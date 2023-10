Axel Kicillof respondió sobre la renuncia de Martín Insaurralde y su vínculo con el poder del juego

La renuncia de Martín Insaurralde continúa trayendo coletazos y destapando responsabilidades tras darse a conocer su presunto vínculo con el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, relación sobre la que Axel Kicillof alegó que no puede "actuar sobre presunciones” y que él no es juez, aunque no negó las acusaciones iniciales hacia el ex miembro de su gestión.

En la mañana de este jueves, el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló públicamente en una entrevista concedida con el diario El País sobre el escándalo de su ex jefe de gabinete y su relación con el titular del poder del Juego, Omar Galdurralde.

“Los vínculos que se conocen o se sospechan, o que circulan, no son prueba de determinado delito. El gobierno de la provincia de Buenos Aires regula muchísimas actividades. Yo observo algo y actúo inmediatamente, pero no puedo actuar sobre presunciones”, argumentó Axel Kicillof .

Ex jefe de gabinete bonaerense, Martin Insaurralde

“No es el gobierno de Axel Kicillof”, dijo el gobernador para despegarse de su ex funcionario. Y reconoció que su llegada al cargo que ocupaba en la Jefatura de Gabinete se efectuó como consecuencia de una “sugerencia” de Máximo Kirchner.

Kicillof subrayó que “si hubiera habido denuncias o sentencias y hechos de corrupción vinculados a eso o cualquier cuestión, obviamente que hubiese sido un impedimento” y aclaró que “no es que quiero tirar la pelota. Es campaña, lo que pasó es un hecho grave”.

Asimismo, dijo que siente "bronca” por lo que pasó y admitió así su evidente enojo. Además, aseguró que no sabía sobre el viaje de quien se desempeñó como coordinador de ministros y que si se hubiese enterado con antelación le hubiera indicado que no viajara.

En este sentido, el gobernador bonaerense, sentenció: “Todas las explicaciones ante la sociedad las tiene que dar él, estamos en campaña y ahora es el único tema”. Y concluyó: “tampoco puedo dedicarle mi día entero a esto, los bonaerenses no me lo perdonarían”.

Por medio de una referencia metafórica, el candidato a gobernador de Unión Por la Patria en las elecciones 2023 explicó por qué, en su opinión, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se impuso en las PASO.

“Una persona tiene una enfermedad, consulta a su médico y no lo resuelve. consulta a otro médico y tampoco lo resuelve. Y entonces termina en el curandero y lo digo sin menospreciar ninguna creencia. Pero, lo que aparecen son milagros, presuntos milagros”, sostuvo.

