Evitar errores no forzados y abandonar la motosierra: el plan libertario contra Massa

En el mapa de Javier Milei para ganar el balotaje, a una semana de la elección que significó un verdadero cimbronazo ya que estuvo muy lejos de su objetivo de máxima y no quedó como el postulante más votado, aparecen ítems de relevancia. Con un cambio de tono, producto del acuerdo con Mauricio Macri, sin motosierra en mano y dispuesto a no repetir errores “no forzados” que terminaron costando votos justo en la recta final de la elección.

Como contó ayer PERFIL, en el espacio libertario existen números optimistas y creen que el pacto con el referente del PRO tendrá un saldo positivo, en por lo menos 15 puntos extra y con chances de crecimiento. Pero no alcanza y para eso Milei deberá hacer algunas concesiones, como modificar su tono de voz, con mayor moderación, y mostrar que tiene todas las condiciones de conducir la Casa Rosada. La última entrevista en A24 no lo ayudó: en un momento, se mostró visiblemente molesto por el “bullicio” del estudio de TV y pidió que no “haya más ruido”.

Entre los cambios, también figura la motosierra, un elemento que apareció en las manos del diputado nacional en las caravanas de campaña que se llevaron a cabo en los grandes centros urbanos del país. Y que le sirvió al economista para explicar cómo se debe encarar una reforma del Estado, con una abrupta reducción del gasto público, sobre todo en aquellas partidas con “injerencia de los políticos”. “A eso, nosotros lo llamamos el plan motosierra”, suele decir Milei cuando le toca hablar de lo que piensa hacer. Por lo pronto, la sierra mecánica no figuró en el regreso del “león libertario” a las actividades de campaña, que incluyeron visitas a vecinos y comerciantes de dos barrios porteños, en las cuales se hizo foco en la cercanía con la gente, con muchas selfies y escuchando problemas.

Naftero. Milei estuvo en una YPF, se sacó selfies y aprovechó para criticar al Gobierno pensando en la segunda vuelta electoral.

En esa línea, un dirigente de primera línea de La Libertad Avanza advierte que hay una cuestión clave de cara a la segunda vuelta presidencial contra Sergio Massa: deben hacer todo lo posible para despegarse de aquellas propuestas que le achacan desde el oficialismo, como la venta de órganos y la libertad de portación de armas. “Javier planteó cuestiones de índole filosófica en una nota, nunca hablamos ni figura en nuestra plataforma electoral la venta de órganos, ni de armas ni de niños y desde el Gobierno lo único que hicieron fue instalar el tema”, señaló.

Otra de las premisas en LLA para lo que resta hasta el 19 de noviembre es que los denominados errores “no forzados” deben ser mínimos. En este contexto, según le consta a este medio, varias fuentes libertarias plantearon que los dichos e ideas de Lilia Lemoine sobre “la renuncia a la paternidad” no ayudaron en absoluto. Incluso, dijeron que se perdieron votos justo en la semana previa a los comicios y afirman que Milei escuchó de boca de un diputado sus quejas sobre la dirigente que fue electa para integrar la Cámara baja por la provincia de Buenos Aires. Por si fuera poco, Lemoine hasta protagonizó un escándalo el mismo día de los comicios, cuando fue a votar y discutió con autoridades de mesa. Al día posterior a la elección, se encargó de discutir vía redes sociales con distintos usuarios. A partir de ese hecho, se llamó a silencio y no tiene estipulado un regreso a las notas.

También, hay ciertos referentes en LLA que vieron aciertos en Unión por la Patria. Consideran que “funcionó bien la campaña del miedo” y ponen como ejemplo el eslogan “sin subsidio” que apareció en pantallas informativas de trenes y en colectivos.

Milei, contra el Gobierno

“El modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios”, dijo Milei ante los problemas de abastecimiento de combustible de los últimos días, al mostrarse cargando nafta en una YPF. Además, aclaró: “En 23 días tenemos la elección más importante de nuestras vidas”. “Lo que se define es si la Argentina continúa presa de esta clase política que tanto daño ha ocasionado; o si cambiamos para abrazar las ideas que hicieron grande este país”, aseveró.