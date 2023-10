A los 94 años, Héctor Alterio emitió su voto en el consulado argentino en Madrid

El actor Héctor Alterio, radicado en España desde hace más de 40 años, emitió su voto este domingo 22 de noviembre en una de las mesas que se instalaron en el Consulado General argentino en Madrid. La imagen del artista de 94 años causó sorpresa y admiración y rápidamente se difundió en las redes sociales.

"Héctor Alterio fue a votar en Madrid con sus 94 años a cuestas. ¡Todo un ejemplo de compromiso y civismo!", fue el mensaje que publicó la periodista Andrea Bisso, de Modo Fontevecchia, en un mensaje donde adjuntó un video del actor llegando al lugar.

El protagonista de La Patagonia Rebelde, La Tregua y El Hijo de La Novia es uno de los artistas más destacados de su generación y ha trabajado tanto en la Argentina como en España. Desde abril de este año, se presentó en el Teatro Astros con el espectáculo A Buenos Aires, comenzando su despedida de los escenarios.

En la grabación, se lo ve retirándose de la sede diplomática para subirse a un taxi. Mientras abre la puerta, las personas presentes en el lugar comenzaron a aplaudirlo y el actor les devolvió el gesto con un saludo.

Hace algunos meses el Ministerio de Cultura de la Nación le realizó un homenaje especial en el Centro Cultural Kirchner por su enorme aporte a las artes teatrales y audiovisuales.

En total, el actor que cumplió años el pasado 21 de septiembre participó en 150 películas, 50 obras de teatro y 10 series de televisión. Su nombre ocupa un lugar central en la historia del cine argentino y prueba de ello son también los numerosos premios y distinciones que recibió a lo largo de su vida, como el Premio Goya (2003) y el Cóndor de Plata (2008) por su trayectoria artística.

Miles de argentinos votaron en el exterior

Miles de argentinos que residen en el exterior se volcaron masivamente a votar este domingo en consultados y embajadas por las elecciones generales 2023. Más de 300 mesas se instalaron en 141 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero.

Dos países, Israel y Ucrania -que se encuentran en guerra-, no abrieron meses para que los 14.201 y 152 argentinos que viven allí, respectivamente, pudieran votar debido a que ambos países atraviesan por contingencias bélicas.

Los países con mayor registro de argentinos son: Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 14.201; México, 9.494; Alemania 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394.

En Francia hay 5.565 argentinos empadronados; en Venezuela, 5.486; Australia, 5.234; Suiza, 4.403; Japón, 1.858; China 587; Rusia 177, y en mucha menor cantidad, se encuentran Egipto, donde hay 79 empadronados; en Vietnam, 33; Qatar, 23; Trinidad y Tobago, 20; y Armenia 16.

Los que tienen los números más bajos son Jamaica e Irán, con 12 cada uno; Barbados, ocho; y Mozambique, cinco, mientras que en Libia y Surinam se hallan registrados dos en cada uno de estos países.

El sufragio en el exterior no es obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, según describió un sitio web.

