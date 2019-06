Alberto Rodríguez Saá prolonga el poder de la dinastía familiar

Alberto Rodríguez Saá, el actual gobernador de San Luis conservará el sillón de la Casa de Gobierno. Ganó la batalla contra su hermano mayor Adolfo y Claudio Poggi, el referente de Cambiemos, quien años atrás supo ser un hombre de confianza de los Saá.

El gobernador es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT) y senador nacional entre los años 1983 y 1994. En el Senado, ejerció el cargo de Presidente del Bloque Justicialista durante cuatro años. En el año 2000 volvió a ser electo Senador Nacional y en 2003 fue elegido Gobernador de la Provincia de San Luis por primera vez. En 2007 fue su reelección con más del 80% de los votos y en 2015 asumió por tercera vez el cargo de mandatario provincial.

Alberto Rodríguez Saá consigue la reelección y Adolfo queda tercero

Estuvo en pareja con la exdiputada y referente del justicialismo María Antonia "Tona" Salino quien es madre de sus tres hijos: María Luz, Alberto y Carlos Juan que murió en 2015 por un paro respiratorio. Al funeral asistieron muchos familiares y amigos y entre ellos, Adolfo, quien dejó de lado la campaña política por la presidencia de la nación para despedir a su sobrino.

Alberto y Adolfo, son dos hermanos que eligieron la política para que forme parte de su vida, al igual que sus antepasados. Ambos tienen raíces puntanas y son descendientes del revolucionario Juan Saá, quien formó parte de la Batalla de Pavón y del Cacique Ranquel Painé. Aunque la política fue uno de los motivos que más los mantuvo unidos en el ámbito laboral y personal, hoy es una de las principales causas del distanciamiento y pelea pública y mediática de los hermanos Saá.

La pelea de los Rodríguez Saá: Adolfo y Alberto enfrentados por los K

Con respecto al armado político a nivel nacional para las elecciones de octubre, Alberto pidió que se conforme una unidad opositora para enfrentar al actual gobierno de Mauricio Macri. "Estamos boludeando, cuando hay niños que se van a dormir con la panza vacía porque no tienen para comer. Eso está pasando en nuestro país, ¿cómo no vamos a ser sensibles a eso? Tenemos que unirnos. Si no estamos unidos, va a ganar Macri", lamentó sobre el rol de la oposición. Alberto apoyó la fórmula que integra Cristina Kirchner y que lidera el ex jefe de Gabinete.

El enfrentamiento de los hermanos es de conocimiento público. Tal es así que Adolfo propuso crear un registro de protección contra la “persecución” que presuntamente realiza el gobierno provincial, en manos de Alberto. De hecho, lo denunció por someter a empleados públicos y beneficiarios de planes sociales y becas a un "maltrato laboral tremendo".

Y aseguró que el gobierno “mete miedo en su intento por perseguir, echar, tomar lista y obligar a los empleados públicos y beneficiarios a asistir a los actos políticos bajo amenaza de censurarlos, controlarlos por las redes sociales si se expresan a favor de quienes no sean los candidatos del oficialismo”.

AP/MC