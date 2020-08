Inminente: Diputados se dispone a aprobar la moratoria impositiva por la pandemia

La Cámara de Diputados debate esta noche el proyecto de moratoria impositiva, previsional y aduanera, con consenso entre el oficialismo y la oposición, que centró su rechazo en un artículo que consideran que beneficia al empresario Cristóbal López.

El Frente de Todos lograría aprobar el proyecto y girarlo al Senado con el apoyo de aliados, mientras que Juntos por el Cambio se abstendrá en la votación general (que se calcula para alrededor de la medianoche) y votará particularmente buena parte de los artículos, salvo el 11, al que consideraron un "traje a medida" de López.

Durante el debate, el oficialismo defendió el proyecto como un "alivio" para los contribuyentes y una "herramienta para todos los argentinos" en medio de la pandemia, mientras que la oposición, además de criticar ese artículo, coincidió en que la medida es un "auxilio a los contribuyentes" y destacó la incorporación de varias de sus sugerencias, como el "premio a los que cumplieron".

El proyecto amplía la moratoria aprobada en diciembre pasado, en el marco de la emergencia económica, con el fin de normalizar deudas por más de 500.000 millones de pesos contraídas en el marco de la pandemia.

Al inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, dio detalles del proyecto y precisó algunos de los cambios que se le hicieron, entre los que destacó la ampliación del plazo de deudas a regularizar hasta el 31 de julio (el dictamen original el plazo era hasta el 30 de junio). "Esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad, tengan un horizonte más claro en lo fiscal", afirmó Heller.

También aclaró que se incluyeron en el régimen las actividades reguladas por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros y los servicios de telefonía fija, telefonía móvil y telecomunicación vía Internet.

La postura de la oposición fue anticipada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, a través de Twitter, donde expresó: "Apoyamos el auxilio a contribuyentes y empresas asfixiados por la caída de la actividad económica. Pero rechazamos la amnistía encubierta para empresarios cercanos al Gobierno".

Su compañera de bloque Graciela Ocaña sostuvo que "sin dudas es necesaria la ampliación de la moratoria luego de la situación desatada por la pandemia mundial y la cuarentena" pero puso de relieve el "rechazo al artículo 11" y precisó: "No comprendo cuál es la decisión de incluir a los quebrados sin continuidad". "¿Qué se quiere salvar, si no hay empleados ni actividad? Esto es un salvataje a Cristóbal López", afirmó Ocaña, al tiempo que resumió la postura de la bancada con una frase que repitieron varios de sus colegas: "Si a la moratoria, no a la impunidad".

Por su parte, el diputado del Frente de Todos Darío Martínez sostuvo que "es un error ver esto como un traje a medida" de alguien, como "sería un error ver que también podrán acceder a esta moratoria los Macri" y agregó: "Esta herramienta le va a servir a todos los argentinos".

En el mismo sentido se expresaron varios de sus compañeros de bloque, como la chubutense Estela Hernández, que aludió a "los que evadieron y fugaron" y mencionó empresarios cercanos al ex presidente Mauricio Macri, como Nicolás Caputo, al tiempo que sostuvo: "Si le van a poner un nombre a la ley, amplíen la carátula".

"Salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar a esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle nombre a una ley que lo que busca es resolver los problemas que tenemos en la Argentina", agregó a su turno el oficialista Pablo González.

Principales puntos del proyecto de ampliación de moratoria

- Se incluirán las deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas hasta el 31 de julio

- Se establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria.

- El primer pago de la moratoria vencerá el 16 de noviembre

- Las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas

- Las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas.

- La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará la una tasa variable.

- Se eliminó el artículo 14 que habilitaba al Poder Ejecutivo a prorrogar la moratoria

- Las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas

- Se establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo de 6 cuotas para las categorías A y B,

- En caso de las categorías C y D será de 5 cuotas mensuales y consecutivas.

- En las Categorías E y F será de 4 cuotas mensuales, en las Categorías G Y será de 3 cuotas mensuales, y en las I, J, K será 2 cuotas mensuales.

- En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los 17.500 pesos.

- Habrá un descuento del 15% para quiénes paguen al contado.

- No podrán acceder quiénes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro de los 60 días.

- La caducidad de la moratoria será por falta de pago de 3 cuotas para grandes empresas y de 6 cuotas para MiPyMES.

- Se invita a las Obras Sociales, ART, Provincias y Municipios a sancionar regímenes similares y se eliminó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda disponer una prórroga de esta moratoria.

- Las organizaciones comunitarias fueron incluidas como beneficiarias de la moratoria.

- El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras.