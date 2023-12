El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, Oscar Zago, defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía. En ese sentido, el legislador sostuvo que la normativa es necesaria para activar "un giro de 180 grados" ante una "situación del país que no da para más".

Asimismo, en declaraciones a Radio Mitre, Zago confirmó que el nuevo paquete de leyes que prepara el Ejecutivo para tratar en sesiones extraordinarias será enviado "entre el martes y miércoles" de esta semana con el objetivo de discutirlo en el recinto durante el mes de enero. Al respecto, remarcó que "hay un compromiso de todos los bloques" y una actitud "positiva" de las bancadas en la Cámara baja para trabajar desde el martes.

La conformación de la bicameral de DNU ya genera cortocircuitos

Sin embargo, informó que la semana próxima no habrá actividad en el recinto debido a que se conformarán las comisiones que intervendrán en el análisis de las iniciativas propuestas por el Gobierno. "También se tiene que armar la Bicameral de DNU. Faltan dos o tres bloques que envíen a sus candidatos", explicó.

A Unión por la Patria (UxP) le corresponderían cuatro lugares que, según confirmaron desde el bloque que comanda Germán Martínez, todavía no fueron designados. Los otros cuatro nombres sí fueron definidos y son Oscar Zago (LLA), Hernán Lombardi (Frente PRO), Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot, como referente de un acuerdo entre Cambio Federal de Miguel Pichetto, Innovación Federal y la Coalición Cívica.

Javier Milei seguirá “a fondo” sin importar los frentes abiertos por las primeras medidas

En el Senado, desde el oficialismo y el resto de las bancadas consideran que solo le corresponden tres lugares a UxP, con otros cinco espacios reservados para Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmerman (UCR), Luis Juez (Frente PRO), Carlo Espínola (Unidad Federal) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Asimismo, en la Cámara Alta aparecieron viejas discusiones en torno a cuál es la verdadera representatividad de UxP. Tal como sucedió en la disputa por los lugares en el Consejo de la Magistratura, a través de la división en dos bloques Nacional y Popular y Unidad Ciudadana. De acuerdo a su postura, serían dos los senadores postulados por cada uno, María Teresa González y Mariano Recalde por el primer espacio y Anabel Fernández Sagasti por UC.

El Gobierno va por acuerdos para respaldar el decreto de Milei en la Comisión Bicameral

Sobre el DNU, el cual gran parte de la oposición rechaza, Zago recordó que "con Duhalde, muchos estuvieron a favor". "Me llama la atención que no lo hicieron nunca con los demás presidentes como (Fernando) De la Rúa, (Adolfo) Rodríguez Saá, (Eduardo) Duhalde, incluso Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner o el ex presidente (Néstor) Kirchner, también. Me llama la atención que no hubo criticas de la bancada opositora", afirmó.

"No han leído el decreto y ya salieron con los tapones de punta criticando cuando nunca se pusieron a discutir los DNU de los expresidentes", aseveró el legislador y agregó: "Me llama la atención esa máquina de impedir que cada vez que viene un gobierno que encara un cambio salen con los tapones de punta. Los llamo al diálogo y al consenso".

Respecto a las sesiones extraordinarias, el diputado aclaró que se revisará la "letra fina" de cada artículo, así como que desde su bloque no "le vamos a correr el pecho" al trabajo. "El dos de enero vamos a arrancar con las discusiones. Tendremos una sesión los primeros días y esperamos en los próximos 15 días tener otra", manifestó.