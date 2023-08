Alquileres: la oposición logró un triunfo a medias que buscará capitalizar en campaña

La Cámara de Diputados logró este miércoles dar un cierre, al menos de manera parcial, a un asunto que venía pendiente hace más de un año y que no lograba encontrar salida. La iniciativa partió de Juntos por el Cambio en la sesión del 5 de julio pasado, donde se intentó tratar sobre tablas la derogación de la polémica "Ley Lipovetsky" pero no se lograron los votos suficientes para avanzar. Es por eso que impuso la media sanción de una alternativa intermedia que al menos sirvió para encaminar el asunto.

Con ese esquema, diez bloques de la oposición, incluidos los libertarios, firmaron para solicitar una sesión especial para hoy, una fecha particular teniendo en cuenta que estaba en el medio la primaria presidencial.

"Fue muy trabajoso, recuerden que el 5 de julio en la sesión donde pedimos apartamiento para la derogación no nos lo dieron y anuncié entonces esta sesión para después de las PASO. Parecía algo inalcanzable, hicimos un gran esfuerzo entre muchos sectores de la oposición y conseguimos el quórum. Primero pedimos cuatro proyectos de derogación, que no pasaron porque se necesitaban 2/3 de la ley y el oficialismo no lo habilitó", recordó el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, que buscó anotarse un triunfo en sus últimos meses como legislador nacional. La votación fue de 125 votos a favor y 112 en contra, con tres abstenciones.

Entre los cambios incorporados figuran la eliminación de los contratos de tres años para volver al viejo esquema de los dos años, además de la baja de la indexación anual, uno de los más principales frenos para los dueños y la posibilidad de poner en oferta sus propiedades en vista a la inflación sostenida.

Asimismo, se agregó un "menú de índices", como señalan desde la oposición para que las partes puedan elegir el mecanismo para la indexación con piso mínimo de intervalo de cuatro meses, aunque este factor no terminó de convencer a unos cuantos que incluso dentro de Juntos por el Cambio pugnaban por la derogación.

Es que el crecimiento de Javier Milei y su espacio en las elecciones primarias, hizo revisar varias de las propuestas de Juntos por el Cambio que radicalizó varias de sus iniciativas. La derogación no era una alternativa en junio de 2022 cuando se firmaron los dictámenes del oficialismo y oposición, pero ahora ya resultaba muy tarde para incorporarlo en la discusión.

"Muchos queríamos la derogación total, pero al menos logramos derogar temas que eran muy urticantes y contradictorios tanto para propietarios como inquilinos", sostuvo Negri.

Por su parte, Milei se expidió recién al salir del recinto, aunque sí habló en nombre de su espacio la candidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo. Finalmente votaron en contra del dictamen de minoría de Juntos por el Cambio y referentes opositores como los integrantes de Córdoba Federal y Graciela Camaño.

"No se necesita una nueva ley de alquileres. Hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad. Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros", dijo Milei.

Durante la sesión se buscó tratar además un proyecto recién ingresado de la diputada del Frente de Todos, Paula Penacca, para regular los alquileres temporarios que suelen cobrarse en dólares, pero no hubo número para la moción. Otro de los asuntos que quedó flotando en la discusión, mencionado por legisladores de la izquierda y también por Carlos Heller fue la necesidad de gravar la propiedad ociosa, con la intención de aumentar la oferta de propiedades.

El texto con media sanción pasará ahora a un Senado que no se reúne desde el mes de abril, con lo que las posibilidades de aprobación definitiva y reglamentación antes del cambio de Gobierno no son para nada auspiciosas.

En varias oportunidades, los legisladores buscaron recordar además que la normativa no es retroactiva y que incluso sigue vigente la ley actual hasta tanto no se complete el proceso parlamentario que, concretamente, no tiene fecha cierta.

