Espionaje ilegal: Arribas negó los cargos en su contra y el juez ya está en condiciones de resolver su situación

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, Gustavo Arribas, se presentó este viernes en declaración indagatoria, ante la justicia federal de Lomas de Zamora. Fue en el marco de la causa por espionaje ilegal a políticos, sindicalistas, dirigentes de movimientos sociales, de la iglesia católica y periodistas, entre otros. A Arribas, amigo personal del ex presidente Mauricio Macri, se le imputa haber conformado una asociación ilícita que desde el Estado desarrolló maniobras de espionajes ilegales. El representante de futbolistas negó los cargos en su contra, se refirió a los agentes involucrados, y rechazó responder preguntas.

Arribas, al igual que su segunda en el organismo, Silvia Majdalani, ya están procesados en el tramo del caso que tiene que ver con operaciones de inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio particular de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta. A partir de este viernes, con la finalización de la ronda de indagatorias, el juez del caso, Juan Pablo Augé, estará en condiciones de resolver la situación de los involucrados en el caso, en el que además de Arribas y Majdalani, también fue indagado el secretario privado de Macri, Darío Nieto, y un grupo de ex agentes de la AFI.

Tras insistir en su exposición que jamás ordenó la realización de actos ilícitos ni los consintió, Arribas aseguró que durante su gestión fortaleció los “mecanismos de control y denuncia para neutralizar” este tipo de actos, “aunque desgraciadamente no fueron activados en tiempo y forma”, afirmó.

La estrategia defensiva de Gustavo Arribas es negar, desconocer y apelar

A la hora de despegarse de los hechos investigados, Arribas también destacó que ninguno de los ex espías declaró haber recibido una orden directa de parte suya. “Después de leer las declaraciones de todas las personas que declararon en la causa y de todos los agentes que declararon también ante la Comisión Bicameral de fiscalización de los Organismos de Inteligencia, ninguno de ellos manifestó haber recibido una orden directa de mi parte para realizar inteligencia ilegal”, agregó.

En tanto que en otro de los tramos de su exposición sostuvo que esos agentes "no accionaron de ninguna manera estos mecanismos de control interno aludidos. No recurrieron a la Unidad de Auditoría Interna, no recurrieron a la dirección operacional de Contrainteligencia a la cual reportaban, no fueron a la unidad de Asuntos Internos. Tampoco recurrieron a la justicia ni a la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia”.

“Nadie pidió una reunión conmigo para contarme lo que estaba sucediendo. Si alguna persona actuó ilegítimamente yo lo desconozco, pero debe quedar claro que yo nunca dispuse, promoví ni facilité ningún accionar de esas características”, agregó Arribas.

Espionaje a familiares del ARA San Juan: la bicameral de Inteligencia tomará la denuncia

La presentación de Arribas pareció ir en la misma línea que la de Majdalani, quien ayer también negó las acusaciones en su contra, pero admitió que pudo haber “cuentapropismo” respecto de parte de los agentes involucrados.

La indagatoria de Arribas se concretó vía zoom, en el marco de la pandemia que azota en el país, y se extendió durante media hora. En agosto pasado, al momento de pedir la indagatoria de Arribas, los fiscales del caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, lo acusaron de formar “una asociación ilícita que funcionó y se desarrolló dentro de varios organismos del Estado nacional y que tuvo múltiples finalidades ilícitas, principalmente la de desplegar operativos de espionaje ilegal”.

Los mismos cargos pesan sobre Nieto y Majdalani, así como los ex agentes involucrados. Tanto Nieto como Arribas y Majdalani buscaron sacar la causa de la órbita de la justicia de Lomas de Zamora, dónde consideran que no debe instruirse.