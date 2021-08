Los candidatos del Frente de Todos ordenan su discurso electoral

Este jueves los candidatos se juntaron para hacer las fotos oficiales. También tienen discurso y lineamientos de cómo deberán enfrenar la pelea. “La mayoría de los oficialismos nacionales están en crisis o fueron impactados por la pandemia. Es una elección impredecible. Evitar triunfalismos y derrotismos”, dice el paper que ya tienen todos los candidatos a diputados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Empezó la campaña y el oficialismo deberá ordenar el discurso con el que enfrentará a Juntos por el Cambio.

Este lunes los candidatos volvieron a encontrarse en el Complejo Cultural C en el que se habían visto el sábado. Ese día el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el Senador, Mariano Recalde y ex hombre de Daniel Scioli y estratega de la campaña de 2019, Juan Courel, presentaron los principales lineamientos de la pelea oficial. Esta vez, el complejo que dirige el ex funcionario del kirhnerismo, Javier Grossman abrió las puertas para hacer las fotos de la campaña y allí se volvieron a encontrar muchos de los candidatos que se reunieron el fin de semana en el mismo lugar que funcionará como comando electoral.

Tal como contó PERFIL, la estrategia de campaña tendrá un giro y tiene que ver con dejar de subir a Mauricio Macri a la pelea electoral. “Cuando nosotros atacamos a Macri, lo volvemos más aceptable para quienes nos rechazan”, dice el documento sobre la narrativa que deben tener los postulantes al Congreso.

Sobre cómo pararse frente al electorado, el comando de campaña oficial dejó escrito: “El voto en legislativas es más expresivo que en ejecutivas. El mensaje negativo no alcanza. Se necesita transmitir confianza para desalentar la fuga hacia terceros”. También admite que: “Es difícil generar entusiasmo defendiéndose. Es necesario darle más volumen a la agenda propia, salir del encierro discursivo y esquivar el marco opositor. Y en este sentido detalla: “Proponemos reconstruir un mensaje positivo, optimista y a la vez realista, que reafirme que ya estamos recorriendo el camino hacia la vida que queremos”.

El mensaje que deberán dar tiene que ver con demostrar que lo que “está en juego en esta elección es cómo queremos superar la pandemia” y se deberá reafirmar el voto de 2019: “Tenemos muy en claro para qué nos votaron: encender la economía, mejorar el salario, que haya trabajo”, explican.

“La vida que queremos”, dice el slogan oficial sé que lanzó el 24 de julio. La explicación es la siguiente: “La vida que queremos es un tono. Un llamado a la acción. Una apuesta a la esperanza. A terminar con la languidez del encierro y el conformismo. A mejorar el ánimo y la autoestima. Empieza por la vacunación y la superación de la pandemia pero se proyecta en la reapertura, el reencuentro y en volver a tener una economía normal. Reafirma el compromiso electoral de ofrecer una vida mejor a la que teníamos. Y cuenta paso a paso cómo lo vamos a hacer”.

También se plantea un panorama sobre la imagen del Gobierno en Capital Federal y el territorio bonaerense. En documento asegura qué hay “una leve mejora de la imagen del gobierno nacional y leve caída en la de algunos dirigentes opositores.”

Se explica que “la intención de voto en Provincia por debajo de la de 2019. Mejor en Ciudad”. Algunos dirigentes ya se arriesgan a ponerle números. “Todo depende de cómo llegue la tercera ola. Más allá de que habrá mayores contagios pero menor cantidad de fallecidos, es importante que podamos seguir con las actividades abiertas. La gente no quiere volver a encerrarse. Si el plan de vacunación va bien, en la provincia vamos a ganar con el 42 % de los votos”, detalló un funcionario.

Sobre el macrismo, el paper detalla: “En un escenario polarizado, la mayor debilidad de la oposición es el gobierno de Macri pero otros de sus dirigentes están entre los mejor evaluados del país”. Por esto, los estrategas de la campaña explican que los ciudadanos "ya saben que Macri es malo y en el pasado no quiso votarlo, fueron los votantes los que lo sacaron de la cancha. Nosotros no necesitamos recordárselo, lo que necesitamos es explicar por qué estamos en el Gobierno".

También se evaluó la gestión de la pandemia y se reconoce que “la vacunación y los cuidados ante la pandemia son las principales fortalezas del gobierno, aunque tampoco cuentan con apoyos contundentes”.

Se reconoce que hay un sector que responde a la antipolítica. Esto significa que “Hay frustración pero a la vez esperanza. Malestar con la gestión económica. La pandemia justifica pero no funciona como excusa”, por lo qué hay que ir hacia un mensaje “positivo y realista”.