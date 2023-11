La vocera presidencial Gabriela Cerruti apuntó este martes 28 de noviembre contra el expresidente Mauricio Macri. Fue luego de que la Justicia ordenara este mismo mediodía la suspensión de las elecciones del próximo domingo en Boca Juniors tras una presentación del candidato opositor, Andrés Ibarra, en la que denuncia "irregularidades" y "anomalías" en el padrón de socios.

"Lo que no puede comprar lo mete preso o lo persigue judicialmente. Macri siendo Macri una vez más", lanzó la funcionaria a través de X (ex Twitter) en un duro ataque contra el ex mandatario y actual candidato a vicepresidente del club Xeneize por parte de la oposición.

Suspenden las elecciones en Boca

Este martes, la Justicia porteña emitió el fallo a partir de la denuncia que se presentó tres horas antes del partido que Boca disputó frente a Estudiantes, en Córdoba, por la semifinal de la Copa Argentina, momento en el que se llevó a cabo una "acción judicial" en la oficina de socios y se realizó un fuerte allanamiento.

Fue la jueza Alejandra Abrevaya del juzgado civil Nº11 quien hizo lugar a la denuncia del candidato opositor y suspensión las elecciones "hasta tanto se defina" la situación de "irregularidades detectadas" en el padrón electoral del club.

Crece la tensión política en Boca: por pedido de la lista de Mauricio Macri, suspenden las elecciones

"No es posible entender por qué ha tenido lugar una incorporación masiva de socios a la categoría de activo pleno, en un período muy definido -en el año 2021-", argumentó Abrevaya, señalando que, supuestamente, la carga de miles de nuevos socios se llevó a cabo en domingos, feriados y días no laborables.

Este fallo se suma poco después de que se emitiera un cautelar que obligó a pasar las elecciones del club del sábado al domingo tras un pedido de un grupo de socios que argumentó que el sábado era un día sagrado para la comunidad judía, por lo que los ortodoxos no iban a poder acercarse a votar.

AS/ff