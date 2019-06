El fiscal Di Lello quiere saber si a Lavagna le ofrecieron dinero para "bajarse"

El CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, se hizo eco en su columna dominical de una versión que indica que Roberto Lavagna recibió ofertas de 8 millones de dólares para "bajarse" de la carrera por la presidencia. A raíz de ello, el fiscal electoral Jorge Di Lello manifestó su intención de averiguar si existieron dichos ofrecimientos. En ese sentido, reconoció que están analizando realizar una investigación respecto de si existió esta propuesta.

"La transparencia del sistema es lo que lo hace creíble, por lo que estamos mirando la posibilidad de hacer una investigación preliminar, a los efectos de tomar contacto con cuál puede haber sido la situación real", afirmó Di Lello, en una entrevista radial concedida a la periodista Romina Manguel.

El fiscal agregó: “Lo que está en juego no es tanto la veracidad, sino que algún imprudente haya dicho eso. La cuestión se va a investigar. Si ha sido un comentario alocado, transparentarlo y convertirlo en un indubitable de que el sistema no funciona así”. En ese sentido, explicó que "hay que corroborar que el hecho existió. Si es así, es cuanto menos políticamente inmoral. Después veremos si vale una sanción electoral o una cuestión del código penal".

"Si el hecho existió es políticamente inmoral e inviable", aseguró Di Lello. Además, respondió que es posible que Lavagna tenga que ratificar o negar los rumores.

El candidato. Por lo pronto, Lavagna sigue adelante con su campaña. Al principio, el ex ministro de Economía se preparaba para competir por el espacio peronista Alternativa Federal. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con aceptar una interna de entrada y tomó la decisión (aún no se sabe si es definitiva) de seguir camino al margen de este frente. Es por ello que lanzó su propuesta Consenso 19. De hecho, este miércoles 5 de junio inaugurará su principal búnker de campaña en Cerrito y Paraguay. Esto es en pleno barrio de Retiro.

"Despolarizar es un proceso muy duro" pero "vale la pena", afirmó hoy Lavagna e insistió con que Consenso 19 "surge como una alternativa a los dos extremos de la grieta".

En este marco, indicó que existe un sector de Alternativa Federal que "se siente atraído hacia uno de los polos de la grieta, el Gobierno", mientras que otro se ve "atraído por Unidad Ciudadana" y un tercero, en el que él se ubicó, que busca posicionarse por fuera de "la grieta".

JPA/MC