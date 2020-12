Axel Kicillof denunció "campañas de desconfianza" contra la vacuna rusa del coronavirus

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, denunció que hay "campañas que intentan generar desconfianza" en torno a la vacuna rusa Sputnik-V, y defendió el rol de la ANMAT en su aprobación. Además, anticipó que él y otros mandatarios provinciales se aplicarán la inyección, criticó a la oposición, y se refirió al crecimiento de casos de coronavirus en los últimos días.

"Estamos ante un momento muy importante, después de tantos meses de pandemia sin remedio ni vacuna, apareció la vacuna", sostuvo el exministro de Economía, quien afirmó que la llegada de la vacuna "es un cambio absoluto en la situación de la humanidad ante este virus". "Estábamos indefensos, lo único que teníamos era la posibilidad de alejarnos entre nosotros, usar tapaboca, saludarnos a distancia y ahora apareció una respuesta de la ciencia", indicó el gobernador entrevistado este lunes 28 de diciembre por Gustavo Sylvestre en Radio 10.

Axel Kicillof luego denunció que "hay campañas que intentan generar desconfianza diciendo cualquier cosa, sin rigor científico". Sin dar nombres, pero tras las críticas que surgieron en los últimos días a la vacuna rusa, el dirigente del Frente de Todos planteó: "Yo les pregunto a muchos de los que ahora están tan obsesionados por cada uno de los pasos de la vacuna, que está muy bien que los sigan, pero uno se administra medicamentos y no está preguntando el origen".

El gobernador bonaerense respaldó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que aprobó el uso de Sputnik-V en nuestro país. "Acá en Argentina hay un prestigio tan grande de la ANMAT, que es el órgano que los aprueba, que uno toma los medicamentos siempre y cuando estén aprobados y no está tanto en los detalles", remarcó.

Kicillof pidió no tomar la campaña de vacunación "únicamente desde la perspectiva individual". "No hay que tomarlo desde la perspectiva individual también, porque al vacunarse uno también impide que su cuerpo sea factor de propagación del virus. No es solo cuidarse uno sino también ir liquidando la posibilidad del virus de contagiar", subrayó.

Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner

Críticas a la oposición

El exministro de Economía cuestionó en duros términos a la oposición por sus críticas al gobierno de Alberto Fernández. "Si no hubiéramos traído vacuna seria también objeto de critica tremenda de la oposición, que se niega a todo, que discute todo, por un afán solamente de oponerse. Politizar una vacuna ya es un récord mundial", consideró.

"Deberíamos estar todos contentos de que comienza el principio del fin. Vacunar a la provincia de Buenos Aires va a ser una tarea titánica. Siendo la campaña de vacunación más grande de la historia argentina, lo que tenemos que hacer es estar lo más unidos posible para que esto funcione", comentó.

Sobre el origen de las vacunas y la posible llegada de otras variantes, Kicillof aseguró: "Las vacunas que están en última fase de testeo son ya bastantes, son todas bienvenidas siempre y cuando sean seguras y eficaces y eso es algo que decide nuestro organismo específico, la ANMAT, que tiene una trayectoria intachable".

"Yo me voy a vacunar. Lo charlamos todos los gobernadores, nos vamos a vacunar, cada uno decidirá el momento. En todas las provincias de la Argentina, que son responsabilidad de los gobernadores, van a llegar las vacunas y se van a administrar, lo cual es un apoyo unánime más allá de los partidos políticos. Esto de las críticas infundadas pasa por la política de aquellos que no tienen responsabilidad", remarcó el bonaerense.

Sobre el crecimiento de casos de coronavirus en los últimos días, Kicillof admitió: "Venían bajando los casos hace meses, primero empezaron a bajar en la región metropolitana y después también en las provincias. Se revirtió porque esa bajada misma de los casos contribuye a un relajamiento de los cuidados".

Este martes comienza la vacunación bonaerense

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, confirmó que "ya salió la primera distribución de vacunas" para comenzar mañana la campaña de aplicación de la primera dosis de la Sputnik V a "todo el personal de salud y médicos intensivistas".

"Mañana comenzaremos a las 9 de la mañana con la campaña que tiene como público objetivo al personal de salud", preció hoy la funcionaria en diálogo con el programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550.

García además anticipó que "el proceso de vacunación va a ser largo y va a tomar buena parte del año" 2021."En enero la cantidad de vacunas se incrementará fuertemente: pasaremos de 300 mil dosis a 5 millones. Primero se vacunará a los agentes de salud, después seguridad, luego docentes y a mayores de 60 años", agregó.

"Hoy muy temprano salió la primera distribución de vacunas a los centros de La Plata, Quilmes y Avellaneda" precisó la funcionaria bonaerense

