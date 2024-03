El radical Blanco reveló que gobernadores y empresarios lo llamaron para pedirle que no rechace el DNU

El senador nacional del radicalismo Pablo Blanco reveló este jueves que a última hora de ayer recibió comunicaciones de parte de gobernadores y empresarios cuyos nombres no precisó para que finalmente no opte por el rechazo al DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado.

"Ayer empezaron los llamados de algunos gobernadores de las provincias diciendome 'fijate qué vas a hacer', y lo que más me llamó la atención es que lo sucedió ayer a última hora es que llamaron representantes de las empresas radicadas en Tierra del Fuego (bajo el régimen especial de promoción) diciéndome 'fijate cómo vas a actuar, porque este gobierno nacional nos está apoyando, fijate las consecuencias que se podrían llegar a dar si los senadores de Tierra del Fuego se oponen a un gobierno que nos está ayudando", relató el senador.

Nueva ley ómnibus y paquete fiscal: quiénes trabajaron y los detalles

El referente patagónico dijo estar en contra del decreto pero marcó que "hay condimentos que a uno, no lo hacen dudar de sus convicciones porque no tengo duda que esto no corresponde, porque tengo la tranquilidad de que esto no sale con o sin mi voto", lo que lo haría acompañar la decisión final del bloque del radicalismo de acompañar el decreto presidencial.

"Estamos perdiendo el tiempo porque este DNU no cumple con los requisitos que plantea la Constitución. No hay que recurrir a estos caminos", señala @blancopabloda pic.twitter.com/lqWuhItYh9 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 14, 2024

Blanco también se quejó de que Milei trata al Congreso como si fuera un "estorbo" y dejó en claro su molestia por la decisión de retrotraer los aumentos en las dietas de diputados y senadores.

"Parece que el 10 de diciembre asumió un emperador, un rey. Días pasados por una decisión del presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, poco más que nos dijo de todo y se olvidó que había firmado un decreto y era más grande que lo que decía el decreto que firmaron los presidentes de las cámaras", manifestó el radical sobre el aumento de sueldo que también se adjudicó el mandatario nacional y que luego dio marcha atrás.

Martín Lousteau fue el único radical que votó para continuar el tratamiento del DNU

Pero también citó que "por ahí no registró que la Cancillería tomó una determinación aún superior que lo que él había firmado, pero eso no se retrotrajo", en alusión al aumento al cuerpo diplomático que dispuso la ministra Diana Mondino.

DM CP