse el primer mes de la muerte de Nisman, miles de personas se congregaron en Plaza de Mayo para reclamar justicia. Foto: Cedoc

En enero de 2016, días antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte, Iara y Kala Nisman, las hijas del fiscal, fueron recibidas por el entonces jefe de Estado Mauricio Macri en su residencia particular Los Abrojos. Allí, el líder de Cambiemos les "expresó su intención de hacer justicia" con la memoria de su padre. Estuvieron presentes en esa breve reunión además, Juliana Awada y su hija Antonia Macri.

Macri recibió a las hijas de Nisman a poco de cumplirse el primer aniversario de la muerte del fiscal. Foto: Cedoc Perfil

En septiembre de 2016, la Corte Suprema decidió que la investigación sobre la muerte de Nisman quedara en manos de la Justicia Federal. Un juez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó un nuevo peritaje a Gendarmería.

En septiembre de 2016, la Corte Suprema decidió que la investigación sobre la muerte de Nisman quedara en manos de la Justicia Federal. Foto: Cedoc

En 2017, un informe elaborado por peritos de Gendarmería Nacional arrojó como resultado que a Nisman lo mataron dos personas y que previo al hecho le dieron ketamina para drogarlo. A finales de 2019, y con la asunción del nuevo Gobierno, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció su intención de revisar el peritaje realizado por la Gendarmería.

En 2017, un informe elaborado por peritos de Gendarmería Nacional arrojó como resultado que a Nisman lo mataron dos personas y que previo al hecho le dieron ketamina para drogarlo. Foto: Cedoc Perfil

En la pantalla chica. El 1 de enero de 2020 se estrenó en Netflix "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía", un documental filmado en 2017 que cuenta con el testimonio de Antonio Stiuso; del presunto espía Allan Bogado y del actual presidente Alberto Fernández. En su testimonio se refirió a que le costaba creer que Nisman se hubiera suicidado, pero aclaró que al mismo tiempo "no apareció una sola prueba seria que diga que lo mataron". Además, tildó de"absurda" la pericia que realizó Gendarmería. Ante esto, Sara Garfunkel decidió denunciar al mandatario por una supuesta intromisión en la causa que investiga la muerte del extitular de la Unidad AMIA.

El exespía Jaime Stuido dio su testimonio en el documental que Netflix estrenó recientemente sobre el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Foto: Captura de pantalla

Stiuso. El hallazgo del documental es sin dudas el testimonio de Antonio Horacio ‘Jaime’ Stuiso, un exespía que durante muchos años formó parte de los servicios de inteligencia de la Argentina, y que quedó a cargo de la investigación del atentado a la AMIA desde 1994, sostiene que los autores fueron Irán y Hezbollah, hipótesis que mantuvo Nisman en la Justicia. “Alberto fue y puso las pelotas para acusar a Irán. Tiene que quedar en la Historia como un tipo que no pensó en él, pensó en los demás. Acá dio la vida”, señala en su relato, al tiempo que completa: “Siempre estábamos en la mira de alguien que tenía el interés de jorobarnos”. Cuando ocurrió la muerte de Nisman, Stiuso se fue a vivir a Estados Unidos y regresó recién en febrero de 2016, cuando ya estaba en el poder el gobierno de Mauricio Macri.

Producción Periodística: Florencia de Sousa

Producción Multimedia: Claudio Pignataro -Ignacio 'Nacho' Palacios