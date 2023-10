Casación rechazó un pedido del represor Donda para quedar en libertad

La Cámara Federal de Casación rechazó este jueves 12 un planteo que había presentado la defensa del represor Adolfo Donda para quedar en libertad.

El pedido había sido formulado por los abogados de Donda, tio de la ex titular del Inadi Victoria Donda.

El nuevo rechazo a su libertad se da en medio del juicio que se sigue en contra del exintegrante del Grupo de Tareas que actuó en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura militar. A este represor se lo acusa por el robo y ocultamiento de identidad de la actual dirigente oficialista, sustraída durante el cautiverio de su padre José Donda y de su madre, María Hilda Pérez.

El rechazo se conoció este jueves. La votación fue liderada por el camarista Alejandro Slokar y contó lo con la adhesión de su colega de la Sala II Ángela Ledesma. Guillermo Yacobucci votó en disidencia.

Fuentes judiciales señalaron a PERFIL que se trata de una decisión importante de la Justicia en medio de un clima atravesado por los discursos negacionistas que puntualmente son originados desde La Libertad Avanza, que tiene como candidata a vicepresidenta a Victoria Villarruel, abierta defensora de la teoría de los dos demonios que registró visitas a represores tiempo antes de incursionar en política.

Donda se encuentra condenado a prisión perpetua en las causas ESMA II y “ESMA Unificada, por ser coautor por los secuestros, torturas, homicidios y sustracción de menores en perjuicio de alrededor de 400 víctimas por hechos encuadrados como delitos de lesa humanidad. "No se ha reunido la totalidad de los requisitos legales para que Adolfo Miguel Donda acceda al Régimen de la Libertad Condicional", dice un fragmento del fallo de Casación.

Qué dice el fallo que negó la libertad a Donda

En el fallo de Casación, Slokar sostuvo que "los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía". En esa línea, añadió en su voto que "tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad".

Respecto de la libertad condicional, sostuvo que "el otorgamiento indebido de estos beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos".

"Para mí, la orden era suficiente. Si no me lo hubiesen ordenado no lo hubiera hecho. Si me hubiesen ordenado torturar, creo que lo hubiera hecho", había declarado Donda en la elaboración de un informe de los profesionales del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal. Eso, de acuerdo al informe, representa "su dificultad para adoptar una cabal posición crítica con respecto a su accionar disvalioso, tendiendo a justificar y revalorizar los actos que se le reprochan".

Ledesma opinó en su voto que las palabras de Donda "infligen una dolorosa e innecesaria humillación a las víctimas y sus familiares y, al mismo tiempo, implican un desprecio por las normas y principios constitucionales y convencionales que rigen en el Estado de Derecho, extremos estos que actúan en desmedro del fin resocializador de la pena".

