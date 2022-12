Con movilización en la calle, Alberto Fernández abre evento del Grupo Puebla y Cristina Kirchner lo cierra

Un encuentro organizado por el Grupo Puebla tendrá al presidente Alberto Fernández como primer orador y a la vicepresidenta Cristina Kirchner como encargada de cerrar el evento este lunes 12 de diciembre en el que el Frente de Todos volverá a mostrar una masiva movilización en la calle.

“Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, es el nombre del evento que contará con la participación de juristas como el ex juez Baltasar Garzón, el ex magistrado de la Corte Eugenio Zaffaroni, y la abogada Carol Proner, quien apoya al presidente electo, Lula Da Silva. Habrá un segundo panel en el que participará el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien no tardó en repudiar lo que llamó el “golpe judicial” contra la titular del Senado.

Causa Vialidad: qué hizo Cristina Kirchner después de escuchar la condena y dar su descargo

Este evento del Grupo Puebla se llevará a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y contará con unas primeras parlabas de Alberto Fernández, quien le dará paso a los juristas para que den detalles sobre los hechos de lawfare que denuncian en la región.

El jurista español que participará del panel publicó una carta abierta días atrás contra los jueces de la causa Vialidad que condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó a ejercer cargos públicos, fallo que la querella apelará. Por esto, se espera que la reciente condena sea parte de la discusión del panel, al igual que la causa que llevó a Da Silva a la cárcel.

Causa Vialidad: por qué se condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta y no por asociación ilícita

Ya por la tarde los gremios, movimientos sociales, intendentes y La Cámpora volverán a salir a la calle para llegar a las puertas del CCK y dar su apoyo a la vicepresidenta que se espera que cierre el evento a las 18 horas.

Sobre esto se habló en el encuentro que Cristina Kirchner protagonizó el martes 6 de diciembre en Ensenada, horas después de recibir un fallo adverso. La vicepresidenta le pidió a los dirigentes que “tomen el bastón de mariscal” y pidió que reactiven el partido.

Aunque la titular del Senado no repitió que no será candidata en 2023, los dirigentes presentes entendieron que sus palabras significaron que deberán “hacerse cargo” de militar y hacer crecer candidatos hacia la próxima elección.

ra / ds