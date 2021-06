El fuerte cruce entre Fernanda Vallejos y Domingo Cavallo

La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, acusó hoy al economista Domingo Cavallo de haber sido "uno de los cerebros y ejecutores" de las políticas de desindustrialización, endeudamiento y fuga de capitales que "sumió a la Argentina en la pobreza", y lo recordó como protagonista de la "destrucción económica del país".

Así le respondió a la crítica que Cavallo hizo ayer a la política exterior y económica del gobierno de Alberto Fernández, en la que condenó el cierre a la exportación de carne y la intención de investigar la fuga de capitales puesta en evidencia por la investigación del Banco Central (BCRA), entre otras medidas.

"Prestar atención a Fernanda Vallejos completaría la obra de destrucción económica de la Argentina", había dicho el exministro de Economía, que criticó a la diputada por haber sido una de las firmantes de la "Proclama del 25 de Mayo", donde figuras del kirchnerismo pidieron que no se pague la deuda mientras dure la pandemia para usar esos fondos en atender la emergencia.

"Cavallo, fiel exponente del neoliberalismo criollo, ex presidente del BCRA en la (última) dictadura (cívico militar) y ministro de Economía de (los ex presidentes Carlos) Menem y (Fernando) De la Rúa, parece que necesita refrescar la memoria de la destrucción económica. No una imaginaria, sino la que él efectivamente provocó", señaló por su parte la legisladora al comenzar el un hilo de tuits en su cuenta de la red social Twitter.

Señaló que "Cavallo estuvo al frente de Economía entre 1991 y 1996; volvió en 2001 con De la Rúa y ya sabemos cómo se fue", y precisó que "la desocupación pasó de 6,5% en 1991 a 17,2% en 1996, para llevarla al 21,5% en 2001".

"Por primera vez en nuestra historia convivíamos con dos dígitos de desempleo", afirmó Vallejos, quien puntualizó que "la pobreza en el GBA (conurbano bonaerense) en 1991 era del 16,2%, y hacia 1996 llegó al 20,1%".

Además destacó que "en 2001, tras una década de convertibilidad, (la pobreza) trepó al 25,5%", y puso de relieve que "el avance de la desigualdad fue otra marca de Cavallo: durante la década, la brecha entre los más ricos y los más pobres, creció de 12 a 20 veces".

"Necesitaríamos un hilo interminable para hablar del proceso de desindustrialización, junto con la apertura indiscriminada de importaciones durante la era Cavallo, mientras los activos externos (fugados) pasaron de US$ 54.900 millones a US$ 137.800 millones", sostuvo la diputada.

Recordó que "aquel modelo perverso de sustitución de producción nacional por importaciones y fuga de capitales, con creciente déficit externo financiado con deuda externa, eclosionó en 2001, corralito de por medio, con el saldo más trágico: 39 muertos".

"Capítulo aparte para la deuda que pasó de US$ 61.400 millones a US$ 144.000 millones", destacó Vallejos, quien señaló que "con la imposición del Plan Brady, Cavallo declaró que 'hacia el año 2000 es posible proyectar una relación deuda bruta/PBI del orden del 15,4%'. Le faltó un cero: la relación deuda/PBI superó el 150%".

La legisladora subrayó que "por cierto, Cavallo fue el ejecutor del 'nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado' durante las privatizaciones menemistas y del recorte del 13% a jubilados y trabajadores, con la Alianza".

"Probablemente, nada de esto haga poner colorado a Cavallo, coherente defensor de privilegios, quien entregó el predio de Palermo a precio vil a la SRA (Sociedad Rural Argentina) mientras, durante la dictadura, se ocupó de traspasarnos la deuda externa privada de grupos como Macri", afirmó Vallejos.

Sostuvo que "tal vez haya algo para reconocerle", y añadió que "el desastre que Cavallo provocó sobre la economía, junto con la insoportable injusticia social que promovió en nuestra sociedad, convocó a mi generación a la militancia".

JD / CP