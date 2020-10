Alberto Fernández: "Era más importante el trabajo que poder comprar 200 dólares"

Defender la gestión es una premisa que el presidente Alberto Fernández trata de cumplir en múltiples apariciones en actos y redes, y en se marco se inscribieron las afirmaciones que dejó en un encuentro virtual en el que consideró “impresionante lo que hizo el Gobierno para no estar en el peor de los mundos”, al tiempo que pidió a los argentinos que “pongan en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes”.

El mandatario fue el invitado de honor del encuentro organizado por el Consejo de Asesores de la Presidencia, bajo el título “Para pensar el Frente de Todos”, coordinado por Ricardo Forster, Eduardo Valdés y Alejandro Mosquera. Allí participaron referentes de todos los partidos y movimientos que integran el espacio oficialista.

“Lo verdaderamente importante era preservar la fuente de trabajo, para que el día que la pandemia pase todos pudieran salir a seguir su vida de trabajo como siempre fue”, agregó Fernández en el encuentro. El Presidente se refirió de esta manera a la decisión del Banco Central comunicada esta semana, vedando el acceso al dólar ahorro a las personas que cobraron parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La medida forma parte de las restricciones adoptadas a mediados de septiembre por el BCRA para limitar la venta de dólares a particulares que, entre otras, incluye a todo aquel beneficiario de programas de asistencia estatal.

El encuentro virtual de ayer contó también con la participación del presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja quien lo invitó a sumarse al acto virtual que se realizará el próximo 17 de octubre por el Día de la Lealtad. Justo la noche anterior, el PJ había mantenido un encuentro virtual en el que se propuso que Alberto Fernández asumiera la Presidencia del partido.

Ayer, la convocatoria fuer para todos los partidos y movimientos que integran el Frente de Todos. Estuvieron Fernando ‘Pino’ Solanas, de Proyecto Sur -que se sumó desde Paris, donde se desempeña como embajador ante la Unesco-; Gabriel Mariotto, de Compromiso Federal; Carlos Castagnetto, de Kolina; Tania Caputo, del partido Comunista; Gustavo López, de Forja: Adriana Diaz, del Partido Intransigente; y Juan Carlos Junio, del Partido Solidario, entre otros.

“Néstor fue el mejor jefe de Estado”

En un nuevo libro sobre Néstor Kirchner, Alberto Fernández sostiene en uno de los capítulos que el santacruceño “fue el mejor jefe de Estado que tuvo la democracia argentina”, al tiempo que destaca su “capacidad política y de gestión excepcional”. Se trata de la obra de Jorge “Topo” Devoto, figura estrechamente vinculada a la familia Kirchner, y ese lanzamiento mereció esta mañana tuits de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La vicepresidenta confesó que “nunca leyó las biografías sobre ella y Néstor”, pero prometió quebrar esa costumbre, leyendo Néstor, el hombre que cambió todo, de Editorial Planeta. En su cuenta, CFK señaló: “Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es más sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan”. Y continuó: “Pero acabo de recibir un ejemplar de Néstor, el hombre que cambió todo. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho”.