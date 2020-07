Funcionario porteño salió a correr el día incorrecto, se autodenunció y pagó la multa

El día en el que podían volver los runners a la Ciudad de Buenos Aires, sucedió un hecho insólito con un funcionario del gobierno porteño.

Se trata del secretario de Transporte, Juan José Méndez, quien salió a correr a la mañana junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, hasta darse cuenta que no le correspondía hacerlo por su número de DNI. Acto seguido, se "autodenunció" y pagó la multa correspondiente.

El funcionario reveló la anécdota cuando era entrevistado este lunes en el canal A24: "Me equivoqué, cuando terminaba de correr me di cuenta de que hoy era lunes, día par, y no tenía que correr porque tengo DNI impar, por eso me auto denuncié".

Méndez amplió: “Cuando terminé dije: ‘No, pará, acá hice las cosas mal’. Voluntariamente me presenté y pagué la multa. En pago voluntario es de 5.400 pesos”. En ese sentido, el secretario de Transporte informó que se presentó voluntariamente y el pago de la multa fue de $5.400 debido a haber salido en un día que no le correspondía.

Desde el entorno del funcionario se explicó a PERFIL: "Pre cuarentena corrían bastante seguido, aprovechan para hablar de trabajo, son reuniones mientras corren, lo hacen desde siempre. Estaban corriendo, repasaban los protocolos de las actividades y cuando hablaban de las actividades por DNI se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, que no podía estar ahí en ese momento.

"Justo estaban terminando, se volvió a su casa, se bañó, dio aviso que se había equivocado, pagó de forma voluntaria la multa", explicó la fuente.

Larreta salió a correr en el Día del Amigo y advirtió: "Si la gente no cumple, frenaremos"

La actividad física en las calles de la Ciudad de Buenos Aires generó una gran controversia política en las últimas semanas, después de que el día en que se rehabilitó el permiso una gran cantidad de personas salió sin respetar el distanciamiento social previsto para evitar los contagios.

En el último endurecimiento de la cuarentena, se volvió a prohibir la actividad física a pesar de que el propio ministro de Salud nacional, Ginés González Garcia, admitió que "no había demasiado riesgo" de contagio en los runners sino que fue por un tema de "gestualidad". Finalmente, este lunes 20 de julio, tras la nueva flexibilización, los runners pudieron volver a correr por la Ciudad de Buenos Aires.

