La hija del asesinado gobernador Soria fue electa intendenta de General Roca

La diputada nacional del Frente para la Victoria María Emilia Soria se convirtió el domingo en la nueva intendenta de General Roca, en el marco de las elecciones municipales que se celebraron en 15 departamentos de Río Negro. Con el 56% de los votos la diputada nacional se impuso con holgura en General Roca sobre Andrés Barresi, candidato del oficialista Juntos Somos Río Negro, que cosechó el 31% en los comicios en que también se eligieron ocho concejales.

De esta manera, la joven legisladora sucederá en el cargo a su hermano, Martín Soria, referente del PJ de Río Negro que viene de perder las elecciones a gobernador contra la oficialista Arabela Carreras. Los hermanos son hijos del gobernador Carlos Soria, asesinado por su esposa a finales de 2012. La madre, Susana Freydoz, presa en el Penal de Mujeres de Ezeiza, cumple una condena de 18 años de cárcel por asesinato agravado por el vínculo y con arma de fuego.

Martín había sido intendente de Roca veinte días antes tras suceder a su padre, que había pasado dos períodos como jefe comunal antes de ser elegido gobernador. En una entrevista con Noticias en 2017, la ahora intendenta electa había manifestado su deseo de lograr el cargo: "Cuando [mi padre] fue intendente tenía una energía particular. Mi papá un día me dijo que había perdido mucho tiempo en otras cosas y eso era lo más gratificante. Me encantaría ser intendenta de General Roca. Allí lo veo a mi papá en cada esquina".

Resultados provinciales

En el distrito de Cordero se impuso en la elección de intendente el candidato de Juntos Somos Río Negro, Fabián Galli, que obtuvo una diferencia de aproximadamente 200 votos soobre Néstor Braun, del Frente para la Victoria. Mucho más ajustada fue la elección en Cipolletti, donde el oficialista Claudio Di Tella se convirtió en el nuevo intendente con el 37,8% de los votos mientras que Aníbal Tortoriello, del PRO, obtuvo el 37,1%, con el 98% de las mesas escrutadas.

También hubo elecciones para intendente en Fernández oro, donde el oficialista Mariano Lavin se imponía por 200 votos de diferencia sobre el candidato del Frente Para la Victoria, Juan Reggioni En Jacobacci el intendente Carlos Toro, de la UCR, fue reelecto en una ajustada competencia con el 36,6% de los votos, contra el 35% de Sandra Recalt (Juntos Somos Río Negro) y el 28% de Marcela Castañeda (Frente par ala Victoria).

En Maquinchao se impuso Silvina Frias (JSRN) por menos de 100 votos sobre Alberto Catriel (FpV) , mientras que en Beltrán el triunfo fue para Robin del Río (JSRN). En Ñorquinco el radical Félix Moussa ganó con el 45,9% de los votos, seguido por la candidata del oficialismo provincial, Corina Toledo, que obtuvo el 26%. En Godoy, el peronista Luis Ivancich conseguía su reelección con más del 52% de los votos, seguido por el candidato de Juntos Somos Río Negro Julio Parada, quién obtuvo el 45%.

También en Sierra Colorada se anotó un triunfo el peronismo, con la victoria de Fabián Pilquinao (FpV) con el 50,6% contra el 49,3% de Marta Ignacio (JSRN). En Allen varios candidatos presentaron un accta para impugnar la elección en la que se ubicaba en primer lugar la secretaria de Legal y Técnica municipal, Liliana Martín, con un 34%.

