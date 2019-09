Cuadernos: avanza en la Corte un caso que puede salvar a los empresarios del juicio

por Emilia Delfino

El caso contra un grupo de abogados y financistas que cometieron estafas por más de US$ 90 millones es la clave que puede salvar a los empresarios arrepentidos del juicio oral y público de los cuadernos, como publicó PERFIL el 8 de septiembre último en base a fuentes de la causa. Se trata del caso Curatola y esta semana sumó un nuevo capítulo que marca el rumbo que beneficiaría a los arrepentidos de los cuadernos.

El Procurador General de la Nación y jefe de los fiscales, Eduardo Casal, dictaminó el martes 17 ante la Corte Suprema en el caso Curatola. En el máximo tribunal, el expediente llegó ante un planteo de Silvina Amestoy, la ex esposa de Curatola y también acusada en el juicio que se realizó en 2015. Es la única acusada del caso que no aceptó un acuerdo con los fiscales y evitó declararse como arrepentida, según consta en el expediente.

Eugenio Curatola es un financista condenado por liderar una asociación ilícita dedicada a estafar a inversores entre 2001 y 2005. En 2015, los fiscales Carlos Gamallo y Gabriel González Da Silva y los abogados defensores acordaron juicios abreviados parciales para este caso de estafas millonarias a inversores. ¿Por qué parciales? Porque una de las acusadas se negó a aceptar el acuerdo y fue a juicio oral.

Exclusivo | Sergio Moro: "Los cuadernos se parecen al Lava Jato"

¿Cuál es el fondo de la cuestión? En ambos casos, Curatola y Cuadernos, corresponde aplicar las leyes vigentes en ese momento, explica una fuente del caso. Si bien el nuevo Código Procesal Penal habilita juicios abreviados parciales (con sólo algunos de los acusados), el viejo código vigente en esos años no lo permite: todos los acusados deben acordar el abreviado para que sea posible. Para eso, en cuadernos sería necesario que los ex funcionarios, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se declararan culpables. Un escenario inviable.

Ante la negativa de Amestoy, los fiscales del caso Curatola siguieron adelante con el juicio y con los abreviados, sosteniendo que, si el nuevo Código Procesal habilitaba los abreviados parciales, había una ventana legal para realizarlos. “La clave fue que los acuerdos con el resto de los imputados no fueran aprobados o desaprobados por el tribunal hasta que no terminaran de juzgar a Amestoy, para evitar el supuesto prejuzgamiento”, explicaron en la fiscalía.

A Amestoy la condenaron a siete años y aprobaron los abreviados del resto. La mujer llega a la Corte planteando que la forma en la que se la juzgó fue indebida.

Casal rechazó el planteo de Amestoy contra los juicios abreviados parciales y avaló así su aplicación a casos que traten hechos ocurridos antes de que entrara en vigencia el nuevo Código. Este tecnicismo jurídico es la llave para evitar que los arrepentidos en el caso cuadernos tengan que afrontar el juicio oral que les espera.



ED/MC