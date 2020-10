Otro año electoral está a la vuelta de la esquina y las fichas del tablero político comienzan a moverse. Los principales referentes del país no permanece inmutables ante la crisis de la pandemia y de la economía, y la Elisa Carrió no fue menos.

En una entrevista con PPT Box, por El Trece, analizó entre otras cosas sobre la figura de la senadora y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al analizar los presuntos motivos por los que "no fue presa cuando Mauricio Macri estuvo al frente del Ejecutivo", Carrió afirmó que fue “porque el Gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia" y aclaró que ella no estaba incluida entre los que pensaban así.

“La construcción oportunista del amigo-enemigo estaba asesorada por Durán Barba y yo nunca creí en eso”, indicó la líder de la Coalición Cívica y respecto de si había hablado sobre el tema con Macri dijo que “hay cosas que dependen de la conciencia de los líderes”.

“Traté de evitar algunas cosas que no pude, pero de todas maneras tuvimos el primer ciclo constitucional después de Marcelo T. de Alvear, que era nuestro objetivo histórico, para eso trabajamos”, destacó.

Banderazo y marcha

Carrió optó por despegarse de la convocatoria a la marcha de este lunes 12 de octubre, en contra del Gobierno, e instó a la sociedad a “empezar de nuevo, sin rencores ni pasiones”. “No convoco a la marcha", aseguró la exdiputada y advirtió que "el que se radicalice está jugando en contra de la Argentina, ya sea por izquierda o por derecha”.

Confirmó además que está “separada de la política partidaria”, porque no quiere “formar parte de los extremos de Juntos por el Cambio, ni tampoco de los extremos radicalizados del kircherismo”.

Elisa Carrió optimista, Macri en silencio y un rol judicial sin grieta

Albertismo

En otro tramo de la entrevista se le preguntó a la referente de la CC-ARI si existía el "Albertismo". La política afirmó que “el albertismo no existe, es una ficción”, por la pérdida de “legitimidad” ante la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la que consideró “una contingencia dolorosa en el medio de una historia” de la Argentina.

Destacó asimismo la figura de los gobernadores peronistas que aportan “racionalidad" al “apoyar a la presidencia, porque ellos sí se dan cuenta" de la falta de legitimidad del presidente Alberto Fernández.

Por último, destacó: “Vamos a tener que convivir con la pandemia, porque forma parte de la geopolítica mundial, el tema es cómo vivimos con eso". Y dijo que “la respuesta es la medicina integrativa, con refuerzos nutricionales que ayudan a garantizar inmunidad frente al coronavirus”.